Miley Cyrus: Κυκλοφόρησε το «Bass persuades» – Δες το νέο video clip

Με μια ματιά Η Miley Cyrus κυκλοφόρησε το νέο της single «Bass persuades» με χορογραφία και grunge αισθητική.

Το τραγούδι αποτελεί την πρώτη γεύση από το επερχόμενο 10ο album της, που αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Miley Cyrus ανακοίνωσε δύο special εμφανίσεις στο Hollywood Bowl στις 16 και 18 Οκτωβρίου.

Το νέο album «Bass Persuades» θα περιλαμβάνει όλο το φάσμα των συναισθημάτων, από χαρά έως στενοχώρια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus επιστρέφει σε full pop-star mode και αυτή τη φορά δεν θέλει απλώς να ακούσεις τη νέα της μουσική, αλλά να… χορέψεις μαζί της. Η 33χρονη superstar παρουσίασε το νέο της single «Bass persuades», μαζί με ένα ιδιαίτερο music video που συνδυάζει έντονη χορογραφία, grunge αισθητική και αρκετή από την attitude που έχουμε αγαπήσει στις πιο τολμηρές στιγμές της καριέρας της. Το τραγούδι αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη γεύση από το νέο μουσικό κεφάλαιο που ετοιμάζει.

Στο video clip, η Miley κινείται μέσα σε μια πολυσύχναστη πόλη σαν να έχει μετατρέψει ολόκληρο το σκηνικό στο προσωπικό της dance floor. Με edgy εμφανίσεις, έντονα χορευτικά και μια πιο «βρώμικη» pop-rock αισθητική, η τραγουδίστρια δείχνει μια πλευρά που θυμίζει την εποχή του «Can’t Be Tamed», αλλά με ακόμη πιο σύγχρονο και δυναμικό twist. Η ενέργεια του clip παραπέμπει σε εκείνη τη μεγάλη pop αισθητική των Britney Spears και Madonna, χωρίς όμως η Miley να χάνει το δικό της χαρακτηριστικό στιλ.

Διάβασε επίσης: Γιατί η Miley Cyrus λέγεται πλέον απλώς «Miley»; Ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus αποκαλύπτει

Το timing δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού το 10ο studio album της Miley Cyrus, «Bass Persuades», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η ίδια έχει περιγράψει τον τίτλο του δίσκου ως μια αναφορά στη δύναμη που έχει η μουσική πάνω μας: μπορεί να μας κάνει να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να εκφράσουμε όσα νιώθουμε και τελικά να συνεχίσουμε. «Music takes hold of us», έχει γράψει χαρακτηριστικά, μιλώντας για ένα album που θέλει να χωράει μέσα του όλο το φάσμα των συναισθημάτων, από τη χαρά και τον έρωτα μέχρι τη στενοχώρια.

Οι fans της Miley δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ για να τη δουν ξανά στη σκηνή. Η pop star έχει ανακοινώσει δύο special εμφανίσεις στο Hollywood Bowl, στις 16 και 18 Οκτωβρίου, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα live comebacks της. Η ίδια αποκάλυψε πως έχει βρεθεί πολλές φορές ως θεατής στις συγκεκριμένες κερκίδες, όμως δεν είχε ανέβει ποτέ στη σκηνή του εμβληματικού χώρου.

«It’s been a while», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το Los Angeles αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής της και πως τώρα είναι έτοιμη να «φέρει τη μουσική σπίτι». Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δύο εμφανίσεις αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις πιο πολυαναμενόμενες live στιγμές της νέας era.

Το «Bass persuades» είναι το πρώτο album της Miley μετά το «Something Beautiful», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 4 του Billboard 200. Με το νέο single να έχει ήδη μπει σε dance mode και το album να βρίσκεται πλέον μόλις λίγες ημέρες μακριά, όλα δείχνουν πως η Miley Cyrus ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη pop επιστροφή.

Διάβασε επίσης: