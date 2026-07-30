Τα Adidas Originals και ο Pharrell Williams ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το εντυπωσιακό VIRGINIA Adistar Jellyfish

Με μια ματιά Τα adidas Originals και ο Pharrell Williams παρουσιάζουν το VIRGINIA Adistar Jellyfish σε Triple White.

Το μοντέλο, που βραβεύτηκε ως Shoe of the Year 2025, συνεχίζει την επιτυχία του.

Η νέα έκδοση διαθέτει κυματιστή σόλα, mesh και λεπτομέρειες που φωσφορίζουν.

Το sneaker θα είναι διαθέσιμο από 1η Αυγούστου στο adidas Originals Store Athens και στην εφαρμογή CONFIRMED. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα adidas Originals και ο Pharrell Williams παρουσιάζουν τη νέα χρωματική εκδοχή του πολυσυζητημένου VIRGINIA Adistar Jellyfish, αποκαλύπτοντας το εμβληματικό μοντέλο στη λιτή και εντυπωσιακή απόχρωση Triple White. Μετά από μια σειρά ιδιαίτερα επιτυχημένων λανσαρισμάτων, η νέα αυτή έκδοση συνεχίζει την εξέλιξη του Adistar, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα των adidas Originals.

Από την πρώτη του εμφάνιση, το VIRGINIA Adistar Jellyfish αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του δημιουργικού οράματος του Pharrell Williams μέσω της πολιτιστικής πλατφόρμας του VIRGINIA. Το adidas Adistar μεταμορφώνεται σε ένα αντικείμενο-γλυπτό, που συνδυάζει την καινοτομία, την ανεξάντλητη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη πολιτιστική επιρροή. Μετά τη διάκρισή του ως Footwear News’ Shoe of the Year 2025, το μοντέλο εξακολουθεί να γνωρίζει παγκόσμια απήχηση μέσα από διαδοχικά limited και global launches.

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Η νέα έκδοση Triple White αναδεικνύει την τολμηρή αισθητική και τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του μοντέλου, στην πιο καθαρή τους μορφή. Η κυματιστή ενδιάμεση σόλα, εμπνευσμένη από την κίνηση μιας μέδουσας, συνδυάζεται με ένα layered mesh στο επάνω μέρος και ένα εξωτερικό προστατευτικό πλαίσιο, δημιουργώντας ένα παιχνίδι βάθους, κίνησης και τρισδιάστατης αισθητικής. Το σχέδιο ολοκληρώνεται με λεπτομέρειες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ξεχωριστό χαρακτήρα του sneaker.

Η κυκλοφορία αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο κεφάλαιο του συνεχώς εξελισσόμενου κόσμου του Pharrell Williams. Το VIRGINIA αποτελεί το δημιουργικό ψευδώνυμο και την πολιτιστική πλατφόρμα του Pharrell, μια άμεση σύνδεση ανάμεσα στο κοινό του και τον δημιουργικό του κόσμο. Με ρίζες στην πολιτεία της Virginia, όπου μεγάλωσε, και παγκόσμια απήχηση, το VIRGINIA αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική, την κοινότητα, τις συλλεκτικές κυκλοφορίες, τα live events και τον σχεδιασμό που ξεπερνά τα καθιερωμένα όρια. Μέσα από τη συνεργασία του με την adidas, το VIRGINIA επαναπροσδιορίζει τα luxury sneakers, συνδυάζοντας εκφραστικό, statement σχεδιασμό με τη μακρόχρονη κληρονομιά καινοτομίας της adidas.

Το VIRGINIA Adistar Jellyfish Triple White θα είναι διαθέσιμο από την 1η Αυγούστου στο adidas Originals Store Athens (Αθηναϊδος & Καλαμιώτου 5), καθώς και μέσω της εφαρμογής CONFIRMED.

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