Διακόσμηση 29.07.2026

Η Χρύσα Μιχαλοπούλου μας δείχνει πώς να μετατρέψουμε το μικρό μας μπαλκόνι σε κυκλαδίτικο νησί

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Έξυπνες ιδέες διακόσμησης από τη γνωστή ηθοποιό για να μετατρέψεις ακόμα και τον πιο μικρό εξωτερικό χώρο σε κυκλαδίτικο καταφύγιο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Χρύσα Μιχαλοπούλου μεταμορφώνει το μπαλκόνι της σε κυκλαδίτικο νησί.
  • Χρησιμοποιεί καλαμωτή για ιδιωτικότητα και μποέμ αισθητική.
  • Επιλέγει κουνιστές καρέκλες, φυτά και φωτισμό για χαλάρωση.
  • Το μπαλκόνι γίνεται προσωπικό θερινό σινεμά με τηλεόραση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά από τις όμορφες στιγμές χαλάρωσης και τις καλοκαιρινές διακοπές στη Σχοινούσα, η Χρύσα Μιχαλοπούλου επέστρεψε στη βάση της στην Αθήνα. Μαζί με τον γιο της, Κίμωνα, απολαμβάνουν τις ζεστές μέρες στην πόλη, αποδεικνύοντας ότι το καλοκαίρι δεν εξαρτάται από τον προορισμό, αλλά από τη διάθεση και τη διακόσμηση του προσωπικού μας χώρου.

https://www.instagram.com/chrysamichalopoulou/
https://www.instagram.com/chrysamichalopoulou/

Αν βρίσκεσαι ακόμα στην πόλη και αναζητάς έμπνευση για να μεταμορφώσεις τον εξωτερικό σου χώρο σε ένα καταφύγιο δροσιάς, το μπαλκόνι της γνωστής ηθοποιού προσφέρει την τέλεια έμπνευση για μικρά τετραγωνικά, φέρνοντας νησιώτικο αέρα στην καρδιά της πρωτεύουσας.

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Το μπαλκόνι της Χρύσας Μιχαλοπούλου ξεχωρίζει για την cozy και ανέμελη αισθητική του, χωρίς υπερβολές και περιττά έπιπλα που κλέβουν χώρο. Για να εξασφαλίσει την απαραίτητη ιδιωτικότητα από τις γύρω πολυκατοικίες, έχει τοποθετήσει γύρω από τα κάγκελα φυσική καλαμωτή, η οποία χαρίζει αμέσως μια μποέμ πινελιά και έντονο «νησιώτικο αέρα».

xrysa_mixalopoulou_mpalkoni
https://www.instagram.com/chrysamichalopoulou/

Στη θέση των παραδοσιακών επίπλων βεράντας, επέλεξε δύο άνετες κουνιστές καρέκλες, ιδανικές για να χαλαρώνεις τις βραδιές κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος συμπληρώνεται αρμονικά με μικρά ράφια γεμάτα φυτά δίπλα από τα καθίσματα, ενώ μια έξυπνη λεπτομέρεια είναι η τοποθέτηση μιας τηλεόρασης πάνω σε ειδικό τραπεζάκι, μετατρέποντας το μπαλκόνι σε ένα προσωπικό, ρομαντικό θερινό σινεμά.

Τα δύο μυστικά για τα απόλυτα summer vibes στην πόλη

Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακόσμηση. Η ηθοποιός έχει κρεμάσει φωτάκια πάνω από την καλαμωτή και κομψά φαναράκια πίσω από τις καρέκλες, δημιουργώντας μια ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα που θυμίζει βράδια σε κυκλαδίτικο σοκάκι.

https://www.instagram.com/chrysamichalopoulou/
https://www.instagram.com/chrysamichalopoulou/

Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι η πλούσια παρουσία της φύσης. Τα πολλά φυτά που περιβάλλουν τον χώρο δεν προσφέρουν απλώς αισθητική αρμονία, αλλά φέρνουν δροσιά και μια αίσθηση φρεσκάδας, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και το πιο μικρό μπαλκόνι μπορεί να γίνει το αγαπημένο σου καλοκαιρινό καταφύγιο.

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διακοπές Καλοκαίρι 2026 ΜΠΑΛΚΟΝΙ Χρύσα Μιχαλοπούλου
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