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Μουσικά Νέα 24.06.2026

Viral έγινε η Κατερίνα Στικούδη τραγουδώντας το «Η αγάπη είναι ζάλη» της Χάρις Αλεξίου

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Η Κατερίνα Στικούδη έγινε viral μέσα από βίντεο στο οποίο βρέθηκε στην Κύπρο και ερμήνευσε το «Η αγάπη είναι ζάλη» της Χάρις Αλεξίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε το «Η αγάπη είναι ζάλη» της Χάρις Αλεξίου σε νυχτερινό κέντρο στην Κύπρο.
  • Το βίντεο της ερμηνείας της δημοσιεύτηκε στα social media και έγινε viral.
  • Το τραγούδι «Η αγάπη είναι ζάλη» κυκλοφόρησε το 1986 και είναι μεγάλη επιτυχία της Χάρις Αλεξίου.
  • Η αυθόρμητη εμφάνιση της Στικούδη προκάλεσε θετικά σχόλια στο διαδίκτυο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια διαφορετική μουσική στιγμή χάρισε η Κατερίνα Στικούδη κατά τη διάρκεια πρόσφατης βραδινής εξόδου της στην Κύπρο, επιλέγοντας να ερμηνεύσει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας.

katerina_stikoudi
https://www.instagram.com/stikoudikaterina

Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου σε νυχτερινό χώρο με ζωντανή μουσική και δεν δίστασε να πάρει το μικρόφωνο, συμμετέχοντας ενεργά στο πρόγραμμα της βραδιάς. Το τραγούδι που επέλεξε ήταν το διαχρονικό «Η αγάπη είναι ζάλη», μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουν ταυτιστεί με τη φωνή της Χάρις Αλεξίου.

Η Κατερίνα Στικούδη στο OK!: «Έτοιμάζω το 7ο άλμπουμ μου αυτή τη στιγμή»

Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε το 1986 και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας, έχοντας αγαπηθεί από διαφορετικές γενιές ακροατών.

https://www.instagram.com/halaracafe/

Η εμφάνιση της Κατερίνας Στικούδη καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα social media και άρχισε να κυκλοφορεί διαδικτυακά. Στα πλάνα φαίνεται η τραγουδίστρια να απολαμβάνει τη βραδιά μαζί με την παρέα της, ενώ στη συνέχεια ανεβαίνει στη σκηνή και ερμηνεύει το αγαπημένο τραγούδι.

Κατερίνα Στικούδη
https://www.instagram.com/stikoudikaterin/

Το σχετικό βίντεο ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του καταστήματος στο Instagram, συνοδευόμενο από τη λεζάντα: «Έκπληξη από την αγαπημένη Κατερίνα Στικούδη».

https://www.instagram.com/stikoudikaterin/
https://www.instagram.com/stikoudikaterin/

Η αυθόρμητη αυτή μουσική στιγμή τράβηξε την προσοχή των χρηστών στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν θετικά την επιλογή της να ερμηνεύσει ένα τόσο κλασικό τραγούδι της ελληνικής μουσικής σκηνής.

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Instagram Κατερίνα Στικούδη ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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