TV & Media 03.08.2026

«Οι κόρες της Αρετής»: Γνώρισε τους 2 ήρωες που θα σε κάνουν να κολλήσεις με τη νέα σειρά του Alpha

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«Οι κόρες της Αρετής» έρχονται στον Alpha και γνωρίζουμε 2 από τους πιο σημαντικούς ήρωες της νέας σειράς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η νέα σειρά του Alpha "Οι κόρες της Αρετής" θα προβάλλεται το φθινόπωρο με θέμα την αγάπη, μυστικά και ανατροπές.
  • Δύο βασικοί ήρωες, ο Νικόλας (Γιώργος Ζιάκας) και ο Πάκης (Φοίβος Παπακώστας), θα καθορίσουν την εξέλιξη της ιστορίας.
  • Ο Νικόλας παλεύει για καριέρα στο μπάσκετ, αλλά τα συναισθήματά του για την Άννα τον φέρνουν σε διλήμματα.
  • Ο Πάκης, παρά το χιούμορ του, κρύβει την επιθυμία για μια καλύτερη ζωή, με σύνθετη προσωπική διαδρομή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φθινόπωρο φέρνει νέες τηλεοπτικές αφίξεις και μία από αυτές είναι οι «Οι κόρες της Αρετής», η νέα δραματική σειρά του Alpha που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις. Αγάπη, οικογενειακά μυστικά, πάθη και ανατροπές συνθέτουν μια ιστορία όπου καμία απόφαση δεν μένει χωρίς συνέπειες. Οι ζωές των ηρώων μπλέκονται με τρόπο που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, ενώ κάθε επεισόδιο αναμένεται να κρύβει νέες εκπλήξεις. Το νέο υλικό της σειράς μάς συστήνει δύο πρόσωπα που αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Η νέα σειρά του Alpha «Οι Κόρες της Αρετής» παρουσιάζει τους πρωταγωνιστές της σε μια εντυπωσιακή σύνθεση.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ο Νικόλας και ο Πάκης, δύο φίλοι που κυνηγούν τα όνειρά τους, αλλά θα χρειαστεί να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Ο καθένας κουβαλά τις δικές του αγωνίες, τις δικές του επιθυμίες και έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζει τη ζωή. Οι διαδρομές τους θα δοκιμαστούν από τον έρωτα, τις φιλοδοξίες και τις ανατροπές που έρχονται. Και όσο η ιστορία προχωρά, τίποτα δεν θα είναι όπως πριν.

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Τον ρόλο του Νικόλα υποδύεται ο Γιώργος Ζιάκας. Πρόκειται για έναν νεαρό που μεγάλωσε σε μια απλή γειτονιά και παλεύει καθημερινά για να ξεπεράσει τα εμπόδια που του έβαλε η ζωή. Μεγάλος του στόχος είναι να ακολουθήσει καριέρα στο μπάσκετ, όμως τα συναισθήματά του για την Άννα θα τον οδηγήσουν μπροστά σε δύσκολα διλήμματα που θα επηρεάσουν το μέλλον του.

giorgos ziakas_oi kores tis aretis

Ο Φοίβος Παπακώστας ενσαρκώνει τον Πάκη, έναν άνθρωπο που όλοι αγαπούν για το χιούμορ, την καλοσύνη και τη θετική του ενέργεια. Η καντίνα του αποτελεί το αγαπημένο σημείο συνάντησης της γειτονιάς, όμως πίσω από το χαμόγελό του κρύβεται η ανάγκη να διεκδικήσει τη ζωή που πραγματικά θέλει. Η προσωπική του διαδρομή θα αποδειχθεί πολύ πιο σύνθετη απ’ όσο φαίνεται αρχικά.

foivos papakostas_oi kores tis aretis

Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δώρα Χρυσικού, Αλεξία Καλτσίκη, Ράνια Σχίζα, Μάνια Παπαδημητρίου και πολλοί ακόμη γνωστοί ηθοποιοί.

oi kores tis aretis_seira (2)

oi kores tis aretis_seira (1)

Το «Οι κόρες της Αρετής» βασίζεται στο επιτυχημένο τουρκικό format “Mrs. Fazilet and Her Daughters (Fazilet Hanım ve Kızları)” και έρχεται με υψηλές προσδοκίες για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Αν αγαπάς τις σειρές με έντονες συγκρούσεις, δυνατούς χαρακτήρες και συνεχείς ανατροπές, τότε αυτή η παραγωγή αξίζει σίγουρα μια θέση στη watchlist σου. Όλα δείχνουν πως ο Alpha ετοιμάζει μία από τις πιο πολυσυζητημένες πρεμιέρες του φετινού φθινοπώρου.

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