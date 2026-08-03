Μουσική 03.08.2026

Ariana Grande: Γιατί κάνει διάλειμμα μετά το τέλος του Eternal Sunshine Tour;

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Ariana Grande ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση του Eternal Sunshine Tour
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande θα κάνει διάλειμμα από τη δημοσιότητα μετά το τέλος της περιοδείας Eternal Sunshine Tour.
  • Η απόφαση οφείλεται στη συνεχή έκθεση και τον δημόσιο σχολιασμό, παρά την ευγνωμοσύνη για τους fans.
  • Η τραγουδίστρια θα ολοκληρώσει τις τελευταίες 13 συναυλίες της περιοδείας, με τελευταία στάση το Λονδίνο.
  • Δεν θα συμμετάσχει στην παραγωγή του μιούζικαλ "Sunday in the Park With George" στο West End.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το Eternal Sunshine Tour, όμως αμέσως μετά σκοπεύει να κάνει ένα σημαντικό βήμα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου της, η pop star θα απομακρυνθεί προσωρινά από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που τη φέρνουν συνεχώς στο προσκήνιο. Πριν από αυτό, η τραγουδίστρια θα ολοκληρώσει τις 13 τελευταίες συναυλίες της περιοδείας, η οποία θα ρίξει αυλαία την 1η Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Στόχος της είναι να κλείσει αυτό το κεφάλαιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στη συνέχεια να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η ομάδα της Ariana Grande ανέφερε ότι η τραγουδίστρια ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της «υγιής και χαρούμενη», προτού κάνει ένα διάλειμμα που θεωρεί απαραίτητο. Όπως τονίζεται, η συνεχής έκθεση στη δημοσιότητα και ο αδιάκοπος δημόσιος σχολιασμός αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για αυτή την απόφαση. Παράλληλα, η ίδια νιώθει ευγνωμοσύνη για την αγάπη που έλαβε από τους fans της καθ’ όλη τη διάρκεια του Eternal Sunshine Tour. Η περιοδεία, σύμφωνα με την ομάδα της, ήταν μια ιδιαίτερα όμορφη εμπειρία που θα θυμάται για πάντα.

Διάβασε επίσης: «Petal»: Το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της Ariana Grande ξεχειλίζει από ακατέργαστη οργή

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη νέα συζήτηση που άνοιξε στα social media γύρω από την εμφάνιση της Ariana Grande, με αφορμή την κυκλοφορία του music video για το «Petal». Τους τελευταίους μήνες, πολλοί χρήστες έχουν σχολιάσει δημόσια την εικόνα της, ενώ άλλοι έχουν ζητήσει να σταματήσει η συνεχής κριτική για το σώμα και την προσωπική της ζωή.

ariana_grande
https://www.instagram.com/arianagrande/

Το διάλειμμα σημαίνει επίσης ότι η Ariana Grande δεν θα συμμετάσχει τελικά στην αναβίωση του μιούζικαλ «Sunday in the Park With George» στο West End, η οποία είχε προγραμματιστεί για το επόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια εξακολουθεί να στηρίζει την παραγωγή και εύχεται κάθε επιτυχία στους συντελεστές του έργου.

Η Ariana Grande με χορευτές στο νέο της video clip για το τραγούδι «Petals» με αναφορές στο παλιό Hollywood.
https://www.instagram.com/arianagrande/
Η Ariana Grande με μάσκα και δαντελένιο κορσέ στο video clip για το τραγούδι «Petals».
https://www.instagram.com/arianagrande/

Μετά από μήνες συναυλιών, ταξιδιών και έντονης δημοσιότητας, η Ariana Grande φαίνεται πως επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στην ξεκούραση και την προσωπική της ισορροπία. Οι fans της αναμένεται να τη στηρίξουν σε αυτή την απόφαση, περιμένοντας την επιστροφή της όταν εκείνη νιώσει έτοιμη. Μέχρι τότε, η pop star θα ολοκληρώσει το Eternal Sunshine Tour, κλείνοντας μία ακόμη σημαντική σελίδα στην καριέρα της.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ariana Grande
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που μάς άνοιξε την όρεξη για τις πιο δροσερές ιδέες για γιαούρτι

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που μάς άνοιξε την όρεξη για τις πιο δροσερές ιδέες για γιαούρτι

03.08.2026
Επόμενο
Το απρόοπτο από τη συναυλία του Harry Styles που κάνει το γύρο του διαδικτύου

Το απρόοπτο από τη συναυλία του Harry Styles που κάνει το γύρο του διαδικτύου

03.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το «χρυσό» φινάλε της Tate McRae στο Lollapalooza που «έριξε» το internet
Μουσικά Νέα

Το «χρυσό» φινάλε της Tate McRae στο Lollapalooza που «έριξε» το internet

03.08.2026
Karol G: Fan εισέβαλε στη σκηνή και η αντίδρασή της έγινε viral
Μουσικά Νέα

Karol G: Fan εισέβαλε στη σκηνή και η αντίδρασή της έγινε viral

03.08.2026
Λάκης Χαλκιάς: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ερμηνευτής
Μουσικά Νέα

Λάκης Χαλκιάς: Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος ερμηνευτής

03.08.2026
Ο David Guetta γράφει ιστορία με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame
Μουσικά Νέα

Ο David Guetta γράφει ιστορία με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame

03.08.2026
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παίρνει το πράσινο φως από τους Metallica και κυκλοφορεί τη διασκευή της στο «The Unforgiven II»
Μουσικά Νέα

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου παίρνει το πράσινο φως από τους Metallica και κυκλοφορεί τη διασκευή της στο «The Unforgiven II»

03.08.2026
Η Gracie Abrams αποκαλύπτει το κοινό τραγούδι με τον σύντροφό της, Paul Mescal
Μουσικά Νέα

Η Gracie Abrams αποκαλύπτει το κοινό τραγούδι με τον σύντροφό της, Paul Mescal

03.08.2026
Επιστρέφει ο Troye Sivan στη μουσική; Όλα τα στοιχεία για το νέο του άλμπουμ
Μουσικά Νέα

Επιστρέφει ο Troye Sivan στη μουσική; Όλα τα στοιχεία για το νέο του άλμπουμ

02.08.2026
KATSEYE: Αποκάλυψαν τη tracklist του «WILD» μαζί με ένα ξεχωριστό μήνυμα από τη Lara Raj
Μουσικά Νέα

KATSEYE: Αποκάλυψαν τη tracklist του «WILD» μαζί με ένα ξεχωριστό μήνυμα από τη Lara Raj

02.08.2026
New music alert: Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο καυτές δισκογραφικές αφίξεις!
Μουσικά Νέα

New music alert: Ο απόλυτος οδηγός για τις πιο καυτές δισκογραφικές αφίξεις!

02.08.2026
Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας