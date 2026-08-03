Streaming News 03.08.2026

Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

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Μετά την κινηματογραφική της επιτυχία, η εντυπωσιακή live ταινία της Billie Eilish ετοιμάζεται να κατακτήσει το streaming
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish, «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live)», θα είναι διαθέσιμη στο Paramount+ από 6 Αυγούστου.
  • Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα τον Μάιο, είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 27 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
  • Η Billie Eilish συν-σκηνοθέτησε την ταινία μαζί με τον James Cameron, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακή τεχνολογία 3D εικονικής πραγματικότητας.
  • Η ταινία περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τραγουδίστριας και είναι η τρίτη συναυλιακή ταινία της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ετοιμάσου να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία από τον καναπέ σου, καθώς η πολυαναμενόμενη συναυλιακή ταινία «Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live)» ετοιμάζεται να κάνει την είσοδό της στη streaming πλατφόρμα του Paramount+ στις 6 Αυγούστου.

https://www.instagram.com/billieeilish/
https://www.instagram.com/billieeilish/

Μετά από μια άκρως επιτυχημένη πορεία στους κινηματογράφους από την πρεμιέρα της τον περασμένο Μάιο, όπου κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε ΗΠΑ και Κάναδα και να εκτοξευτεί στα 27 εκατομμύρια παγκοσμίως, το φιλμ μετακομίζει μικρή οθόνη υποσχόμενο δυνατές συγκινήσεις.

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Μια κινηματογραφική έκπληξη με τη σφραγίδα του James Cameron

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη παραγωγή να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η τεράστια εμπορική της επιτυχία, αλλά και η αντισυμβατική σκηνοθετική της ομάδα. Η ίδια η Billie Eilish συν-σκηνοθέτησε το έργο πλευρό με τον θρυλικό σκηνοθέτη James Cameron!

https://www.instagram.com/billieeilish/?hl=el
https://www.instagram.com/billieeilish/?hl=el

Η ταινία καταγράφηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια των sold-out εμφανίσεων της τραγουδίστριας σε αρένες του Μάντσεστερ στην Αγγλία και του Φοίνιξ στην Αριζόνα. Μάλιστα, για το οπτικό αποτέλεσμα χρησιμοποιήθηκε πρωτοποριακή τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας 3D σε συνεργασία με τη Meta Platforms και τη Lightstorm Vision του Cameron. Το αποτέλεσμα; Ένα φιλμ που δεν θυμίζει απλώς μια τυπική συναυλία, αλλά μια καθηλωτική εμπειρία που σε κάνει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι κυριολεκτικά πάνω στη σκηνή.

https://www.instagram.com/billieeilish/?hl=el
https://www.instagram.com/billieeilish/?hl=el

Το απόλυτο setlist και οι μεγάλες επιτυχίες

Οι θαυμαστές της τραγουδίστριας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, όπως τα εμβληματικά:

  • Βad guy
  • What Was I Made For?
  • Happier Than Ever
  • Birds of a Feather
  • When the party’s over

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά συναυλιακή ταινία της Eilish, η οποία ακολουθεί τα προηγούμενα «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles» (2021) και «Billie Eilish: Live at the O2» (2023).

Το Paramount+ συνεχίζει να εμπλουτίζει τη μουσική του βιβλιοθήκη με δυνατά projects, φιλοξενώντας πλέον μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές συναυλίες της χρονιάς. Σημείωσε την ημερομηνία!

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Billie Eilish Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft
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