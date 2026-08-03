Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Πώς λέγεται η νέα εκπομπή τους στο ΣΚΑΪ;

Με μια ματιά Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος μετακινούνται στον ΣΚΑΪ.

Η νέα τους εκπομπή θα ονομάζεται «Στούντιο στις 3».

Η εκπομπή θα διατηρεί τη φιλοσοφία των προηγούμενων, με έμφαση σε ενημέρωση και ανθρώπινες ιστορίες.

Μαζί τους θα είναι και συνεργάτες από την προηγούμενη ομάδα τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα τηλεοπτική σεζόν φέρνει μεγάλες αλλαγές και ο ΣΚΑΪ ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα από τα πιο αγαπημένα δημοσιογραφικά δίδυμα. Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος κάνουν το επόμενο βήμα στην τηλεοπτική τους πορεία, αφήνοντας πίσω το «Στούντιο 4» και ξεκινώντας μια νέα συνεργασία με τον ΣΚΑΪ. Η νέα τους καθημερινή εκπομπή θα έχει τίτλο «Στούντιο στις 3», διατηρώντας τη σύνδεση με το επιτυχημένο brand που δημιούργησαν τα προηγούμενα χρόνια. Η επιλογή του ονόματος φαίνεται πως αποτελεί έναν φόρο τιμής στην τηλεοπτική τους διαδρομή, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί τη νέα εποχή τους.

Το δημοσιογραφικό δίδυμο έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού μέσα από τις αυθεντικές συζητήσεις, τις ανθρώπινες ιστορίες και τον ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης των καλεσμένων του. Στη νέα τους τηλεοπτική στέγη, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος αναμένεται να κρατήσουν τη φιλοσοφία που τους έκανε αγαπητούς, με έμφαση στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και τις ιστορίες ανθρώπων που έχουν κάτι ξεχωριστό να μοιραστούν.

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Μαζί τους θα βρίσκονται και συνεργάτες από την προηγούμενη ομάδα τους, δημιουργώντας μια γνώριμη αλλά ανανεωμένη τηλεοπτική παρέα. Η εκπομπή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ και θα φέρει τον τίτλο «Στούντιο στις 3». Το όνομα παραπέμπει ξεκάθαρα στην ώρα μετάδοσης, ενώ ταυτόχρονα κρατά ζωντανό το τηλεοπτικό αποτύπωμα του «Στούντιο 4». Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος είχαν συνδέσει το συγκεκριμένο brand με μια διαφορετική προσέγγιση στις καθημερινές εκπομπές, δίνοντας χώρο στις ουσιαστικές συζητήσεις και στους ανθρώπους πίσω από τις ειδήσεις.

Η συνεργασία τους με τον ΣΚΑΪ αποτελεί ένα από τα σημαντικά τηλεοπτικά νέα της σεζόν, καθώς ο σταθμός επενδύει σε ένα νέο μαγκαζίνο με στόχο να συνδυάσει την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Η ανακοίνωση του σταθμού έκανε λόγο για μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ξεχωριστές προσωπικότητες, χρήσιμες προτάσεις και θετική ενέργεια. Το δίδυμο επιστρέφει με μια νέα πρόκληση, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους που γνωρίζει και εμπιστεύεται.

Η νέα τηλεοπτική τους σελίδα έρχεται μετά το τέλος της συνεργασίας τους με την ΕΡΤ και το «Στούντιο 4», μια εκπομπή που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Με το «Στούντιο στις 3», οι δύο δημοσιογράφοι φαίνεται πως θέλουν να κρατήσουν όλα εκείνα τα στοιχεία που έκαναν ξεχωριστή την προηγούμενη προσπάθειά τους, προσαρμόζοντάς τα στη νέα ώρα και στο νέο κανάλι.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική τους πορεία, με το «Στούντιο στις 3» να αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες αφίξεις της σεζόν. Με τη γνώριμη χημεία τους, την εμπειρία τους και την αγάπη τους για τις ανθρώπινες ιστορίες, το δίδυμο επιστρέφει με στόχο να δημιουργήσει ξανά μια καθημερινή συνήθεια για το κοινό. Η νέα τους εκπομπή στον ΣΚΑΪ αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο απογευματινό πρόγραμμα του σταθμού. Οι τηλεθεατές πλέον περιμένουν να δουν τη νέα τηλεοπτική τους εποχή.

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