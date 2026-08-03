Yolo 03.08.2026

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που μάς άνοιξε την όρεξη για τις πιο δροσερές ιδέες για γιαούρτι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το νέο ανέκδοτο του Γιάννη Χατζηγεωργίου μάς άνοιξε την όρεξη για δροσερές και εύκολες συνταγές με γιαούρτι και μέλι
Ειρήνη Στόφυλα

Το νέο επεισόδιο της αγαπημένης εκπομπής του MAD «HOT DAYS? COLD JOKES» με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου έρχεται ξανά να μας φτιάξει τη διάθεση με ένα ακόμη απολαυστικό ανέκδοτο. «Πώς λέγεται το γιαούρτι με χέρια και πόδια; Γιαούρτι με… μέλη!» ήταν το λογοπαίγνιο που μας έκανε να χαμογελάσουμε. Και κάπως έτσι, το χιούμορ έγινε η πιο νόστιμη αφορμή για να θυμηθούμε έναν από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς συνδυασμούς. Γιατί το γιαούρτι με μέλι δεν είναι μόνο κλασικό, αλλά μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα super δροσερό snack μέσα σε λίγα λεπτά.

hot days_cold jokes (1)

Αν ψάχνεις εύκολες ιδέες για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, τότε το γιαούρτι με μέλι είναι η τέλεια βάση για αμέτρητους γευστικούς συνδυασμούς. Με λίγα μόνο υλικά μπορείς να ετοιμάσεις ένα πρωινό, ένα ελαφρύ γεύμα ή ένα απογευματινό snack που θα σε γεμίσει ενέργεια. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται σχεδόν καθόλου προετοιμασία.

Διάβασε επίσης: «HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που αποκάλυψε το must-have fashion trend του καλοκαιριού

Δες τρεις πανεύκολες ιδέες που αξίζει να δοκιμάσεις αυτό το καλοκαίρι. Είναι γρήγορες, δροσερές και απαιτούν ελάχιστα υλικά, ενώ μπορούν να γίνουν είτε για πρωινό είτε για ένα ελαφρύ snack μέσα στη μέρα. Αν αγαπάς το γιαούρτι με μέλι, αυτές οι προτάσεις θα γίνουν σίγουρα από τις αγαπημένες σου.

hot days_cold jokes (2)

1. Με φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα

Γυναικεία χέρια κρατούν μπολ με γιαούρτι, μούρα και γκρανόλα, ιδανικό για την καλύτερη στιγμή της ημέρας.
Πηγή: Unsplash

Ρίξε στο μπολ σου κομμάτια από ροδάκινο, νεκταρίνι, καρπούζι, πεπόνι ή μούρα. Πρόσθεσε λίγο μέλι και ολοκλήρωσε με λίγους ξηρούς καρπούς ή σπόρους chia για extra γεύση και τραγανή υφή. Είναι η ιδανική επιλογή για πρωινό ή ελαφρύ επιδόρπιο.

2. Παγωμένο frozen yogurt

Γυναίκα απολαμβάνει ένα μπολ με γιαούρτι, φρούτα και βρώμη, εξερευνώντας τη σωστή ώρα για κατανάλωση.
Πηγή: Unsplash

Βάλε γιαούρτι, μέλι και λίγες μπανάνες ή φράουλες στο μπλέντερ και άφησέ το για λίγο στην κατάψυξη. Θα αποκτήσεις ένα σπιτικό frozen yogurt χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Αν θέλεις, πρόσθεσε λίγη κανέλα ή τριμμένη σοκολάτα για ακόμη πιο απολαυστικό αποτέλεσμα.

3. Με granola και κανέλα

Ο πιο εύκολος τρόπος να απογειώσεις το κλασικό γιαούρτι με μέλι είναι να προσθέσεις τραγανή granola και λίγη κανέλα. Το αποτέλεσμα είναι χορταστικό, γεμάτο γεύση και ιδανικό είτε για πρωινό είτε για ένα γρήγορο snack πριν από τη βόλτα ή την παραλία.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ένα μικρό ανέκδοτο ήταν αρκετό για να μας θυμίσει ότι οι πιο απλές ιδέες είναι συχνά και οι καλύτερες. Το «HOT DAYS? COLD JOKES» συνεχίζει να μας χαρίζει γέλιο, ενώ εμείς κρατάμε έμπνευση ακόμα και για τις καλοκαιρινές μας λιγούρες. Την επόμενη φορά που θα ακούσεις τη λέξη «μέλη», μάλλον θα σκεφτείς… μέλι και ένα λαχταριστό μπολ με γιαούρτι. Και μεταξύ μας, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα!

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

HOT DAYS? COLD JOKES Γιάννης Χατζηγεωργίου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς να κρατήσεις το μαύρισμά σου για εβδομάδες μετά τις διακοπές

Πώς να κρατήσεις το μαύρισμά σου για εβδομάδες μετά τις διακοπές

03.08.2026
Επόμενο
Ariana Grande: Γιατί κάνει διάλειμμα μετά το τέλος του Eternal Sunshine Tour;

Ariana Grande: Γιατί κάνει διάλειμμα μετά το τέλος του Eternal Sunshine Tour;

03.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Reading alert! Μόλις βρήκαμε τα 3 πιο addictive βιβλία για την παραλία που πρέπει να βάλεις στη τσάντα σου
City Guide

Reading alert! Μόλις βρήκαμε τα 3 πιο addictive βιβλία για την παραλία που πρέπει να βάλεις στη τσάντα σου

03.08.2026
Αθήνα και καύσωνας; Αυτές οι 3 πισίνες είναι το απόλυτο escape από τη ζέστη
City Guide

Αθήνα και καύσωνας; Αυτές οι 3 πισίνες είναι το απόλυτο escape από τη ζέστη

01.08.2026
Κι αν μπορούσες να δεις τη μουσική; Ο Jack Coulter το έκανε πραγματικότητα
City Guide

Κι αν μπορούσες να δεις τη μουσική; Ο Jack Coulter το έκανε πραγματικότητα

01.08.2026
Η ANAGENESIS παρουσιάζει το ALTERNATIVES με τους CAMACHO και Z-CAT στις 19 Σεπτεμβρίου στο BOTOXE Athens
City Guide

Η ANAGENESIS παρουσιάζει το ALTERNATIVES με τους CAMACHO και Z-CAT στις 19 Σεπτεμβρίου στο BOTOXE Athens

31.07.2026
Sold out σε χρόνο-ρεκόρ το K-POP FEVER! Νέα εμφάνιση στην Αθήνα και στάσεις σε Θεσσαλονίκη & Ηράκλειο Κρήτης
City Guide

Sold out σε χρόνο-ρεκόρ το K-POP FEVER! Νέα εμφάνιση στην Αθήνα και στάσεις σε Θεσσαλονίκη & Ηράκλειο Κρήτης

31.07.2026
«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που αποκάλυψε το must-have fashion trend του καλοκαιριού
Go out

«HOT DAYS? COLD JOKES»: Το ανέκδοτο που αποκάλυψε το must-have fashion trend του καλοκαιριού

30.07.2026
Με δύο sold out και ένα μεγάλο γλέντι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Πειραιώς 260
City Guide

Με δύο sold out και ένα μεγάλο γλέντι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της Πειραιώς 260

29.07.2026
Τι διάβασαν οι Έλληνες το 2025; Αυτά είναι τα 10 βιβλία που δανείστηκαν περισσότερο
City Guide

Τι διάβασαν οι Έλληνες το 2025; Αυτά είναι τα 10 βιβλία που δανείστηκαν περισσότερο

28.07.2026
32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση
City Guide

32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση

27.07.2026
Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας