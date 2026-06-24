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Life 24.06.2026

Πώς να πετύχεις λουκουμάδες σαν της παραλίας; Μυρίζουν καλοκαίρι από την πρώτη μπουκιά

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Με απλά υλικά από την κουζίνα σου φτιάχνεις αφράτους λουκουμάδες που θυμίζουν καλοκαίρι και θάλασσα από το πρώτο τηγάνι
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η συνταγή περιλαμβάνει αλεύρι, γάλα, μαγιά, αυγό, βούτυρο, baking powder, βανίλιες και ζάχαρη για τη ζύμη.
  • Η ζύμη πρέπει να είναι απαλή, ελαφρώς κολλώδης και να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί.
  • Το λάδι πρέπει να είναι καλά ζεσταμένο πριν το τηγάνισμα για να μην απορροφήσουν οι λουκουμάδες πολύ λάδι.
  • Σερβίρονται ζεστοί, περιχυμένοι με μέλι ή σιρόπι και πασπαλισμένοι με ζάχαρη και κανέλα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις ποτέ σταθεί σε παραλία και έχεις μυρίσει εκείνη τη στιγμή που τηγανίζονται λουκουμάδες και σκέφτηκες «οκ, αυτό θέλω τώρα», τότε αυτή η συνταγή είναι κυριολεκτικά για σένα. Αφράτοι, αρωματικοί, με βανίλια που γεμίζει το σπίτι και εκείνη την τραγανή ζάχαρη-κανέλα απ’ έξω που σε κάνει να χάνεις κάθε αυτοέλεγχο.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Υλικά για τη ζύμη

  • 800 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 500 γρ γάλα χλιαρό
  • 2 φακελάκια ξηρή μαγιά
  • 1 αυγό
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 3 κ.σ. βούτυρο λιωμένο (aka το «μυστικό της νοστιμιάς»)
  • 1 φακελάκι baking powder
  • 2 βανίλιες
  • 80 γρ ζάχαρη

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Για το πασπάλισμα

  • 1 κούπα ζάχαρη
  • 1 κ.γ. κανέλα
@hreehearts_kitche

Λουκουμάδες σαν της παραλίας 😍 Αφράτοι, τραγανοί απ’ έξω και τόσο εύκολοι που θα τους φτιάχνεις συνέχεια! ☀️ 📌 Αποθήκευσέ τα για να τα δοκιμάσεις Ακολούθησε για εύκολες & λαχταριστές συνταγές 💛 #λουκουμαδες#ευκολεςσυνταγες #γλυκο #μαγειρικη #foodlover

♬ Cooking Time – Jude Vance

Εκτέλεση

  1. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνεις το χλιαρό γάλα και μέσα του διαλύεις τη μαγιά μαζί με τη ζάχαρη. Ανακατεύεις καλά και την αφήνεις για λίγα λεπτά να ενεργοποιηθεί. Αν δεις αφρό και φυσαλίδες, είσαι σε πολύ καλό δρόμο – η μαγιά σου έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει.
  2. Στη συνέχεια προσθέτεις το αυγό, το λιωμένο βούτυρο και τις βανίλιες. Ανακατεύεις ξανά και αρχίζει ήδη να απλώνεται εκείνη η μυρωδιά που σε κάνει να μην αντέχεις να περιμένεις.
  3. Μετά έρχεται το αλεύρι, το baking powder και το αλάτι. Τα ρίχνεις σταδιακά, όχι όλα μαζί, και ανακατεύεις μέχρι να σχηματιστεί μια ζύμη απαλή, ελαφρώς κολλώδης. Δεν θέλεις σφιχτή ζύμη – θέλεις αυτή την «ζωντανή» υφή που θα δώσει αφράτους λουκουμάδες.
  4. Σκεπάζεις το μπολ και αφήνεις τη ζύμη να φουσκώσει μέχρι να διπλασιαστεί. Εδώ χρειάζεται λίγη υπομονή, αλλά είναι το σημείο που χτίζεται όλη η επιτυχία.
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Τηγάνισμα: Το πιο κρίσιμο στάδιο

  1. Ζεσταίνεις καλά αρκετό λάδι σε βαθύ τηγάνι. Και όταν λέμε καλά, εννοούμε να έχει κάψει σωστά – όχι απλά να ζεσταθεί. Αν το λάδι δεν είναι αρκετά ζεστό, οι λουκουμάδες θα «πιουν» λάδι αντί να φουσκώσουν σωστά.
  2. Με ένα κουτάλι παίρνεις μικρές ποσότητες ζύμης και τις ρίχνεις προσεκτικά στο καυτό λάδι. Σε λίγα λεπτά θα δεις το μαγικό: φουσκώνουν, γυρίζουν μόνοι τους και αποκτούν εκείνο το χρυσαφένιο χρώμα που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.
  3. Τους γυρίζεις ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα από όλες τις πλευρές και μόλις είναι έτοιμοι, τους βγάζεις προσεκτικά.

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Σερβίρισμα

Τοποθετείς τους λουκουμάδες σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας για να φύγει το περιττό λάδι. Και όσο είναι ακόμα ζεστοί, τους περιχύνεις με μέλι ή σιρόπι και πασπαλίζεις γενναιόδωρα με ζάχαρη και κανέλα.  Εκεί δεν υπάρχει επιστροφή. Το άρωμα, η υφή, η ζεστασιά, όλα μαζί κάνουν το τέλειο καλοκαιρινό (ή και χειμωνιάτικο) guilty pleasure.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Tips για τέλειους λουκουμάδες

  1. Το λάδι να κάψει σωστά πριν ξεκινήσεις το τηγάνισμα. Είναι το πιο σημαντικό σημείο για να μη βγουν βαρείς και λαδεροί.
  2. Δώσε χρόνο στη ζύμη να φουσκώσει όσο πρέπει. Εκεί κρύβεται όλη η αφράτη υφή.
  3. Η ζύμη πρέπει να είναι ρευστή αλλά όχι νερουλή. Αν είναι πολύ σφιχτή, οι λουκουμάδες θα βγουν βαρείς αντί για αφράτοι.

Αν τους δοκιμάσεις μία φορά έτσι, δύσκολα θα ξαναδείς τους λουκουμάδες αλλιώς.

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Καλοκαίρι 2026 λουκουμάδες συνταγή
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