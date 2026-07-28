Shopping inspo: Το παστέλ ολόσωμο που λάτρεψε η Αναστασία Παντούση

Η γνωστή ηθοποιός ποζάρει σε ένα μαγευτικό σκηνικό με το πιο stylish ολόσωμο της σεζόν και σου δίνει την απόλυτη έμπνευση

Με μια ματιά Η Αναστασία Παντούση επέλεξε ένα παστέλ ολόσωμο μαγιό με όμπρε εφέ για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Το μαγιό συνδυάζει πράσινες, πορτοκαλί και κίτρινες παστέλ αποχρώσεις, θυμίζοντας ηλιοβασίλεμα.

Η ηθοποιός συνδύασε το μαγιό με χρυσά κοσμήματα και αέρινα λινά ρούχα για ένα κομψό look.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψάθινα αξεσουάρ, όπως καπέλο και τσάντα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις το τέλειο inspo για τις εμφανίσεις σου στην παραλία, η Αναστασία Παντούση μόλις μας έδωσε το πιο κομψό μάθημα στιλ, επιβεβαιώνοντας πως η απλότητα μπορεί να είναι απόλυτα chic. Η αγαπημένη ηθοποιός απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μακριά από τα φώτα της πόλης και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μερικές υπέροχες φωτογραφίες από έναν άκρως εντυπωσιακό, κρυφό προορισμό με γαλαζοπράσινα νερά και άγρια βράχια που θυμίζει εξωτικό τοπίο.

Πέρα από το μαγευτικό σκηνικό και τη ρομαντική διάθεση της λεζάντας της όπου σημείωσε χαρακτηριστικά «Δεν σ’ αλλάζεις με καμία εποχή καλοκαιράκι μου…», εκείνο που τράβηξε αμέσως τα βλέμματα των fashion lovers, αποσπώντας μάλιστα και την ενθουσιώδη έγκριση της Βίκυς Καγιά, ήταν η αδιαμφισβήτητη κομψότητα του look της, το οποίο ανέδειξε με τον πιο φυσικό και αβίαστο τρόπο.

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Παίζοντας με τα χρώματα

Η ηθοποιός επέλεξε ένα ολόσωμο μαγιό που κλέβει την παράσταση χάρη στο μοναδικό του design, το οποίο συνδυάζει την κλασική θηλυκότητα με τις πιο σύγχρονες τάσεις της μόδας. Το κομμάτι αυτό ξεχωρίζει γιατί παίζει μαεστρικά με ένα εντυπωσιακό όμπρε εφέ, συνδυάζοντας ονειρικές πράσινες, πορτοκαλί και κίτρινες παστέλ αποχρώσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Το αποτέλεσμα είναι μια αρμονική χρωματική μετάβαση που θυμίζει τα χρώματα ενός καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος και κολακεύει μοναδικά την επιδερμίδα, ειδικά τώρα που έχει αποκτήσει το πρώτο χρυσαφένιο μαύρισμα της σεζόν. Τα παστέλ χρώματα στα μαγιό αποτελούν σταθερή και αγαπημένη τάση, καθώς προσδίδουν μια αβίαστη πολυτέλεια και μια ρομαντική, σοφιστικέ πινελιά στην εμφάνισή σου στην αμμουδιά, μακριά από τα συνηθισμένα και τα προβλέψιμα prints.

Επένδυσε σε ένα statement όμπρε ολόσωμο

Αν θέλεις να αντιγράψεις το στιλ της Αναστασίας Παντούση και να κάνεις τη διαφορά στις φετινές σου εξόδους στη θάλασσα, ξεκίνα επιλέγοντας γραμμές που αναδεικνύουν τη σιλουέτα σου. Ένα ψηλοκάβαλο ολόσωμο με ανοιχτή πλάτη και προσεγμένο όμπρε τελείωμα συνδυάζει ιδανικά την απόλυτη άνεση με το high-fashion ύφος, κάνοντάς σε να ξεχωρίζεις είτε κάνεις ηλιοθεραπεία είτε απολαμβάνεις ένα δροσερό κοκτέιλ στο beach bar.

Συνδύασέ το με χρυσά κοσμήματα και αξεσουάρ

Τα απαλά παστέλ χρώματα σε πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί «δένουν» φανταστικά με λεπτά, διακριτικά χρυσά κοσμήματα που αναδεικνύουν το μαύρισμά σου. Μπορείς να φορέσεις διακριτικές αλυσίδες σώματος, κρίκους ή μίνιμαλ βραχιόλια που προσθέτουν την κατάλληλη δόση λάμψης, χωρίς να υπερφορτώνουν το καλοκαιρινό σου σύνολο.

Ολοκλήρωσε το outfit με αέρινα λινά υφάσματα

Για τις στιγμές που απομακρύνεσαι από την ξαπλώστρα, φόρεσε από πάνω ένα λευκό ή μπεζ oversized λινό πουκάμισο ατημέλητα ανοιχτό, ή συνδύασέ το με μια αέρινη λινή παντελόνα. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει ένα κομψό και άνετο beach-to-bar look που αποπνέει ιταλική φινέτσα και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Πρόσθεσε φυσικά υλικά και ψάθινες λεπτομέρειες

Η τελική πινελιά για να ολοκληρώσεις το look έρχεται μέσα από τα αξεσουάρ. Ένα ψάθινο καπέλο τύπου bucket ή fedora και μια μεγάλη, ποιοτική ψάθινη τσάντα θα δώσουν ακριβώς την αίσθηση πολυτέλειας και ανεμελιάς που χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Το καλοκαίρι θέλει χρώμα, φινέτσα και στιλιστική ελευθερία, οπότε μήπως ήρθε η ώρα να προσθέσεις κι εσύ ένα παστέλ όμπρε κομμάτι στη δική σου βαλίτσα;

3 ombre μαγιό που θα αγαπήσεις:

1. H&M

2. Desigual

3. Bonprix

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