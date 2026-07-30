Ο Michael B. Jordan επιστρέφει ως ο πιο γοητευτικός κλέφτης στο νέο «The Thomas Crown Affair»

Το πρώτο trailer του «The Thomas Crown Affair» είναι εδώ, με τον Michael B. Jordan να σκηνοθετεί και να πρωταγωνιστεί σε ένα stylish reboot

Με μια ματιά Ο Michael B. Jordan πρωταγωνιστεί και σκηνοθετεί το νέο "The Thomas Crown Affair".

Η ταινία επικεντρώνεται σε έναν δισεκατομμυριούχο κλέφτη έργων τέχνης και την ερευνήτρια που τον καταδιώκει.

Το trailer υπόσχεται δράση, πολυτέλεια, μυστήριο και επικίνδυνο έρωτα.

Ο πίνακας "Sunflowers" του Van Gogh φαίνεται να είναι ο στόχος του πρωταγωνιστή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Michael B. Jordan επιστρέφει με μία από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές δουλειές της καριέρας του. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν περιορίζεται μόνο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά υπογράφει και τη σκηνοθεσία του νέου «The Thomas Crown Affair», δίνοντας τη δική του εκδοχή σε ένα από τα πιο εμβληματικά crime stories του Hollywood. Το πρώτο trailer μόλις κυκλοφόρησε και συνδυάζει δράση, πολυτέλεια, μυστήριο και έναν επικίνδυνο έρωτα που φαίνεται έτοιμος να καθηλώσει το κοινό. Οι πρώτες εικόνες δείχνουν ένα stylish remake που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Thomas Crown, ένας χαρισματικός δισεκατομμυριούχος που ζει για την αδρεναλίνη και οργανώνει υψηλού ρίσκου ληστείες πολύτιμων έργων τέχνης. Απέναντί του βρίσκεται η ερευνήτρια που υποδύεται η Adria Arjona, αποφασισμένη να τον σταματήσει πριν ολοκληρώσει το επόμενο μεγάλο του χτύπημα. Όσο, όμως, η καταδίωξη εξελίσσεται, οι δυο τους έρχονται όλο και πιο κοντά, δημιουργώντας μια σχέση όπου η έλξη μπλέκεται επικίνδυνα με την καχυποψία. Το trailer αφήνει να εννοηθεί πως τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

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Οι εικόνες που αποκαλύπτονται είναι εντυπωσιακές, με τον Michael B. Jordan να κινείται ανάμεσα σε μουσεία, πανάκριβα έργα τέχνης, ουρανοξύστες και σκηνές γεμάτες ένταση. Ξεχωριστή θέση στο trailer έχει ο διάσημος πίνακας «Sunflowers» του Vincent van Gogh, ο οποίος φαίνεται να αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Thomas Crown. Παράλληλα, οι σκηνές μάχης, οι θεαματικές αποδράσεις και η πολυτελής αισθητική δίνουν στο reboot έναν σύγχρονο blockbuster χαρακτήρα.

Η νέα ταινία αποτελεί τη δεύτερη αμερικανική επανεκκίνηση του «The Thomas Crown Affair». Η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά κυκλοφόρησε το 1968 με τους Steve McQueen και Faye Dunaway, ενώ το 1999 ο Pierce Brosnan και η Rene Russo παρουσίασαν μια πιο σύγχρονη εκδοχή της ιστορίας. Στο νέο cast συμμετέχουν επίσης οι Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira και Pilou Asbæk, ενώ τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy Jon Batiste.

Μετά την επιτυχία του «Creed III», ο Michael B. Jordan αποδεικνύει ότι εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυνατές δημιουργικές δυνάμεις του Hollywood. Αν κρίνουμε από το πρώτο trailer, το «The Thomas Crown Affair» έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει μία από τις κινηματογραφικές επιτυχίες που θα συζητηθούν περισσότερο όταν φτάσει στις αίθουσες.

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