Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 22.06.2026

Πώς να φτιάξεις σπιτική γρανίτα σε 5 λεπτά – Η πιο απλή συνταγή που γίνεται viral κάθε καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μια δροσερή καλοκαιρινή ιδέα που μετατρέπει λίγα απλά φρούτα σε απολαυστική γρανίτα μέσα σε ελάχιστο χρόνο
Πόπη Βασιλείου

Η σπιτική γρανίτα-παγωτό είναι από εκείνες τις συνταγές που σου λύνουν τα χέρια το καλοκαίρι, όταν θέλεις κάτι δροσερό, ελαφρύ και γρήγορο χωρίς να χρειάζεσαι παγωτομηχανή ή πολύπλοκες διαδικασίες. Με λίγα μόνο υλικά και λίγη υπομονή, μπορείς να δημιουργήσεις ένα γλυκό που ισορροπεί ανάμεσα στη γρανίτα και το παγωτό, με υφή που λιώνει στο στόμα και γεύση που θυμίζει φρέσκα φρούτα και καλοκαιρινές διακοπές.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Αν θέλεις κάτι γρήγορο, δροσερό και ελαφρύ για το καλοκαίρι, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Μπορείς να τη φτιάξεις με φρούτα της επιλογής σου και ελάχιστα υλικά.

Τα παγωτά που «σημάδεψαν» τα παιδικά μας καλοκαίρια

Υλικά

  • 500 γρ. φράουλες (ή καρπούζι, μάνγκο, ροδάκινο)
  • 2-3 κ.σ. μέλι ή ζάχαρη (ανάλογα τη γεύση)
  • 1 κ.σ. χυμό λεμονιού
  • 100 ml νερό ή γάλα καρύδας (προαιρετικά για πιο κρεμώδη υφή)
  • 2-3 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι (προαιρετικά για πιο παγωτο-υφή)
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Εκτέλεση

  1. Πλένεις καλά τα φρούτα και τα κόβεις σε κομμάτια.
  2. Τα βάζεις στο μπλέντερ μαζί με το μέλι και τον χυμό λεμονιού.
  3. Τα χτυπάς μέχρι να γίνει ένα λείο μείγμα.
  4. Αν θέλεις πιο κρεμώδες αποτέλεσμα, προσθέτεις γιαούρτι ή γάλα καρύδας και ξαναχτυπάς.
  5. Ρίχνεις το μείγμα σε ένα ταψάκι ή τάπερ.
  6. Το βάζεις στην κατάψυξη για 3-4 ώρες.
  7. Κάθε 30-40 λεπτά το ανακατεύεις με πιρούνι για να σπάσουν οι κρύσταλλοι πάγου (για πιο βελούδινη υφή).
  8. Σερβίρεις με φρέσκα φρούτα ή φύλλα δυόσμου.
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Tip

Αν το αφήσεις λιγότερο ώρα, θα έχεις πιο «γρανίτα» υφή. Αν το αφήσεις περισσότερο και το ανακατεύεις καλά, γίνεται πιο κοντά σε παγωτό. Η σπιτική γρανίτα-παγωτό δεν είναι απλώς μια συνταγή, αλλά ένας εύκολος τρόπος να κάνεις το καλοκαίρι λίγο πιο γλυκό, χωρίς κόπο και χωρίς τύψεις.

4 φρούτα που ενυδατώνουν περισσότερο από το νερό – Ιδανικά για το καλοκαίρι

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

γρανίτα Καλοκαίρι 2026 Παγωτό συνταγή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Dua Lipa αποκαλύπτει τη fitness φιλοσοφία της – Γιατί το Pilates έγινε το σταθερό της «καταφύγιο» μέσα στη μέρα

Η Dua Lipa αποκαλύπτει τη fitness φιλοσοφία της – Γιατί το Pilates έγινε το σταθερό της «καταφύγιο» μέσα στη μέρα

22.06.2026
Επόμενο
Nicole Kidman και Keith Urban: Η κίνηση που δεν περίμενε κανείς μετά το διαζύγιο

Nicole Kidman και Keith Urban: Η κίνηση που δεν περίμενε κανείς μετά το διαζύγιο

22.06.2026

Δες επίσης

Η Dua Lipa αποκαλύπτει τη fitness φιλοσοφία της – Γιατί το Pilates έγινε το σταθερό της «καταφύγιο» μέσα στη μέρα
Fitness

Η Dua Lipa αποκαλύπτει τη fitness φιλοσοφία της – Γιατί το Pilates έγινε το σταθερό της «καταφύγιο» μέσα στη μέρα

22.06.2026
Αργεντινή: «Όχι Μουντιάλ» σε 13.000 πατέρες που δεν πληρώνουν διατροφή
Life

Αργεντινή: «Όχι Μουντιάλ» σε 13.000 πατέρες που δεν πληρώνουν διατροφή

22.06.2026
Το bixie των 90’s επιστρέφει και έχει τη σφραγίδα της Rita Ora
Beauty

Το bixie των 90’s επιστρέφει και έχει τη σφραγίδα της Rita Ora

22.06.2026
Piratecore: Το «σκοτεινό» fashion trend που έφερε η Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή των Mad VMA 2026
Fashion

Piratecore: Το «σκοτεινό» fashion trend που έφερε η Κατερίνα Λιόλιου στη σκηνή των Mad VMA 2026

22.06.2026
Τα προϊόντα που χρειάζεσαι για το πιο δροσερό summer makeup look
Beauty

Τα προϊόντα που χρειάζεσαι για το πιο δροσερό summer makeup look

22.06.2026
Αυτός είναι ο travel manager του ζωδιακού – Ποιος οργανώνει το ταξίδι της παρέας
Life

Αυτός είναι ο travel manager του ζωδιακού – Ποιος οργανώνει το ταξίδι της παρέας

22.06.2026
H Rosalía επαναπροσδιορίζει την «balletcore» αισθητική με τους δικούς της όρους
Fashion

H Rosalía επαναπροσδιορίζει την «balletcore» αισθητική με τους δικούς της όρους

22.06.2026
Τα 5 λάθη που κάνουμε όλες μας στην εφαρμογή του foundation
Beauty

Τα 5 λάθη που κάνουμε όλες μας στην εφαρμογή του foundation

22.06.2026
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Έρχεται το πιο hot beauty giveaway της χρονιάς από Trouble Maker
Beauty

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Έρχεται το πιο hot beauty giveaway της χρονιάς από Trouble Maker

22.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Η Εβδομάδα των Media: Οι Πειρατές, τα Ροζ Κανάλια και μια Τηλεοπτική Σκακιέρα που Παίρνει Φωτιά!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή με το “Παρόν”: Νέο “πακέτο” για την TV

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

ΑΙΧΜΕΣ: Πρώτα κάλπες και μετά λουκέτο!

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους

Οι Ψηφιακές Πολεοδομίες και οι αναλογικές παθογένειες του κράτους