Πώς να φτιάξεις σπιτική γρανίτα σε 5 λεπτά – Η πιο απλή συνταγή που γίνεται viral κάθε καλοκαίρι

Μια δροσερή καλοκαιρινή ιδέα που μετατρέπει λίγα απλά φρούτα σε απολαυστική γρανίτα μέσα σε ελάχιστο χρόνο

Η σπιτική γρανίτα-παγωτό είναι από εκείνες τις συνταγές που σου λύνουν τα χέρια το καλοκαίρι, όταν θέλεις κάτι δροσερό, ελαφρύ και γρήγορο χωρίς να χρειάζεσαι παγωτομηχανή ή πολύπλοκες διαδικασίες. Με λίγα μόνο υλικά και λίγη υπομονή, μπορείς να δημιουργήσεις ένα γλυκό που ισορροπεί ανάμεσα στη γρανίτα και το παγωτό, με υφή που λιώνει στο στόμα και γεύση που θυμίζει φρέσκα φρούτα και καλοκαιρινές διακοπές.

Αν θέλεις κάτι γρήγορο, δροσερό και ελαφρύ για το καλοκαίρι, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Μπορείς να τη φτιάξεις με φρούτα της επιλογής σου και ελάχιστα υλικά.

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Υλικά

500 γρ. φράουλες (ή καρπούζι, μάνγκο, ροδάκινο)

2-3 κ.σ. μέλι ή ζάχαρη (ανάλογα τη γεύση)

1 κ.σ. χυμό λεμονιού

100 ml νερό ή γάλα καρύδας (προαιρετικά για πιο κρεμώδη υφή)

2-3 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι (προαιρετικά για πιο παγωτο-υφή)

Εκτέλεση

Πλένεις καλά τα φρούτα και τα κόβεις σε κομμάτια. Τα βάζεις στο μπλέντερ μαζί με το μέλι και τον χυμό λεμονιού. Τα χτυπάς μέχρι να γίνει ένα λείο μείγμα. Αν θέλεις πιο κρεμώδες αποτέλεσμα, προσθέτεις γιαούρτι ή γάλα καρύδας και ξαναχτυπάς. Ρίχνεις το μείγμα σε ένα ταψάκι ή τάπερ. Το βάζεις στην κατάψυξη για 3-4 ώρες. Κάθε 30-40 λεπτά το ανακατεύεις με πιρούνι για να σπάσουν οι κρύσταλλοι πάγου (για πιο βελούδινη υφή). Σερβίρεις με φρέσκα φρούτα ή φύλλα δυόσμου.

Tip

Αν το αφήσεις λιγότερο ώρα, θα έχεις πιο «γρανίτα» υφή. Αν το αφήσεις περισσότερο και το ανακατεύεις καλά, γίνεται πιο κοντά σε παγωτό. Η σπιτική γρανίτα-παγωτό δεν είναι απλώς μια συνταγή, αλλά ένας εύκολος τρόπος να κάνεις το καλοκαίρι λίγο πιο γλυκό, χωρίς κόπο και χωρίς τύψεις.

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