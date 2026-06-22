Nicole Kidman και Keith Urban: Η κίνηση που δεν περίμενε κανείς μετά το διαζύγιο

Λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους, η Nicole Kidman και ο Keith Urban δείχνουν ότι η επικοινωνία τους παραμένει σε πολιτισμένα πλαίσια

Με μια ματιά Η Nicole Kidman και ο Keith Urban διατηρούν πολιτισμένη στάση μετά το διαζύγιό τους.

Ο Keith Urban ευχήθηκε δημόσια στην Nicole Kidman για τα γενέθλιά της μέσω Instagram.

Η Nicole Kidman τίμησε τον Keith Urban ως πατέρα των κορών τους ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα.

Οι κόρες τους θα διαμένουν κατά το μεγαλύτερο διάστημα με τη μητέρα τους μετά τον χωρισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί ορισμένοι χωρισμοί στο Hollywood να συνοδεύονται από εντάσεις, όμως η Nicole Kidman και ο Keith Urban φαίνεται πως επιλέγουν να διατηρούν μια πολιτισμένη στάση, λίγους μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους. Οι δύο καλλιτέχνες, που έριξαν τους τίτλους τέλους στη 19χρονη κοινή τους πορεία τον περασμένο Ιανουάριο, επέλεξαν να ανταλλάξουν ευχές μέσω Instagram, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι πάνω από όλα προέχει ο σεβασμός για την οικογένεια που δημιούργησαν.

Το περασμένο Σάββατο, ο 57χρονος τραγουδιστής της country δημοσίευσε μια τρυφερή ευχή για τα γενέθλια της πρώην συζύγου του. «Χρόνια πολλά, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram Story του, χρησιμοποιώντας το πλήρες όνομα της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού. Παρόλο που η Nicole Kidman δεν απάντησε δημόσια στο συγκεκριμένο post, η δική της κίνηση ήρθε την επόμενη ημέρα, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα.

Ανήμερα της ιδιαίτερης αυτής ημέρας, η Nicole Kidman μοιράστηκε ένα ασπρόμαυρο κολάζ. Στην ανάρτησή της περιέλαβε μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία με τον αείμνηστο πατέρα της, Antony Kidman, ενώ από κάτω τοποθέτησε ένα στιγμιότυπο του Keith Urban να μεταφέρει στους ώμους του τις δύο κόρες τους, τη 17χρονη Sunday Rose και τη 15χρονη Faith Margaret. «Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες», σημείωσε λιτά, αναγνωρίζοντας έμμεσα τον ρόλο του πρώην συζύγου της ως πατέρα.

Το διαζύγιο του ζευγαριού, το οποίο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2026, έχει ήδη ρυθμίσει τα διαδικαστικά της νέας τους καθημερινότητας, με τη συμφωνία να προβλέπει ότι οι κόρες τους θα διαμένουν κατά το μεγαλύτερο διάστημα με τη μητέρα τους. Η περίοδος αυτή δεν ήταν εύκολη, καθώς δημοσιεύματα έκαναν λόγο για έντονη συναισθηματική φόρτιση των παιδιών μετά τον χωρισμό, αλλά και για την προσπάθεια όλων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Πάντως, η ίδια η ηθοποιός φαίνεται πως εστιάζει στην επόμενη ημέρα. Πέρα από τις οικογενειακές της υποχρεώσεις και τις ευχές από διάσημες φίλες της, όπως η Natalie Portman και η Michelle Pfeiffer, η ίδια απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας στη φύση, έχοντας ήδη γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς φήμες την θέλουν να βρίσκεται σε νέα σχέση με γνωστό επιχειρηματέα.