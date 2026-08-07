Η Μαρία Μενούνος «αποχαιρετά» τις διακοπές της στην Ελλάδα με τις πιο όμορφες αναμνήσεις

Με μια ματιά Η Μαρία Μενούνος αποχαιρέτησε τις διακοπές της στην Ελλάδα με αναρτήσεις γεμάτες αναμνήσεις.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα με φόντο το Αιγαίο, οικογένεια και φίλους.

Φόρεσε μπικίνι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, τιμώντας την καταγωγή της.

Η Ελλάδα για εκείνη είναι ένας τόπος γεμάτος συναισθήματα, οικογενειακές στιγμές και αγαπημένες γεύσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρία Μενούνος αποχαιρέτησε το φετινό ελληνικό καλοκαίρι με τον πιο όμορφο τρόπο, μοιράζοντας με τους followers της ένα άλμπουμ γεμάτο αναμνήσεις. Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ελλάδα και αποκάλυψε πως πρόκειται για «ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ». Με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου και στιγμές γεμάτες χαμόγελα, οικογένεια και φίλους, η Μαρία Μενούνος έδειξε για ακόμη μία φορά τη μεγάλη αγάπη της για τη χώρα μας.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, η ίδια ξεχώρισε και με ένα μπικίνι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας, τιμώντας με τον δικό της τρόπο την καταγωγή της. Η Maria Menounos μίλησε για τις εμπειρίες που έκανε αυτό το καλοκαίρι μοναδικό, από τις ατελείωτες βουτιές στο Αιγαίο μέχρι τις νησιωτικές εξορμήσεις και τις στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Για εκείνη, άλλωστε, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας προορισμός διακοπών, αλλά ένα μέρος γεμάτο συναισθήματα και αναμνήσεις.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαρία Μενούνος αναφέρθηκε στις μικρές στιγμές που έκαναν το ταξίδι της ξεχωριστό. Οικογενειακές αγκαλιές, συζητήσεις δίπλα στη θάλασσα, η κόρη της Αθηνά να μιλά ελληνικά και φυσικά οι αγαπημένες ελληνικές γεύσεις ήταν μερικά από όσα κράτησε από το φετινό της καλοκαίρι.

Η ίδια δεν παρέλειψε να αναφέρει και τις μοναδικές εικόνες από τα ελληνικά νησιά, τα ηλιοβασιλέματα που έμοιαζαν «σαν πίνακες ζωγραφικής», αλλά και την επίσκεψή της στην Τήνο, που είχε ιδιαίτερη σημασία για εκείνη. Παράλληλα, έκανε και μια χιουμοριστική αναφορά στην αγάπη της για τη φέτα, αποδεικνύοντας πως οι ελληνικές γεύσεις είναι πάντα μέρος της καλοκαιρινής εμπειρίας της.

Η Μαρία Μενούνος τόνισε πως κάθε χρόνο η Ελλάδα καταφέρνει να της προσφέρει κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν περίμενε ότι χρειαζόταν. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής δεν είναι μόνο τα μέρη που επισκεπτόμαστε, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους τα μοιραζόμαστε.

Με το μήνυμά της, η Μαρία Μενούνος ευχαρίστησε όλους όσοι έκαναν τις διακοπές της τόσο ξεχωριστές και άφησε ξεκάθαρο πως η σχέση της με την Ελλάδα παραμένει δυνατή. Το φετινό της ταξίδι είχε όλα όσα αγαπάμε στο ελληνικό καλοκαίρι: θάλασσα, οικογένεια, φίλους, γέλια και αμέτρητες στιγμές χαλάρωσης.

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