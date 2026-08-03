Μουσική 03.08.2026

Madonna x Kylie Minogue: Η εμφάνιση-έκπληξη που αποθεώθηκε στο WorldPride Amsterdam

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Madonna έκανε μία μεγάλη έκπληξη στο WorldPride Amsterdam 2026, φέρνοντας στη σκηνή την Kylie Minogue
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Madonna κάλεσε την Kylie Minogue στη σκηνή του WorldPride Amsterdam για μια έκπληξη.
  • Οι δύο σταρ ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι "Love Sensation" από το νέο album της Madonna.
  • Η εμφάνιση έγινε στο πλαίσιο των Club Confessions shows της Madonna στο Άμστερνταμ.
  • Η συνεργασία αναζωπύρωσε φήμες για πιθανή νέα μουσική συνεργασία των δύο καλλιτέχνιδων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο εντυπωσιακές pop εκπλήξεις της χρονιάς πραγματοποιήθηκε στο WorldPride Amsterdam 2026, όταν η Madonna κάλεσε στη σκηνή την Kylie Minogue για μία ξεχωριστή εμφάνιση. Οι δύο παγκόσμιες σταρ μοιράστηκαν το stage του AFAS Live στο Άμστερνταμ, χαρίζοντας στο κοινό μία στιγμή που έγινε αμέσως viral. Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Club Confessions shows της Madonna, τα οποία γιορτάζουν την επιτυχία του album «Confessions II». Η συνεργασία των δύο icons αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Η Madonna ανέβηκε στη σκηνή μετά τα performances των Honey Dijon και Bebe Rexha, παρουσιάζοντας ένα ειδικό 30λεπτο set γεμάτο επιτυχίες. Λίγο αργότερα, η Queen of Pop έκανε την έκπληξη και υποδέχτηκε την Kylie Minogue, η οποία εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό outfit και ενέργεια που ξεσήκωσε το κοινό. Οι δύο τραγουδίστριες ερμήνευσαν μαζί το «Love Sensation», ένα τραγούδι από το νέο album της Madonna. Η στιγμή αποτέλεσε μία σπάνια live συνεργασία ανάμεσα σε δύο από τις μεγαλύτερες γυναικείες παρουσίες της pop μουσικής.

Διάβασε επίσης: Το custom look της Madonna στο Mundial 2026 είναι ό,τι πιο iconic είδαμε!

Η Kylie Minogue παρέμεινε στη σκηνή όσο η Madonna ολοκλήρωνε το show της με τα εμβληματικά τραγούδια «Sorry» και «Hung Up» από το θρυλικό album «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Μετά την εμφάνιση, η Minogue μοιράστηκε backstage στιγμές στο Instagram, ευχαριστώντας το κοινό του Club Confessions World Pride Amsterdam.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Η εμφάνιση αυτή αναζωπύρωσε και τις φήμες για μία πιθανή νέα συνεργασία ανάμεσα στις δύο καλλιτέχνιδες. Παρότι μέχρι στιγμής καμία από τις δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ένα remix του «Love Sensation» με τη συμμετοχή της Kylie Minogue, οι fans συνεχίζουν να ελπίζουν ότι θα ακούσουν σύντομα κάτι νέο από το iconic δίδυμο.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Η συνάντηση της Madonna και της Kylie Minogue στη σκηνή του WorldPride Amsterdam 2026 ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που θυμίζουν γιατί οι δύο καλλιτέχνιδες θεωρούνται διαχρονικά σύμβολα της pop κουλτούρας. Με τη μουσική τους, την ενέργειά τους και τη σύνδεσή τους με το κοινό, απέδειξαν ότι η λάμψη τους παραμένει αναλλοίωτη. Οι fans πλέον περιμένουν με ανυπομονησία αν αυτή η εμφάνιση θα αποτελέσει την αρχή για μία νέα συνεργασία.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Kylie Minogue Madonna
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Στούντιο 4»: Δείτε το νέο τηλεοπτικό δίδυμο που φέρνει η ΕΡΤ1 τον Σεπτέμβριο

«Στούντιο 4»: Δείτε το νέο τηλεοπτικό δίδυμο που φέρνει η ΕΡΤ1 τον Σεπτέμβριο

03.08.2026
Επόμενο
Σόφια ή Μπουργκάς; Ποια πόλη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027

Σόφια ή Μπουργκάς; Ποια πόλη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027

03.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Σόφια ή Μπουργκάς; Ποια πόλη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027
Μουσικά Νέα

Σόφια ή Μπουργκάς; Ποια πόλη θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027

03.08.2026
Ariana Grande: Γιατί κάνει διάλειμμα μετά το τέλος του Eternal Sunshine Tour;
Μουσικά Νέα

Ariana Grande: Γιατί κάνει διάλειμμα μετά το τέλος του Eternal Sunshine Tour;

03.08.2026
Το «χρυσό» φινάλε της Tate McRae στο Lollapalooza που «έριξε» το internet
Μουσικά Νέα

Το «χρυσό» φινάλε της Tate McRae στο Lollapalooza που «έριξε» το internet

03.08.2026
Karol G: Fan εισέβαλε στη σκηνή και η αντίδρασή της έγινε viral
Μουσικά Νέα

Karol G: Fan εισέβαλε στη σκηνή και η αντίδρασή της έγινε viral

03.08.2026
Λάκης Χαλκιάς: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ερμηνευτής
Μουσικά Νέα

Λάκης Χαλκιάς: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ερμηνευτής

03.08.2026
Ο David Guetta γράφει ιστορία με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame
Μουσικά Νέα

Ο David Guetta γράφει ιστορία με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame

03.08.2026
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παίρνει το πράσινο φως από τους Metallica και κυκλοφορεί τη διασκευή της στο «The Unforgiven II»
Μουσικά Νέα

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παίρνει το πράσινο φως από τους Metallica και κυκλοφορεί τη διασκευή της στο «The Unforgiven II»

03.08.2026
Η Gracie Abrams αποκαλύπτει το κοινό τραγούδι με τον σύντροφό της, Paul Mescal
Μουσικά Νέα

Η Gracie Abrams αποκαλύπτει το κοινό τραγούδι με τον σύντροφό της, Paul Mescal

03.08.2026
Επιστρέφει ο Troye Sivan στη μουσική; Όλα τα στοιχεία για το νέο του άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Επιστρέφει ο Troye Sivan στη μουσική; Όλα τα στοιχεία για το νέο του άλμπουμ

02.08.2026
Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας