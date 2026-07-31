Cinema 31.07.2026

Το Netflix κατηγορείται ότι… έχασε ταινία του Nicolas Cage

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Με μια ματιά
  • Το Netflix αντιμετωπίζει αγωγή 105 εκατομμυρίων δολαρίων για απώλεια ταινίας του Nicolas Cage.
  • Ο παραγωγός ισχυρίζεται ότι σκληρός δίσκος με ακυκλοφόρητη ταινία κλάπηκε από τα γραφεία του Netflix.
  • Η απώλεια του υλικού, που δεν ήταν κρυπτογραφημένο, έπληξε την εμπορική αξία της ταινίας, σύμφωνα με τον παραγωγό.
  • Το Netflix απορρίπτει την ευθύνη, επικαλούμενο έλλειψη ασφάλειας στο υλικό που παραδόθηκε.
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Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο φέρνει το Netflix στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η streaming πλατφόρμα δέχθηκε αγωγή ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς κατηγορείται ότι χάθηκε σκληρός δίσκος με αντίγραφο μιας ακυκλοφόρητης ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Nicolas Cage. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό project που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό. Αν οι ισχυρισμοί επιβεβαιωθούν, οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Pexels
Pexels

Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε ο παραγωγός Simon Afram και η εταιρεία του Op-Fortitude, ο σκληρός δίσκος παραδόθηκε στα γραφεία του Netflix αποκλειστικά για αξιολόγηση της ταινίας. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα ενημερώθηκε πως το αποθηκευτικό μέσο είχε εξαφανιστεί, έπειτα από περιστατικό κλοπής στα γραφεία της εταιρείας. Ο παραγωγός υποστηρίζει ότι το αντίγραφο δεν ήταν κρυπτογραφημένο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο διαρροής του στο διαδίκτυο.

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Η πλευρά του Simon Afram θεωρεί ότι η απώλεια του υλικού έπληξε καθοριστικά την εμπορική αξία της ταινίας «Fortitude», καθώς το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της ήταν πως παρέμενε ακυκλοφόρητη. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, ένας πιθανός αγοραστής δύσκολα θα επένδυε εκατομμύρια δολάρια σε ένα έργο που ενδέχεται να εμφανιστεί οποιαδήποτε στιγμή σε ιστοσελίδες πειρατικού περιεχομένου. Για τον λόγο αυτό, ο παραγωγός ζητά αποζημίωση συνολικού ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η απάντηση του Netflix

Το Netflix απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί ευθύνης, υποστηρίζοντας ότι το αντίγραφο της ταινίας παραδόθηκε χωρίς τις προβλεπόμενες δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζονται συνήθως στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Pexels
Pexels
https://www.instagram.com/nicolascoppola.cage/
https://www.instagram.com/nicolascoppola.cage/

Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι πραγματοποίησε εσωτερική έρευνα για το περιστατικό και πρότεινε μέτρα παρακολούθησης ιστοσελίδων πειρατείας, ώστε να εντοπιστεί άμεσα οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διανομή του υλικού.

Μια παραγωγή επτά ετών

Η πολεμική ταινία «Fortitude», με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage, βασίζεται στην ιστορική Operation Fortitude, την επιχείρηση παραπλάνησης των Συμμάχων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με την αγωγή, η παραγωγή της χρειάστηκε περισσότερα από επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί και κόστισε περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια.

Η δικαστική διαμάχη αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει αν το Netflix φέρει ευθύνη για την εξαφάνιση του υλικού και ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες για μία από τις πιο πολυσυζητημένες ακυκλοφόρητες ταινίες των τελευταίων ετών.

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