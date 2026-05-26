Όσα κάνεις λάθος με το αντηλιακό σου και πώς να τα διορθώσεις

Από τη λάθος ποσότητα μέχρι το ότι ξεχνάς να το ανανεώσεις, δες ποια λάθη σαμποτάρουν το αντηλιακό σου & πώς να τα αποφύγεις φέτος το καλοκαίρι

Το αντηλιακό είναι το πιο παρεξηγημένο προϊόν του νεσεσέρ σου. Το αγοράζεις κάθε καλοκαίρι, το βάζεις στην τσάντα παραλίας, το απλώνεις πριν βγεις έξω και νιώθεις πως κάνεις ό,τι πρέπει. Κι όμως, οι δερματολόγοι επιμένουν: οι περισσότεροι από εμάς το χρησιμοποιούμε λάθος. Το αποτέλεσμα; Πρόωρη γήρανση, πανάδες, αφυδάτωση και στη χειρότερη, σοβαρές βλάβες στο δέρμα.

Πάμε να δούμε τα πιο συχνά λάθη που πιθανώς κάνεις κι εσύ, και πώς να τα αλλάξεις από σήμερα κιόλας.

1. Βάζεις πολύ λίγη ποσότητα

Αυτό είναι το νούμερο ένα λάθος και είναι σχεδόν καθολικό. Για να πετύχεις την προστασία που υπόσχεται η συσκευασία, χρειάζεσαι περίπου δύο δάχτυλα προϊόντος μόνο για το πρόσωπο και τον λαιμό. Για το σώμα, αρκετό περισσότερο. Αν η ποσότητα σού φαίνεται υπερβολική, μάλλον τώρα μόλις κατάλαβες γιατί το μπουκάλι σου κρατάει όλο το καλοκαίρι.

2. Επιλέγεις τον λάθος δείκτη προστασίας

Ο SPF15 δεν αρκεί για το… ελληνικό καλοκαίρι! Η σωστή επιλογή για το κλίμα στη χώρα μας είναι ένα αντιηλιακό με SPF 30 – 50, που μπλοκάρει το 97-98% των UVB ακτίνων. Αν έχεις ανοιχτό δέρμα, ευαισθησίες, πανάδες ή ιστορικό μελανωμάτων, πήγαινε κατευθείαν στον SPF 50.

3. Δεν ανανεώνεις την προστασία μέσα στη μέρα

Το αντηλιακό δεν είναι όπως τα αρώματα, δηλαδή, δεν φοριέται μία φορά και τελείωσε. Χάνει την αποτελεσματικότητά του μετά από περίπου δύο ώρες, ειδικά αν ιδρώνεις, κολυμπάς ή σκουπίζεσαι με πετσέτα. Ακόμα κι αν είσαι σε γραφείο που βρίσκεται κοντά σε παράθυρο, ισχύει το ίδιο: οι UVA ακτίνες περνούν άνετα τα τζάμια.

4. Παραλείπεις τα «αόρατα» σημεία

Αυτιά, τριχωτό σβέρκου, πάνω μέρος ποδιών, βλέφαρα, χείλη. Όλα αυτά είναι σημεία που οι περισσότεροι ξεχνούν συστηματικά και δεν είναι τυχαίο που οι δερματολόγοι εντοπίζουν συχνά εκεί πρώιμες βλάβες. Φρόντισε να συμπεριλάβεις αυτά τα σημεία στη ρουτίνα σου και επένδυσε σε ένα lip balm με SPF. Τα χείλη δεν παράγουν μελανίνη και είναι από τα πιο ευάλωτα σημεία στον ήλιο.

5. Νομίζεις ότι η συννεφιά είναι «ασφαλής»

Μέχρι και το 80% της UV ακτινοβολίας περνάει μέσα από τα σύννεφα. Το ίδιο ισχύει και για τη σκιά: ένα μεγάλο ποσοστό φωτός ανακλάται από την άμμο, το νερό, ακόμα και το τσιμέντο. Αν είσαι έξω, χρειάζεσαι προστασία ανεξάρτητα από τον καιρό. Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα δεις συννεφιά τους καλοκαιρινούς μήνες, μην διστάσεις να φορέσεις το αντηλιακό σου!

6. Το βάζεις τελευταίο στη ρουτίνα σου, μετά το μακιγιάζ

Το αντηλιακό μπαίνει πάντα ως το τελευταίο βήμα της skincare ρουτίνας, αλλά πριν το μακιγιάζ. Μετά από ενυδατική, ορό και πριν από foundation. Αν το βάλεις πάνω από το makeup, χάνει την ομοιόμορφη κάλυψη και άρα την αποτελεσματικότητά του. Για ανανέωση μέσα στη μέρα, υπάρχουν αντηλιακά σε spray ή stick που εφαρμόζουν χωρίς να καταστρέφουν το μακιγιάζ.

7. Το ξεχνάς όταν δεν είσαι παραλία

Το μεγαλύτερο λάθος όλων: να θεωρείς ότι το αντηλιακό είναι μόνο για τις διακοπές. Η UV ακτινοβολία είναι παρούσα 365 μέρες τον χρόνο. Ο ήλιος του Φεβρουαρίου ίσως να μην σε κάψει, αλλά οι UVA ακτίνες – ναι, αυτές που ευθύνονται για τη γήρανση – δουλεύουν αθόρυβα όλο τον χρόνο.

Το δέρμα σου θα σε ευγνωμονεί

Το αντηλιακό είναι το πιο σημαντικό βήμα στη skincare ρουτίνα σου. Αυτό που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά στο δέρμα σου σε 10, 20, 30 χρόνια. Αν διορθώσεις έστω και τρία από τα παραπάνω λάθη, ήδη κάνεις στο δέρμα σου το μεγαλύτερο δώρο της σεζόν!