Cinema 26.05.2026

«The Devil Wears Prada 2»: Το sequel που σαρώνει παγκοσμίως και ξεπέρασε τα 600 εκατομμύρια δολάρια

Το «The Devil Wears Prada 2» κατάφερε να μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς, ξεπερνώντας τα 600 εκατομμύρια δολάρια
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν κινηματογραφικές ταινίες που δεν μένουν απλώς στην ιστορία του σινεμά αλλά μετατρέπονται σε κομμάτι της pop κουλτούρας, επηρεάζοντας τη μόδα, τις συζητήσεις και ολόκληρες γενιές θεατών. Το «The Devil Wears Prada 2» ήταν ακριβώς μία από αυτές τις ταινίες. Και τώρα, χρόνια μετά την πρώτη θρυλική εμφάνιση της Miranda Priestly στη μεγάλη οθόνη, το sequel έρχεται να αποδείξει ότι ο μύθος όχι μόνο παραμένει ζωντανός αλλά συνεχίζει να κυριαρχεί παγκοσμίως.

Η Meryl Streep και ο Stanley Tucci σε σκηνή από την ταινία The Devil Wears Prada.
Η Meryl Streep και ο Stanley Tucci πρωταγωνιστούν στην ταινία The Devil Wears Prada.
Η Anne Hathaway και η Meryl Streep περπατούν στο δρόμο με κοστούμια και γυαλιά ηλίου.
Η Anne Hathaway και η Meryl Streep σε κοινή τους εμφάνιση με κομψά κοστούμια.

Το «The Devil Wears Prada 2» ξεπέρασε πλέον τα 600 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, μετατρέποντας την επιστροφή του iconic franchise σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Η επιτυχία αυτή δεν αφορά μόνο τα νούμερα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η ταινία κατάφερε να επαναφέρει στο προσκήνιο τη γοητεία της fashion κινηματογραφικής αισθητικής, της δύναμης των χαρακτήρων και της νοσταλγίας που κουβαλούσε η πρώτη ταινία.

Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα προβολής, το κοινό έδειξε πως περίμενε αυτή την επιστροφή εδώ και χρόνια. Οι αίθουσες γέμισαν, τα social media κατακλύστηκαν από σκηνές, ατάκες και fashion στιγμές της ταινίας, ενώ το όνομα της Miranda Priestly βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της pop culture. Για πολλούς θεατές, το sequel λειτούργησε σαν μια επιστροφή σε μια κινηματογραφική εποχή όπου η μόδα και το σινεμά συνδυάζονταν με τρόπο απόλυτα θεατρικό, κομψό και διασκεδαστικό.

Η νέα ταινία κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στη νοσταλγία και στη σύγχρονη εποχή της βιομηχανίας της μόδας. Το κοινό ήθελε να ξαναδεί τη δυναμική παρουσία της Miranda Priestly, αλλά ταυτόχρονα να παρακολουθήσει πώς ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει μέσα από τα social media, την digital αισθητική και τη νέα γενιά fashion editors και influencers.

Και κάπου εκεί βρίσκεται και το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας του «The Devil Wears Prada 2». Δεν προσπάθησε απλώς να επαναλάβει το παρελθόν. Αντίθετα, πήρε ό,τι έκανε την πρώτη ταινία τόσο αγαπητή και το προσάρμοσε σε μια νέα εποχή, χωρίς να χάσει τη λάμψη και την ταυτότητά του.

«Ήταν πραγματικά ενδυναμωτικό»: Η Ellie Bamber αποκαλύπτει τι ένιωσε υποδυόμενη την Kate Moss
Cinema

27.05.2026
