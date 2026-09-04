Μουσική 04.09.2026

Miley Cyrus: Κυκλοφόρησε το «Bass persuades» – Δες το νέο video clip

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Miley Cyrus μετατρέπει μια πολυσύχναστη πόλη σε προσωπικό dance floor στο νέο της video για το «Bass persuades»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Miley Cyrus κυκλοφόρησε το νέο της single «Bass persuades» με χορογραφία και grunge αισθητική.
  • Το τραγούδι αποτελεί την πρώτη γεύση από το επερχόμενο 10ο album της, που αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η Miley Cyrus ανακοίνωσε δύο special εμφανίσεις στο Hollywood Bowl στις 16 και 18 Οκτωβρίου.
  • Το νέο album «Bass Persuades» θα περιλαμβάνει όλο το φάσμα των συναισθημάτων, από χαρά έως στενοχώρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Miley Cyrus επιστρέφει σε full pop-star mode και αυτή τη φορά δεν θέλει απλώς να ακούσεις τη νέα της μουσική, αλλά να… χορέψεις μαζί της. Η 33χρονη superstar παρουσίασε το νέο της single «Bass persuades», μαζί με ένα ιδιαίτερο music video που συνδυάζει έντονη χορογραφία, grunge αισθητική και αρκετή από την attitude που έχουμε αγαπήσει στις πιο τολμηρές στιγμές της καριέρας της. Το τραγούδι αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη γεύση από το νέο μουσικό κεφάλαιο που ετοιμάζει.

Η Miley Cyrus με κόκκινο φόντο και μαύρη γούνα, φουντώνει τις φήμες για νέο album.
https://www.instagram.com/miley/

Στο video clip, η Miley κινείται μέσα σε μια πολυσύχναστη πόλη σαν να έχει μετατρέψει ολόκληρο το σκηνικό στο προσωπικό της dance floor. Με edgy εμφανίσεις, έντονα χορευτικά και μια πιο «βρώμικη» pop-rock αισθητική, η τραγουδίστρια δείχνει μια πλευρά που θυμίζει την εποχή του «Can’t Be Tamed», αλλά με ακόμη πιο σύγχρονο και δυναμικό twist. Η ενέργεια του clip παραπέμπει σε εκείνη τη μεγάλη pop αισθητική των Britney Spears και Madonna, χωρίς όμως η Miley να χάνει το δικό της χαρακτηριστικό στιλ.

Διάβασε επίσης: Γιατί η Miley Cyrus λέγεται πλέον απλώς «Miley»; Ο πατέρας της, Billy Ray Cyrus αποκαλύπτει

Το timing δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού το 10ο studio album της Miley Cyrus, «Bass Persuades», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η ίδια έχει περιγράψει τον τίτλο του δίσκου ως μια αναφορά στη δύναμη που έχει η μουσική πάνω μας: μπορεί να μας κάνει να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να εκφράσουμε όσα νιώθουμε και τελικά να συνεχίσουμε. «Music takes hold of us», έχει γράψει χαρακτηριστικά, μιλώντας για ένα album που θέλει να χωράει μέσα του όλο το φάσμα των συναισθημάτων, από τη χαρά και τον έρωτα μέχρι τη στενοχώρια.

Το μάτι της Miley Cyrus σε κόκκινο φόντο, που φουντώνει τις φήμες για νέο album.
https://www.instagram.com/miley/

Οι fans της Miley δεν θα χρειαστεί να περιμένουν πολύ για να τη δουν ξανά στη σκηνή. Η pop star έχει ανακοινώσει δύο special εμφανίσεις στο Hollywood Bowl, στις 16 και 18 Οκτωβρίου, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα live comebacks της. Η ίδια αποκάλυψε πως έχει βρεθεί πολλές φορές ως θεατής στις συγκεκριμένες κερκίδες, όμως δεν είχε ανέβει ποτέ στη σκηνή του εμβληματικού χώρου.

Η Miley Cyrus με ένα λουλούδι στο στόμα, προαναγγέλλει το νέο της album «Bass Persuades» και την επιστροφή της στη σκηνή.
https://www.instagram.com/miley

«It’s been a while», έγραψε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το Los Angeles αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής της και πως τώρα είναι έτοιμη να «φέρει τη μουσική σπίτι». Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δύο εμφανίσεις αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις πιο πολυαναμενόμενες live στιγμές της νέας era.

Η Miley Cyrus με κιθάρα ανακοινώνει το νέο album «Bass Persuades» και την επιστροφή της στη σκηνή του Hollywood Bowl.
https://www.instagram.com/miley

Το «Bass persuades» είναι το πρώτο album της Miley μετά το «Something Beautiful», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 και έκανε ντεμπούτο στο Νο. 4 του Billboard 200. Με το νέο single να έχει ήδη μπει σε dance mode και το album να βρίσκεται πλέον μόλις λίγες ημέρες μακριά, όλα δείχνουν πως η Miley Cyrus ετοιμάζεται για μια ακόμη μεγάλη pop επιστροφή.

Διάβασε επίσης:

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Bass Persuades Miley Cyrus Music Video
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο

04.09.2026
Επόμενο
Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων

Σταύρος Φλώρος: Μηνύει την παραγωγή του «Survivor» και ζητά αποζημίωση εκατομμυρίων

04.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο
Μουσικά Νέα

Οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου: Τα live που δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό το φθινόπωρο

04.09.2026
Ariana Grande: Πώς το «Eternal Sunshine Tour» έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Πώς το «Eternal Sunshine Tour» έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της

04.09.2026
Ποια ηθοποιό θέλει η Olivia Rodrigo να την υποδυθεί σε ταινία για τη ζωή της
Μουσικά Νέα

Ποια ηθοποιό θέλει η Olivia Rodrigo να την υποδυθεί σε ταινία για τη ζωή της

04.09.2026
16 χρόνια μετά, το «The One That Got Away» της Katy Perry επιστρέφει δυναμικά
Μουσικά Νέα

16 χρόνια μετά, το «The One That Got Away» της Katy Perry επιστρέφει δυναμικά

04.09.2026
Britney Spears: Η ζωή της γίνεται ταινία – Η ιστορία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη
Μουσικά Νέα

Britney Spears: Η ζωή της γίνεται ταινία – Η ιστορία που θα δούμε στη μεγάλη οθόνη

03.09.2026
Πώς βρέθηκε ο Ed Sheeran στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon
Μουσικά Νέα

Πώς βρέθηκε ο Ed Sheeran στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon

03.09.2026
Ποια είναι η ADELA για την οποία μιλάνε όλοι
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η ADELA για την οποία μιλάνε όλοι

03.09.2026
Ο Charles Leclerc έγινε DJ για ένα δευτερόλεπτο και έφερε την καταστροφή!
Μουσικά Νέα

Ο Charles Leclerc έγινε DJ για ένα δευτερόλεπτο και έφερε την καταστροφή!

03.09.2026
Η Ariana Grande κάνει μια εξαίρεση στο διάλειμμά της για το «Focker-in-Law» – Όλα όσα ετοιμάζει
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande κάνει μια εξαίρεση στο διάλειμμά της για το «Focker-in-Law» – Όλα όσα ετοιμάζει

03.09.2026
Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Τι να πάρεις στο γραφείο; 5 εύκολα και υγιεινά lunchbox ideas

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που λατρεύουν το ατελείωτο scrolling

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

Bedhead hair: Πώς να υιοθετήσεις το ατημέλητο look που λατρεύουν οι πασαρέλες

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

4 ασκήσεις για δυνατούς γλουτούς (και όχι δεν είναι τα squats)

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Τέλος το delivery: Φτιάξε την πιο γρήγορη πίτσα σε μόλις 10 λεπτά!

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Sportif chic: Η φθινοπωρινή τάση που αποδεικνύει ότι η άνεση είναι πιο stylish από ποτέ

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ η ακυβερνησία

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΕΕ βάζει «λουκέτο» στις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία – Στο στόχαστρο τα επικίνδυνα αντιβιοτικά

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς

Δεν… τσιμπάει στο δόλωμα Μητσοτάκη ο Σαμαράς