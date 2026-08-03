Ariana Grande: Γιατί κάνει διάλειμμα μετά το τέλος του Eternal Sunshine Tour;

Με μια ματιά Η Ariana Grande θα κάνει διάλειμμα από τη δημοσιότητα μετά το τέλος της περιοδείας Eternal Sunshine Tour.

Η απόφαση οφείλεται στη συνεχή έκθεση και τον δημόσιο σχολιασμό, παρά την ευγνωμοσύνη για τους fans.

Η τραγουδίστρια θα ολοκληρώσει τις τελευταίες 13 συναυλίες της περιοδείας, με τελευταία στάση το Λονδίνο.

Δεν θα συμμετάσχει στην παραγωγή του μιούζικαλ "Sunday in the Park With George" στο West End. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το Eternal Sunshine Tour, όμως αμέσως μετά σκοπεύει να κάνει ένα σημαντικό βήμα πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με δήλωση της εκπροσώπου της, η pop star θα απομακρυνθεί προσωρινά από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που τη φέρνουν συνεχώς στο προσκήνιο. Πριν από αυτό, η τραγουδίστρια θα ολοκληρώσει τις 13 τελευταίες συναυλίες της περιοδείας, η οποία θα ρίξει αυλαία την 1η Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο. Στόχος της είναι να κλείσει αυτό το κεφάλαιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στη συνέχεια να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της.

Η ομάδα της Ariana Grande ανέφερε ότι η τραγουδίστρια ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία της «υγιής και χαρούμενη», προτού κάνει ένα διάλειμμα που θεωρεί απαραίτητο. Όπως τονίζεται, η συνεχής έκθεση στη δημοσιότητα και ο αδιάκοπος δημόσιος σχολιασμός αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για αυτή την απόφαση. Παράλληλα, η ίδια νιώθει ευγνωμοσύνη για την αγάπη που έλαβε από τους fans της καθ’ όλη τη διάρκεια του Eternal Sunshine Tour. Η περιοδεία, σύμφωνα με την ομάδα της, ήταν μια ιδιαίτερα όμορφη εμπειρία που θα θυμάται για πάντα.

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Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη νέα συζήτηση που άνοιξε στα social media γύρω από την εμφάνιση της Ariana Grande, με αφορμή την κυκλοφορία του music video για το «Petal». Τους τελευταίους μήνες, πολλοί χρήστες έχουν σχολιάσει δημόσια την εικόνα της, ενώ άλλοι έχουν ζητήσει να σταματήσει η συνεχής κριτική για το σώμα και την προσωπική της ζωή.

Το διάλειμμα σημαίνει επίσης ότι η Ariana Grande δεν θα συμμετάσχει τελικά στην αναβίωση του μιούζικαλ «Sunday in the Park With George» στο West End, η οποία είχε προγραμματιστεί για το επόμενο καλοκαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια εξακολουθεί να στηρίζει την παραγωγή και εύχεται κάθε επιτυχία στους συντελεστές του έργου.

Μετά από μήνες συναυλιών, ταξιδιών και έντονης δημοσιότητας, η Ariana Grande φαίνεται πως επιλέγει να δώσει προτεραιότητα στην ξεκούραση και την προσωπική της ισορροπία. Οι fans της αναμένεται να τη στηρίξουν σε αυτή την απόφαση, περιμένοντας την επιστροφή της όταν εκείνη νιώσει έτοιμη. Μέχρι τότε, η pop star θα ολοκληρώσει το Eternal Sunshine Tour, κλείνοντας μία ακόμη σημαντική σελίδα στην καριέρα της.

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