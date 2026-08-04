Μαρία Μενουνος: Συγκινεί με το προσκύνημά της στην Τήνο

«Οι πιο ιερές στιγμές της ζωής μου έχουν συμβεί στην Ελλάδα», έγραψε η Μαρία Μενούνος μετά από την επίσκεψή της στην Παναγία της Τήνου

Με μια ματιά Η Μαρία Μενουνος πραγματοποίησε προσκύνημα στην Τήνο μαζί με την κόρη της, Athena.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια εξέφρασε τη βαθιά της πίστη και τη σύνδεση με την Ελλάδα.

Η σχέση της με την Παναγία έγινε πιο δυνατή μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η επίσκεψη στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας ήταν μια συγκινητική εμπειρία πίστης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Μαρία Μενουνος βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι που είχε για εκείνη ξεχωριστή πνευματική σημασία. Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια επισκέφθηκε την Τήνο μαζί με την κόρη της, Athena, και μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στιγμές που, όπως εξομολογήθηκε, θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά της. Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο και μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, μίλησε για την πίστη, τη μητρότητα και τη βαθιά σύνδεση που νιώθει με την Ελλάδα. Τα λόγια της άγγιξαν χιλιάδες ανθρώπους, καθώς περιέγραψε την εμπειρία της ως μία από τις πιο ιερές της ζωής.

Η Μαρία Μενουνος δεν έκρυψε πως τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί συχνά προσκυνήματα στον Saint Nektarios στην Αίγινα, όμως φέτος ένιωσε ένα έντονο κάλεσμα να επισκεφθεί την Παναγία της Τήνου. Όπως αποκάλυψε, η σχέση της με την Παναγία έγινε ακόμη πιο δυνατή από τη στιγμή που έγινε μητέρα, αφού κάθε βράδυ προσεύχεται για την προστασία της κόρης της και ζητά καθοδήγηση στις αποφάσεις της. Η επίσκεψη στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας ήταν μια εμπειρία γεμάτη συγκίνηση, ενώ η ίδια παραδέχτηκε πως σπάνια έχει νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε έναν χώρο. Για εκείνη, το συγκεκριμένο ταξίδι δεν ήταν απλώς μια καλοκαιρινή απόδραση, αλλά μια βαθιά προσωπική εμπειρία πίστης.

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Στην αρχή του βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Μαρία Μενουνος μοιράστηκε μια φράση που συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους: «Υπάρχουν κόκκινα χαλιά στα οποία περπατάς λόγω της καριέρας σου και υπάρχουν και αυτά που σου αλλάζουν την ψυχή. Είχα την τύχη να περπατήσω σε μερικά από τα πιο διάσημα κόκκινα χαλιά του κόσμου, όμως κανένα δεν συγκρίνεται με το ιερό “μονοπάτι” που οδηγεί στην Παναγία της Τήνου».

Ένα ταξίδι πίστης μαζί με την κόρη της

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Τήνο, η παρουσιάστρια μπήκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας κρατώντας από το χέρι την μικρή Athena. Όπως εξήγησε, προσευχήθηκε να συνοδεύουν την κόρη της η ίδια αγάπη και η ίδια προστασία σε κάθε βήμα της ζωής της, ενώ δεν παρέλειψε να προσευχηθεί και για την οικογένεια και τους φίλους της.

Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι συγκινήθηκε βαθιά μόλις πέρασε το κατώφλι του ναού, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση της έκανε και η ξενάγηση που της έκανε ο Father Peter George, ο οποίος της μίλησε για την ιστορία και τα ιερά σημεία της εκκλησίας.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Τήνο έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς της Ελλάδας, προτείνοντας στους ακολούθους της να την επισκεφθούν, ενώ ξεχώρισε και τη διαμονή της στο Odera, την οποία περιέγραψε ως μια εμπειρία γεμάτη γαλήνη και μαγεία.

Η Μαρία Μενουνος έχει αποδείξει πολλές φορές πως η Ελλάδα κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Από τα προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο μέχρι τις καλοκαιρινές επισκέψεις στα ελληνικά νησιά, δεν χάνει ευκαιρία να εκφράσει δημόσια την αγάπη της για τις ελληνικές παραδόσεις και την Ορθόδοξη πίστη. Η νέα της ανάρτηση δεν ήταν απλώς ένα ταξιδιωτικό post, αλλά μια προσωπική εξομολόγηση γεμάτη συναίσθημα, πίστη και ευγνωμοσύνη. Και όπως φαίνεται, η Τήνος έγινε ακόμη ένας τόπος που θα συνδέει για πάντα με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της.

Αναλυτικά όσα έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Μενουνος:

«Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου έχουν συμβεί στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώ προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, όπου είχα την ευλογία να ακούσω το χτύπημα από τον τάφο του Αγίου Νεκταρίου. Από εκείνη τη στιγμή η σχέση μου μαζί του έγινε ακόμη πιο δυνατή. Ήταν τόσο σημαντική για εμένα, που αποφασίσαμε να βαφτίσουμε την Αθηνά στον ναό του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina. Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του και έχω γίνει μάρτυρας πολλών από αυτά στη δική μου ζωή. (Αν δεν έχετε δει την ταινία “Man of God”, σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να γνωρίσετε την απίστευτη ζωή του.)

Φέτος, όμως, ένιωσα ένα δυνατό κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο.

Η μητέρα μου με ονόμασε Μαρία προς τιμήν της Παναγίας και πάντοτε ένιωθα την προστασία της στη ζωή μου. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σχέση έχει γίνει ακόμη πιο βαθιά. Κάθε βράδυ στις προσευχές μου, της ζητώ να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί, ώστε να καταλαβαίνω τι έχει πραγματικά ανάγκη. Και με κάποιον τρόπο νιώθω πάντα αυτή την καθοδήγηση. Κάποιες φορές λέω κάτι στην Αθηνά ή καταλαβαίνω ενστικτωδώς τι χρειάζεται και αναρωτιέμαι: “Από πού μου ήρθε αυτό;”. Τότε ξέρω ότι η Παναγία με καθοδηγεί.

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές αυτού του ταξιδιού ήταν η επίσκεψή μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο.

Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την παράδοση, οι πιστοί διανύουν γονατιστοί τη διαδρομή από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία ως ένδειξη πίστης, ευγνωμοσύνης, προσευχής ή για να εκπληρώσουν ένα τάμα προς την Παναγία. Κάτω από τον ναό αναβλύζει αγίασμα, το οποίο έχει χαρίσει ελπίδα και ίαση σε πολλούς ανθρώπους.

Το να μπω σε αυτή την εκκλησία κρατώντας την Αθηνά από το χέρι είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Προσευχήθηκα να τη συνοδεύουν η ίδια αγάπη και η ίδια προστασία σε κάθε βήμα της ζωής της. Προσευχήθηκα επίσης για την οικογένεια και τους φίλους μας. Μόλις μπήκα στον ναό, με κατέκλυσε η συγκίνηση. Σπάνια έχω νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε έναν χώρο. Το ίδιο ένιωσε και ο νονός της Αθηνάς.

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της επίσκεψής μας ήταν όταν ο πατέρας Peter George αφιέρωσε χρόνο για να μας ξεναγήσει στα ιερά σημεία του ναού και να μας μιλήσει για την ιστορία του.

Αν σχεδιάζετε ένα ταξίδι στην Ελλάδα, δεν μπορώ παρά να σας προτείνω την Τήνο. Και αν την επισκεφθείτε, μείνετε στο Odera. Ήταν μια εμπειρία γεμάτη γαλήνη και μαγεία».

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