Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 28.07.2026

Shopping inspo: Το παστέλ ολόσωμο που λάτρεψε η Αναστασία Παντούση

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η γνωστή ηθοποιός ποζάρει σε ένα μαγευτικό σκηνικό με το πιο stylish ολόσωμο της σεζόν και σου δίνει την απόλυτη έμπνευση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Αναστασία Παντούση επέλεξε ένα παστέλ ολόσωμο μαγιό με όμπρε εφέ για τις καλοκαιρινές της διακοπές.
  • Το μαγιό συνδυάζει πράσινες, πορτοκαλί και κίτρινες παστέλ αποχρώσεις, θυμίζοντας ηλιοβασίλεμα.
  • Η ηθοποιός συνδύασε το μαγιό με χρυσά κοσμήματα και αέρινα λινά ρούχα για ένα κομψό look.
  • Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψάθινα αξεσουάρ, όπως καπέλο και τσάντα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις το τέλειο inspo για τις εμφανίσεις σου στην παραλία, η Αναστασία Παντούση μόλις μας έδωσε το πιο κομψό μάθημα στιλ, επιβεβαιώνοντας πως η απλότητα μπορεί να είναι απόλυτα chic. Η αγαπημένη ηθοποιός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μακριά από τα φώτα της πόλης και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μερικές υπέροχες φωτογραφίες από έναν άκρως εντυπωσιακό, κρυφό προορισμό με γαλαζοπράσινα νερά και άγρια βράχια που θυμίζει εξωτικό τοπίο.

anastasia_padousi
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/

Πέρα από το μαγευτικό σκηνικό και τη ρομαντική διάθεση της λεζάντας της όπου σημείωσε χαρακτηριστικά «Δεν σ’ αλλάζεις με καμία εποχή καλοκαιράκι μου…», εκείνο που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των fashion lovers, αποσπώντας μάλιστα και την ενθουσιώδη έγκριση της Βίκυς Καγιά,  ήταν η αδιαμφισβήτητη κομψότητα του look της, το οποίο ανέδειξε με τον πιο φυσικό και αβίαστο τρόπο.

Διάβασε επίσης: Φόρεσε το slip dress όπως η Κατερίνα Καινούργιου – Το καλοκαιρινό outfit που θα αγαπήσεις

Παίζοντας με τα χρώματα

Η ηθοποιός επέλεξε ένα ολόσωμο μαγιό που κλέβει την παράσταση χάρη στο μοναδικό του design, το οποίο συνδυάζει την κλασική θηλυκότητα με τις πιο σύγχρονες τάσεις της μόδας. Το κομμάτι αυτό ξεχωρίζει γιατί παίζει μαεστρικά με ένα εντυπωσιακό όμπρε εφέ, συνδυάζοντας ονειρικές πράσινες, πορτοκαλί και κίτρινες παστέλ αποχρώσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Το αποτέλεσμα είναι μια αρμονική χρωματική μετάβαση που θυμίζει τα χρώματα ενός καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος και κολακεύει μοναδικά την επιδερμίδα, ειδικά τώρα που έχει αποκτήσει το πρώτο χρυσαφένιο μαύρισμα της σεζόν. Τα παστέλ χρώματα στα μαγιό αποτελούν σταθερή και αγαπημένη τάση, καθώς προσδίδουν μια αβίαστη πολυτέλεια και μια ρομαντική, σοφιστικέ πινελιά στην εμφάνισή σου στην αμμουδιά, μακριά από τα συνηθισμένα και τα προβλέψιμα prints.

anastasia_padousi_kalokairi_magio
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/

Επένδυσε σε ένα statement όμπρε ολόσωμο

Αν θέλεις να αντιγράψεις το στιλ της Αναστασίας Παντούση και να κάνεις τη διαφορά στις φετινές σου εξόδους στη θάλασσα, ξεκίνα επιλέγοντας γραμμές που αναδεικνύουν τη σιλουέτα σου. Ένα ψηλοκάβαλο ολόσωμο με ανοιχτή πλάτη και προσεγμένο όμπρε τελείωμα συνδυάζει ιδανικά την απόλυτη άνεση με το high-fashion ύφος, κάνοντάς σε να ξεχωρίζεις είτε κάνεις ηλιοθεραπεία είτε απολαμβάνεις ένα δροσερό κοκτέιλ στο beach bar.

anastasia_padousi_kalokairi_magio
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/

Συνδύασέ το με χρυσά κοσμήματα και αξεσουάρ

Τα απαλά παστέλ χρώματα σε πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί «δένουν» φανταστικά με λεπτά, διακριτικά χρυσά κοσμήματα που αναδεικνύουν το μαύρισμά σου. Μπορείς να φορέσεις διακριτικές αλυσίδες σώματος, κρίκους ή μίνιμαλ βραχιόλια που προσθέτουν την κατάλληλη δόση λάμψης, χωρίς να υπερφορτώνουν το καλοκαιρινό σου σύνολο.

anastasia_padousi_kalokairi_magio
https://www.instagram.com/anastasia_padousi_official/

Ολοκλήρωσε το outfit με αέρινα λινά υφάσματα

Για τις στιγμές που απομακρύνεσαι από την ξαπλώστρα, φόρεσε από πάνω ένα λευκό ή μπεζ oversized λινό πουκάμισο ατημέλητα ανοιχτό, ή συνδύασέ το με μια αέρινη λινή παντελόνα. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει ένα κομψό και άνετο beach-to-bar look που αποπνέει ιταλική φινέτσα και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Πρόσθεσε φυσικά υλικά και ψάθινες λεπτομέρειες

Η τελική πινελιά για να ολοκληρώσεις το look έρχεται μέσα από τα αξεσουάρ. Ένα ψάθινο καπέλο τύπου bucket ή fedora και μια μεγάλη, ποιοτική ψάθινη τσάντα θα δώσουν ακριβώς την αίσθηση πολυτέλειας και ανεμελιάς που χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Το καλοκαίρι θέλει χρώμα, φινέτσα και στιλιστική ελευθερία, οπότε μήπως ήρθε η ώρα να προσθέσεις κι εσύ ένα παστέλ όμπρε κομμάτι στη δική σου βαλίτσα;

3 ombre μαγιό που θα αγαπήσεις:

1. H&M

ombre_magio

2. Desigual

MAGIO_OMBRE_DESIGUAL

3. Bonprix

viewimage

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Αναστασία Παντούση Καλοκαίρι 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί οι νέοι ζητούν λιγότερα βήματα στις online πλατφόρμες

Γιατί οι νέοι ζητούν λιγότερα βήματα στις online πλατφόρμες

28.07.2026
Επόμενο
Θλίψη για τη Dolly Parton – Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της

Θλίψη για τη Dolly Parton – Έφυγε από τη ζωή ο αδερφός της

28.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Lip contouring ή lip liner; Αυτή η στρατηγική είναι ιδανική για τα χείλη σου
Beauty

Lip contouring ή lip liner; Αυτή η στρατηγική είναι ιδανική για τα χείλη σου

28.07.2026
«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason
Life

«MAD Έχεις Άστρο»: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις από τον AstroJason

28.07.2026
Φόρεσε το slip dress όπως η Κατερίνα Καινούργιου – Το καλοκαιρινό outfit που θα αγαπήσεις
Fashion

Φόρεσε το slip dress όπως η Κατερίνα Καινούργιου – Το καλοκαιρινό outfit που θα αγαπήσεις

28.07.2026
Πώς η «Οδύσσεια» κατέληξε να γίνεται το αγαπημένο hack ομορφιάς των skincare addicts
Beauty

Πώς η «Οδύσσεια» κατέληξε να γίνεται το αγαπημένο hack ομορφιάς των skincare addicts

28.07.2026
Οι 5 ασκήσεις του Σάκη Τανιμανίδη που θα σε κρατήσουν σε φόρμα όλο το καλοκαίρι
Fitness

Οι 5 ασκήσεις του Σάκη Τανιμανίδη που θα σε κρατήσουν σε φόρμα όλο το καλοκαίρι

28.07.2026
«Φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού»: Ποια είναι τα 3 ζώδια που βρίσκονται στο επίκεντρο
Life

«Φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού»: Ποια είναι τα 3 ζώδια που βρίσκονται στο επίκεντρο

28.07.2026
«Sea glass nails»: Πώς να αποκτήσεις το πιο δροσερό και ονειρικό μανικιούρ του καλοκαιριού
Beauty

«Sea glass nails»: Πώς να αποκτήσεις το πιο δροσερό και ονειρικό μανικιούρ του καλοκαιριού

27.07.2026
Η Tate McRae κάνει το athleisure να φαίνεται πιο hot από ποτέ στη νέα adidas συλλογή
Fashion

Η Tate McRae κάνει το athleisure να φαίνεται πιο hot από ποτέ στη νέα adidas συλλογή

27.07.2026
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπογράφει το απόλυτο beach look με το πιο chic φλοράλ μπικίνι
Fashion

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπογράφει το απόλυτο beach look με το πιο chic φλοράλ μπικίνι

27.07.2026
Οι 5 ασκήσεις του Σάκη Τανιμανίδη που θα σε κρατήσουν σε φόρμα όλο το καλοκαίρι

Οι 5 ασκήσεις του Σάκη Τανιμανίδη που θα σε κρατήσουν σε φόρμα όλο το καλοκαίρι

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπογράφει το απόλυτο beach look με το πιο chic φλοράλ μπικίνι

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπογράφει το απόλυτο beach look με το πιο chic φλοράλ μπικίνι

Αν έχεις ροδάκινα στο σπίτι, αυτή η κρέπα θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Αν έχεις ροδάκινα στο σπίτι, αυτή η κρέπα θα γίνει η νέα σου καλοκαιρινή εμμονή

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Μήπως βάζεις λάθος ποσότητα αντιηλιακού; Μάθε το κόλπο που χρησιμοποιούν όλοι οι experts

Μήπως βάζεις λάθος ποσότητα αντιηλιακού; Μάθε το κόλπο που χρησιμοποιούν όλοι οι experts

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς