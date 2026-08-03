Madonna x Kylie Minogue: Η εμφάνιση-έκπληξη που αποθεώθηκε στο WorldPride Amsterdam

Η Madonna έκανε μία μεγάλη έκπληξη στο WorldPride Amsterdam 2026, φέρνοντας στη σκηνή την Kylie Minogue
Με μια ματιά
- Η Madonna κάλεσε την Kylie Minogue στη σκηνή του WorldPride Amsterdam για μια έκπληξη.
- Οι δύο σταρ ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι "Love Sensation" από το νέο album της Madonna.
- Η εμφάνιση έγινε στο πλαίσιο των Club Confessions shows της Madonna στο Άμστερνταμ.
- Η συνεργασία αναζωπύρωσε φήμες για πιθανή νέα μουσική συνεργασία των δύο καλλιτέχνιδων.
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