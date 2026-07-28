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Extra Zone 28.07.2026

Γιατί οι νέοι ζητούν λιγότερα βήματα στις online πλατφόρμες

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Από τις εφαρμογές delivery μέχρι την online ψυχαγωγία, οι χρήστες απαιτούν ταχύτητα, λιγότερα περιττά βήματα και απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά τους δεδομένα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι νέοι χρήστες επιθυμούν ταχύτητα και λιγότερα βήματα στις online πλατφόρμες, λόγω της εξοικείωσής τους με τα smartphones.
  • Η απλότητα και η ταχύτητα είναι αναμενόμενες, όχι πρόσθετες παροχές, επηρεάζοντας την εμπειρία χρήσης.
  • Οι χρήστες αναζητούν λιγότερα πεδία εγγραφής για μείωση της ψηφιακής κόπωσης και καλύτερο έλεγχο δεδομένων.
  • Η ιδιωτικότητα και η διαφάνεια στην προστασία προσωπικών δεδομένων είναι κρίσιμες για την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες.
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Η υπομονή στις ψηφιακές υπηρεσίες φαίνεται να μειώνεται όσο αυξάνονται οι επιλογές. Οι νεότεροι χρήστες έχουν συνηθίσει να ακούν μουσική, να παρακολουθούν βίντεο, να στέλνουν χρήματα και να κάνουν αγορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όταν μια πλατφόρμα ζητά πολλά πεδία, συνεχείς επιβεβαιώσεις ή περίπλοκες διαδικασίες εγγραφής, η πρώτη αντίδραση είναι συχνά η αποχώρηση.

Η ταχύτητα έχει γίνει βασικό μέρος της εμπειρίας

Για τη γενιά που μεγάλωσε με smartphones, η ταχύτητα δεν θεωρείται πρόσθετη παροχή. Είναι αναμενόμενη. Μια εφαρμογή που καθυστερεί ή ζητά επανειλημμένα τις ίδιες πληροφορίες δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν έχει σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες του χρήστη.

Το φαινόμενο είναι εμφανές σε πολλές καθημερινές δραστηριότητες. Οι υπηρεσίες μουσικής επιτρέπουν άμεση σύνδεση μέσω υπάρχοντος λογαριασμού. Οι πλατφόρμες delivery αποθηκεύουν διευθύνσεις και προτιμήσεις. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα προσφέρουν ολοκλήρωση αγοράς με ελάχιστα αγγίγματα στην οθόνη.

Η ίδια λογική περνά σταδιακά και στην online ψυχαγωγία. Όροι όπως καζίνο χωρίς ταυτοποίηση εμφανίζονται στις αναζητήσεις χρηστών που θέλουν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν πλατφόρμες με λιγότερα στάδια εγγραφής. Η αναζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο την ταχύτητα. Συνδέεται επίσης με τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων και με την επιθυμία για πιο απλές ψηφιακές διαδρομές.

Λιγότερα πεδία σημαίνουν μικρότερη ψηφιακή κόπωση

Η συνεχής δημιουργία λογαριασμών έχει προκαλέσει ένα είδος ψηφιακής κόπωσης. Ο χρήστης καλείται να θυμάται κωδικούς, να επιβεβαιώνει email, να λαμβάνει μηνύματα στο κινητό και να συμπληρώνει στοιχεία που συχνά δεν φαίνονται απαραίτητα για την υπηρεσία που θέλει να χρησιμοποιήσει.

Οι νεότεροι καταναλωτές αξιολογούν γρήγορα αν μια διαδικασία αξίζει τον χρόνο τους. Συνήθως προτιμούν πλατφόρμες που προσφέρουν:

  • σύνδεση μέσω ασφαλών ψηφιακών πορτοφολιών
  • σαφή ενημέρωση για τα δεδομένα που συλλέγονται
  • λιγότερες οθόνες πριν από την πρόσβαση
  • εύκολη πλοήγηση από κινητό
  • γρήγορη κατάθεση και ανάληψη όπου υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι χρήστες απορρίπτουν κάθε μορφή ελέγχου. Αντίθετα, θέλουν οι έλεγχοι να είναι διακριτικοί, κατανοητοί και ανάλογοι με τη δραστηριότητα. Μια απλή υπηρεσία περιεχομένου δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζει τον νέο επισκέπτη σαν να ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό.

Η ιδιωτικότητα γίνεται μέρος του design

Για χρόνια, ο καλός σχεδιασμός μιας εφαρμογής συνδεόταν κυρίως με τα χρώματα, την ταχύτητα και την ευκολία πλοήγησης. Σήμερα περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο ζητούνται τα προσωπικά δεδομένα.

Οι νέοι χρήστες μπορεί να μοιράζονται στιγμές στα social media όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δέχονται αδιαμαρτύρητα κάθε αίτημα συλλογής πληροφοριών. Θέλουν να γνωρίζουν ποιος διατηρεί τα στοιχεία τους, για πόσο χρόνο και για ποιον σκοπό.

Μια πλατφόρμα κερδίζει περισσότερη εμπιστοσύνη όταν εξηγεί με απλό τρόπο:

  1. Ποια δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα
  2. Πώς προστατεύονται οι συναλλαγές
  3. Πότε απαιτείται πρόσθετη επιβεβαίωση
  4. Πώς μπορεί ο χρήστης να κλείσει τον λογαριασμό του
  5. Ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες χωρίς παραχώρηση επιπλέον στοιχείων

Στον χώρο του gaming αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι παίκτες θέλουν γρήγορη πρόσβαση σε φρουτάκια, live καζίνο ή online στοίχημα όμως παράλληλα χρειάζονται σαφείς όρους, υπεύθυνα όρια και αξιόπιστες μεθόδους πληρωμής. Η απλότητα δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως αντικατάσταση της ασφάλειας.

Οι πλατφόρμες πρέπει να βρουν τη σωστή ισορροπία

Το επόμενο στάδιο της ψηφιακής εμπειρίας δεν θα βασίζεται απαραίτητα στην πλήρη κατάργηση των ελέγχων. Θα βασίζεται στην αφαίρεση των περιττών βημάτων και στην καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Βιομετρική σύνδεση, ψηφιακά πορτοφόλια και αυτοματοποιημένες επιβεβαιώσεις μπορούν να μειώσουν την ταλαιπωρία χωρίς να αφήνουν τον χρήστη εκτεθειμένο. Το ζητούμενο είναι κάθε διαδικασία να έχει ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης.

Οι νέοι δεν ζητούν απλώς γρηγορότερες εφαρμογές. Ζητούν πλατφόρμες που σέβονται τον χρόνο, την προσοχή και τα προσωπικά τους δεδομένα. Όσες υπηρεσίες καταφέρουν να συνδυάσουν απλή πρόσβαση με διαφάνεια και ουσιαστική ασφάλεια θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν το ενδιαφέρον αυτής της απαιτητικής ψηφιακής γενιάς.

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