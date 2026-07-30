Μουσική 30.07.2026

Tame Impala x Jennie: Η πρώτη live εμφάνιση του «Dracula» είναι γεγονός

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Η Jennie ανέβηκε στη σκηνή με τους Tame Impala και ερμήνευσαν για πρώτη φορά μαζί το «Dracula (Remix)»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jennie των Tame Impala έκανε την πρώτη live εμφάνιση του τραγουδιού «Dracula (Remix)» στη Βοστώνη.
  • Η εμφάνιση περιλάμβανε εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, gothic αισθητική και κόκκινα κομφετί.
  • Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι επί σκηνής.
  • Η συνεργασία έγινε viral στα social media, με τους fans να ζητούν νέες κοινές εμφανίσεις.
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Μια από τις μεγαλύτερες μουσικές εκπλήξεις των τελευταίων ημερών επιφύλαξαν οι Tame Impala στους fans τους στη Βοστώνη. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο TD Garden, ο Kevin Parker υποσχέθηκε από νωρίς ότι η βραδιά θα ήταν ξεχωριστή και τελικά κράτησε τον λόγο του. Λίγο αργότερα, η Jennie έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στο κατάμεστο στάδιο. Η στιγμή εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα από τα πιο viral μουσικά highlights των τελευταίων ημερών.

Η Jennie των Blackpink στη σκηνή στο Χονγκ Κονγκ.
Η Jennie των Blackpink ερμηνεύει ζωντανά το «Dracula» των Tame Impala στο Χονγκ Κονγκ.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή μαύρη, gothic-inspired δημιουργία, ενώ η σκηνή φωτίστηκε με βαθιές κόκκινες αποχρώσεις, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για το «Dracula (Remix)». Οι δύο καλλιτέχνες κινήθηκαν διαρκώς πάνω στη σκηνή, χαρίζοντας μια γεμάτη ενέργεια ερμηνεία που ξεσήκωσε το κοινό. Στο αποκορύφωμα του τραγουδιού, κόκκινα κομφετί κάλυψαν την αρένα, μετατρέποντας τη στιγμή σε ένα πραγματικό κινηματογραφικό θέαμα. Οι χιλιάδες θεατές δεν σταμάτησαν να τραγουδούν και να αποθεώνουν το δίδυμο.

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Το συγκεκριμένο live είχε ιδιαίτερη σημασία για τους fans, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Jennie και οι Tame Impala ερμήνευσαν μαζί επί σκηνής το «Dracula (Remix)». Αν και το συγκρότημα είχε ήδη εντάξει το τραγούδι στις συναυλίες του, ενώ η Jennie το παρουσίαζε στις solo εμφανίσεις της, μέχρι σήμερα δεν είχαν βρεθεί ποτέ μαζί στη σκηνή για να το τραγουδήσουν. Ο Kevin Parker έκλεισε τη συνεργασία αποθεώνοντας τη Jennie μπροστά στο κοινό, χαρακτηρίζοντάς την «θρύλο», με το στάδιο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Η κοινή εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών ήταν από εκείνες τις μουσικές στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Το σχετικό βίντεο έκανε αμέσως τον γύρο των social media, με τους fans να ζητούν ήδη περισσότερες κοινές εμφανίσεις και, γιατί όχι, μια νέα συνεργασία στο μέλλον.

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JENNIE Tame Impala
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