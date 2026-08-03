«Στούντιο 4»: Δείτε το νέο τηλεοπτικό δίδυμο που φέρνει η ΕΡΤ1 τον Σεπτέμβριο

Το «Στούντιο 4» επιστρέφει τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1 με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου στο «τιμόνι» της εκπομπής

Με μια ματιά Η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με νέο δίδυμο παρουσιαστών.

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής.

Η εκπομπή θα εστιάζει σε ανθρώπινες ιστορίες, ενημέρωση και ψυχαγωγία, με νέες προσθήκες.

Το νέο «Στούντιο 4» θα προβάλλεται καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 15:00 έως 18:00. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα εποχή ξεκινά για το «Στούντιο 4», καθώς η καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ1 επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με δύο νέα πρόσωπα στο τιμόνι της παρουσίασης. Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου ενώνουν τις δυνάμεις τους και αναλαμβάνουν να δώσουν το δικό τους στίγμα στη δημοφιλή απογευματινή εκπομπή. Με πολυετή εμπειρία στην τηλεόραση, οι δύο παρουσιαστές έρχονται να δημιουργήσουν μια νέα τηλεοπτική παρέα με επίκεντρο τις ανθρώπινες ιστορίες, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Το νέο «Στούντιο 4» υπόσχεται καθημερινά ραντεβού γεμάτα ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θετική ενέργεια.

Η νέα εκδοχή της εκπομπής θα κρατήσει τον χαρακτήρα που αγαπήθηκε από το κοινό, προσθέτοντας όμως νέα στοιχεία και διαφορετική ματιά στην καθημερινότητα. Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου θα συνδυάσουν το χιούμορ, την αμεσότητα και την εμπειρία τους, παρουσιάζοντας θέματα που αφορούν την κοινωνία, τον πολιτισμό και τις ιστορίες ανθρώπων που αξίζει να ακουστούν. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία εκπομπή που θα ενημερώνει, θα συγκινεί και θα διασκεδάζει τους τηλεθεατές.

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Στο νέο «Στούντιο 4» θα έχουν ξεχωριστή θέση ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο, άνθρωποι με ξεχωριστές διαδρομές, αλλά και θέματα που προκαλούν συζήτηση. Η εκπομπή θα ταξιδεύει σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, αναδεικνύοντας πρόσωπα, τόπους και πρωτοβουλίες που αξίζουν προβολή.

Στην παρέα της εκπομπής θα βρίσκεται και ο Γιάννης Κορδώνης, προσθέτοντας τη δική του δυναμική παρουσία και μια πιο φρέσκια οπτική στην καθημερινή τηλεοπτική συνάντηση.

Το νέο «Στούντιο 4» κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1 και θα προβάλλεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 15:00 έως τις 18:00. Με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου στην παρουσίαση, η εκπομπή ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο συνεντεύξεις, ξεχωριστές ιστορίες και τηλεοπτικές στιγμές που θα συζητηθούν.

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