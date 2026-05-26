«Michael»: Η αναπάντεχη αποκάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα

Η τεράστια εμπορική απήχηση που σημείωσε η βιογραφική ταινία για τον «Βασιλιά της Pop», φαίνεται πως αποτελεί μόνο την αρχή για τη Lionsgate. Μετά την εντυπωσιακή πορεία του πρώτου φιλμ, το στούντιο επιβεβαίωσε επίσημα ότι το σίκουελ με τίτλο «Michael 2» βρίσκεται ήδη σε στάδιο παραγωγής, έχοντας κάνει σημαντικά βήματα που παρέμεναν άγνωστα στο ευρύ κοινό μέχρι σήμερα.

Η επιτυχία της πρώτης ταινίας, που έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συγκεντρώνοντας έως τώρα 704 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και πλησιάζοντας το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Για τη Lionsgate, το project αυτό δεν είναι απλώς μια εμπορική επιτυχία, αλλά μια ιστορική στιγμή, καθώς το στούντιο είναι έτοιμο να ξεπεράσει το παγκόσμιο όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Ένα project με «προίκα» από την πρώτη ταινία

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κινηματογραφικού τμήματος της Lionsgate, Adam Fogelson, το σίκουελ έχει ήδη διανύσει ένα σημαντικό μέρος της διαδρομής του. Συγκεκριμένα, το 25% με 30% του νέου φιλμ έχει ήδη γυριστεί, καθώς το υλικό προέρχεται από πλάνα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της αρχικής παραγωγής. Αυτή η στρατηγική επιλογή αλλάζει τα δεδομένα, επιτρέποντας στο στούντιο να μειώσει δραστικά το χρονοδιάγραμμα και το κόστος παραγωγής, αφού δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από το μηδέν.

Οι φιλοδοξίες του studio

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jon Feltheimer δήλωσε με αυτοπεποίθηση πως το όραμα για τον Michael Jackson δεν εξαντλείται σε μία μόνο ταινία, τονίζοντας ότι υπάρχουν «πολύ περισσότερες ιστορίες να αφηγηθούμε και πολύ περισσότερη μουσική να μοιραστούμε». Όπως εξήγησε ο Adam Fogelson, η αφήγηση της ζωής του καλλιτέχνη προσφέρεται για μια μη γραμμική προσέγγιση: «Μπορούμε να πάμε μπροστά και πίσω στην αφήγηση αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν τόσα πολλά γεγονότα που συνέβησαν, ακόμη και μέσα στο χρονικό πλαίσιο της αρχικής ταινίας, που δεν αναφέρθηκαν ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη ταινία εστίασε στα νεανικά χρόνια του Michael Jackson, από τα πρώτα του βήματα με τους Jackson 5 μέχρι την απόφασή του να χαράξει τη δική του πορεία ως σόλο καλλιτέχνης. Το «Michael 2» αναμένεται να επεκτείνει αυτό το πορτρέτο, προσφέροντας στους θεατές νέες πτυχές από την πολυτάραχη ζωή και τη θρυλική καριέρα του ανθρώπου που άλλαξε για πάντα τη μουσική βιομηχανία.

