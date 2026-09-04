Μουσική 04.09.2026

Κατερίνα Στικούδη: Τραγούδησε το «Εμμονή» στο πιάνο του Συντάγματος

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Η Κατερίνα Στικούδη επέλεξε το πιάνο του μετρό στο Σύνταγμα για να τραγουδήσει το «Εμμονή» και το στιγμιότυπο έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε το τραγούδι «Εμμονή» στο πιάνο του σταθμού Συντάγματος.
  • Η αυθόρμητη εμφάνισή της καταγράφηκε σε βίντεο και ανέβηκε στο TikTok.
  • Το τραγούδι «Εμμονή» κυκλοφόρησε το 2011 σε συνεργασία με τους ΝΕΒΜΑ.
  • Το πιάνο του σταθμού Συντάγματος έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς διάφορους μουσικούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια απρόσμενη μουσική στιγμή περίμενε όσους βρέθηκαν στο μετρό του Συντάγματος, καθώς ανάμεσα στους περαστικούς εμφανίστηκε η Κατερίνα Στικούδη και αποφάσισε να καθίσει στο γνωστό μαύρο πιάνο του σταθμού. Η τραγουδίστρια δεν περιορίστηκε, όμως, στο να παίξει μερικές νότες, αλλά πήρε το μικρόφωνο… ή μάλλον τα πλήκτρα της και άρχισε να τραγουδά.

Κατερίνα Στικούδη
https://www.instagram.com/stikoudikaterin/

Η επιλογή της ήταν ένα τραγούδι που έχει τη δική του ιστορία στη δισκογραφία της. Πρόκειται για την «Εμμονή», το κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει το 2011 σε συνεργασία με τους ΝΕΒΜΑ και παραμένει ένα από τα τραγούδια που θυμούνται οι fans από εκείνη την περίοδο.

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Η αυθόρμητη εμφάνιση της Κατερίνας Στικούδη καταγράφηκε σε βίντεο του Αθανάσιου Καραχάλιου από περαστικό και στη συνέχεια ανέβηκε στο TikTok, τραβώντας την προσοχή των χρηστών. Το σκηνικό είναι από εκείνα που δύσκολα περιμένεις να συναντήσεις σε μια καθημερινή διαδρομή με το μετρό, γεγονός που έκανε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ακόμη πιο ξεχωριστό.

Κατερίνα Στικούδη
https://www.instagram.com/stikoudikaterin/

Στο βίντεο, η Κατερίνα Στικούδη φαίνεται να κάθεται μπροστά από το πιάνο που βρίσκεται στον σταθμό του Συντάγματος και να ερμηνεύει την «Εμμονή». Με άνεση μπροστά στο όργανο, τραγουδά παράλληλα ενώ γύρω της συνεχίζεται κανονικά η κίνηση του σταθμού.

Το συγκεκριμένο πιάνο έχει γίνει κατά καιρούς σημείο όπου διάφοροι περαστικοί σταματούν για να παίξουν μουσική, χαρίζοντας μικρές live στιγμές μέσα στην καθημερινότητα της πόλης. Αυτή τη φορά, όμως, το πρόσωπο που βρέθηκε μπροστά στα πλήκτρα ήταν μια ιδιαίτερα γνώριμη Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Κατερίνα Στικούδη
https://www.instagram.com/stikoudikaterin/

Το βίντεο ανέβηκε στα social media από περαστικό που βρέθηκε μπροστά στο απρόσμενο live και θέλησε να μοιραστεί τη στιγμή με τους followers του. «Τι θα έκανε αν πέρναγες από το Σύνταγμα και έβλεπες στο πιάνο τη Στικούδη;» ήταν το σχόλιο που συνόδευσε το TikTok, αποτυπώνοντας ακριβώς την έκπληξη που προκαλεί το συγκεκριμένο σκηνικό.

Και κάπως έτσι, μια συνηθισμένη διαδρομή με το μετρό μετατράπηκε για λίγα λεπτά σε ένα μικρό live stage, με την Κατερίνα Στικούδη να χαρίζει στους περαστικούς μια διαφορετική εκδοχή της «Εμμονής».

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Κατερίνα Στικούδη Μετρό Συντάγματος
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