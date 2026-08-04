TV & Media 04.08.2026

«Φόνοι στο Καμπαναριό 2»: Το πιο απολαυστικό αστυνομικό δίδυμο επιστρέφει και το νέο trailer τα έχει όλα

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Ο Γιωργής Τσουρής και ο Βαγγέλης Δαούσης επιστρέφουν δυναμικά στους «Φόνους στο Καμπαναριό 2» για νέες περιπέτειες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Φόνοι στο Καμπαναριό» επιστρέφει με δεύτερο κύκλο, συνδυάζοντας μυστήριο και κωμωδία.
  • Οι αστυνομικοί Σοφιανός και Τσακαλάκης αναλαμβάνουν νέα, δύσκολη υπόθεση.
  • Οι μοναχές βρίσκουν καταφύγιο σε νέα μονή, αλλά κινδυνεύουν από δολοφόνο.
  • Η νέα σεζόν υπόσχεται περισσότερες ανατροπές, γκάφες και ξεκαρδιστικές στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει μία ελληνική σειρά που κατάφερε να συνδυάσει άψογα το μυστήριο με την κωμωδία, αυτή είναι οι «Φόνοι στο Καμπαναριό». Η επιτυχημένη παραγωγή του Alpha επιστρέφει με δεύτερο κύκλο, υποσχόμενη ακόμη περισσότερες ανατροπές, γκάφες και στιγμές που θα σε κάνουν να γελάσεις δυνατά. Οι αγαπημένοι ήρωες βρίσκονται ξανά μπροστά σε μια επικίνδυνη υπόθεση, μόνο που αυτή τη φορά τα πράγματα δείχνουν πιο δύσκολα από ποτέ. Το πρώτο trailer έδωσε ήδη μια γεύση από όσα έρχονται και οι προσδοκίες είναι υψηλές.

Ηθοποιοί από τους «Φόνους στο Καμπαναριό» σε σκηνή με backstage υλικό και κάμερα.

Ο Γιωργής Τσουρής και ο Βαγγέλης Δαούσης επιστρέφουν στους ρόλους των αστυνομικών Σοφιανού και Τσακαλάκη, του πιο απρόβλεπτου τηλεοπτικού διδύμου. Παρά τις συνεχείς γκάφες και τις ξεκαρδιστικές διαφωνίες τους, οι δυο τους καλούνται να προστατεύσουν ξανά τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης και να εξιχνιάσουν ένα νέο έγκλημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αποστολή τους μόνο εύκολη δεν θα είναι. Και κάπως έτσι, το γέλιο συναντά ξανά το σασπένς.

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Στον δεύτερο κύκλο, οι μοναχές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη μονή τους και βρίσκουν καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι έξω από την Καρδίτσα. Πολύ γρήγορα, όμως, καταλαβαίνουν ότι το νέο τους καταφύγιο μόνο ασφαλές δεν είναι.

Ένας πληρωμένος δολοφόνος βρίσκεται στα ίχνη τους, ενώ τα μυστικά που κρύβει η νέα μονή είναι περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσαν να φανταστούν. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά από απρόβλεπτες και ξεκαρδιστικές καταστάσεις.

Το δίδυμο της… συμφοράς επιστρέφει

Ο Μιλτιάδης Σοφιανός εμφανίζεται πιο σίγουρος για τις ικανότητές του μετά την επιτυχία της προηγούμενης υπόθεσης. Ωστόσο, η αυτοπεποίθησή του δοκιμάζεται ξανά όταν έρχεται αντιμέτωπος με έναν νέο, ιδιαίτερα επικίνδυνο δολοφόνο.

Στο πλευρό του βρίσκεται για ακόμη μία φορά ο Έκτορας Τσακαλάκης, ο οποίος εξακολουθεί να είναι αυθόρμητος, πολυλογάς και… κολλημένος με το AI, χαρίζοντας πολλές από τις πιο αστείες στιγμές της σειράς.

Η νέα σεζόν δείχνει ακόμη πιο δυνατή

Όλα δείχνουν πως οι «Φόνοι στο Καμπαναριό 2» ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τον πήχη, διατηρώντας τη μοναδική ισορροπία ανάμεσα στην αστυνομική περιπέτεια και την κωμωδία. Το νέο trailer προϊδεάζει για έναν κύκλο γεμάτο ανατροπές, απρόβλεπτες εξελίξεις και χαρακτήρες που θα μας χαρίσουν άφθονο γέλιο. Αν η πρώτη σεζόν σε έκανε να κολλήσεις, η συνέχεια φαίνεται πως θα είναι ακόμη πιο απολαυστική. Μέχρι την πρεμιέρα, ένα είναι σίγουρο: το trailer αξίζει να μπει αμέσως στη watchlist σου.

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ALPHA ΣΕΙΡΑ Φόνοι στο Καμπαναριό
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