Μουσική 04.09.2026

Ariana Grande: Πώς το «Eternal Sunshine Tour» έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της

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Η Ariana Grande έγραψε νέο κεφάλαιο στην καριέρα της με το «Eternal Sunshine Tour», που ξεπέρασε τα 100 εκατ. δολάρια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το "Eternal Sunshine Tour" της Ariana Grande απέφερε 107,9 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε 638.000 εισιτήρια.
  • Η περιοδεία, αν και μικρότερη, ξεπέρασε τις προηγούμενες σε απόδοση ανά συναυλία.
  • Το σκέλος του Λονδίνου στο O2 Arena ήταν το πιο επιτυχημένο της καριέρας της σε εισπράξεις και προσέλευση.
  • Η περιοδεία σηματοδότησε την επιστροφή της Grande στη σκηνή μετά από επτά χρόνια, με μεγάλη εμπορική επιτυχία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande ολοκλήρωσε το «Eternal Sunshine Tour» με έναν αριθμό που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Η τελευταία συναυλία της πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο O2 Arena του Λονδίνου και η περιοδεία έκλεισε με συνολικές εισπράξεις 107,9 εκατομμυρίων δολαρίων και 638.000 εισιτήρια.

Κοντινό πορτρέτο της Ariana Grande με κίτρινη μπλούζα και πιασμένα μαλλιά.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Παρότι το tour ήταν αρκετά μικρότερο σε διάρκεια σε σχέση με τις προηγούμενες μεγάλες περιοδείες της, κατάφερε να ξεπεράσει σε απόδοση τις προηγούμενες προσπάθειές της ανά συναυλία. Συνολικά, η Ariana έδωσε 41 shows, όμως κάθε βραδιά αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυνατή εμπορικά, αποδεικνύοντας πως η επιστροφή της στη σκηνή ύστερα από επτά χρόνια ήταν κάτι που το κοινό περίμενε πραγματικά.

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Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: κάθε συναυλία απέφερε κατά μέσο όρο περίπου 2,6 εκατ. δολάρια, ενώ την παρακολούθησαν περίπου 15.600 θεατές. Σε σύγκριση με το προηγούμενο προσωπικό της ρεκόρ, το «Sweetener World Tour», η Ariana αύξησε τα έσοδα ανά εμφάνιση κατά 74%, ενώ παράλληλα κατάφερε να συγκεντρώσει ακόμη περισσότερο κόσμο σε κάθε βραδιά.

Η Ariana Grande με μάσκα και δαντελένιο κορσέ στο video clip για το τραγούδι «Petals».
https://www.instagram.com/arianagrande/

Από τις 11 συνολικά στάσεις της περιοδείας, εκείνη στο Λονδίνο ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια. Η Ariana εμφανίστηκε για 10 συνεχόμενες βραδιές στο O2 Arena, συγκεντρώνοντας περίπου 179.000 θεατές και έσοδα 27,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για το πιο επιτυχημένο multi-night venue run της καριέρας της τόσο σε εισπράξεις όσο και σε προσέλευση.

Ιδιαίτερα δυνατή ήταν και η βορειοαμερικανική σκέλος της περιοδείας, καθώς οι 31 συναυλίες σε ΗΠΑ και Καναδά απέφεραν συνολικά 80,2 εκατομμύρια δολάρια από 459.000 εισιτήρια. Πρόκειται για το πιο εμπορικό σκέλος οποιασδήποτε περιοδείας της Ariana μέχρι σήμερα.

Η Ariana Grande τραγουδά με πάθος σε ασπρόμαυρο στιγμιότυπο συναυλίας
https://www.instagram.com/arianagrande/

Το «Eternal Sunshine Tour» είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ariana, καθώς αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη live περιοδεία της μετά από επτά χρόνια. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησαν τα albums «Positions» και «Eternal Sunshine», ενώ μέσα στην ίδια περιοδεία η τραγουδίστρια παρουσίασε και το «Petal». Και τα τρία albums έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην κορυφή της pop.

Με την ολοκλήρωση της περιοδείας, η Ariana Grande έχει πλέον συγκεντρώσει συνολικά 351,4 εκατομμύρια δολάρια από 270 καταγεγραμμένες συναυλίες σε ολόκληρη την καριέρα της, έχοντας πουλήσει περίπου 3,4 εκατομμύρια εισιτήρια. Και αν κάτι απέδειξε το «Eternal Sunshine Tour», είναι πως η Ariana μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από χρόνια απουσίας και να κάνει περισσότερο θόρυβο από ποτέ.

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Ariana Grande περιοδεία
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