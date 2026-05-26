Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan πριν την πρεμιέρα

Ο Christopher Nolan επιστρέφει με την απόλυτη κινηματογραφική υπερπαραγωγή μεταφέροντας το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη με ένα καστ που καθηλώνει το κοινό

Μετά τον θρίαμβο του Oppenheimer στα βραβεία Όσκαρ, ο Christopher Nolan επιστρέφει με ένα project που αναμένεται να θέσει νέα δεδομένα στην ιστορία του σινεμά. Ο Βρετανός σκηνοθέτης αφήνει για λίγο την επιστήμη και τη βιογραφία, στρέφοντας το βλέμμα του στην αρχαιότητα για να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα πιο εμβληματικά κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας: την Οδύσσεια του Ομήρου.

Η ταινία, με τίτλο «The Odyssey», αποτελεί μια φιλόδοξη προσπάθεια του Nolan να αναβιώσει το ομηρικό έπος με τη χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας IMAX. Όπως έχει γίνει γνωστό, πρόκειται για ένα επικό ταξίδι που θα γυριστεί σε διάφορα σημεία του κόσμου, στοχεύοντας να προσφέρει μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους θεατές. Αν και το θέμα είναι ογκώδες, ο ίδιος ο σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι η διάρκεια της ταινίας θα είναι μικρότερη από αυτή του Oppenheimer, το οποίο μέχρι σήμερα κατέχει το ρεκόρ της μεγαλύτερης σε διάρκεια ταινίας του.

Η πλοκή ακολουθεί τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης, στην πολυτάραχη διαδρομή του για την επιστροφή στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στην πορεία του θα έρθει αντιμέτωπος με μυθικά όντα, όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος και οι Σειρήνες, ενώ η ταινία θα εστιάσει εξίσου στην αγωνιώδη αναμονή της Πηνελόπης, η οποία προσπαθεί να κρατήσει μακριά τους μνηστήρες που έχουν καταλάβει το παλάτι της.

Ένα καστ «αστέρων»

Το cast της ταινίας είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Τον ρόλο του Οδυσσέα αναλαμβάνει ο Matt Damon, ο οποίος έχει ήδη εμφανιστεί σε πρώτο φωτογραφικό υλικό με μια εντυπωσιακή αμφίεση που παραπέμπει σε πολεμιστή της αρχαιότητας. Δίπλα του θα δούμε μια σειρά από κορυφαία ονόματα:

Anne Hathaway: Υποδύεται την Πηνελόπη.

Υποδύεται την Πηνελόπη. Tom Holland: Ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα.

Ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα. Zendaya : Θα τη δούμε στον ρόλο της θεάς Αθηνάς.

: Θα τη δούμε στον ρόλο της θεάς Αθηνάς. Charlize Theron: Υποδύεται τη νύμφη Καλυψώ.

Υποδύεται τη νύμφη Καλυψώ. Robert Pattinson: Αναλαμβάνει τον ρόλο του Αντίνοου, του επικεφαλής των μνηστήρων.

Αναλαμβάνει τον ρόλο του Αντίνοου, του επικεφαλής των μνηστήρων. Lupita Nyong’o: Στον ρόλο της Ωραίας Ελένης.

Στον ρόλο της Ωραίας Ελένης. Mia Goth: Ενσαρκώνει τη Μελανθώ, μία από τις υπηρέτριες στο παλάτι της Ιθάκης.

Ενσαρκώνει τη Μελανθώ, μία από τις υπηρέτριες στο παλάτι της Ιθάκης. Bill Irwin: Στον ρόλο του Κύκλωπα Πολύφημου

Στο project συμμετέχουν επίσης καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως οι Mia Goth, Jon Bernthal, Benny Safdie, Himesh Patel, Elliott Page, Samantha Morton, καθώς και ο Logan Marshall-Green, ο οποίος αντικατέστησε τον Cosmo Jarvis μετά από προβλήματα στο πρόγραμμά του.

Πότε θα δούμε την ταινία;

Η ημερομηνία κυκλοφορίας έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου 2026. Οι θαυμαστές του Nolan είχαν ήδη την ευκαιρία να πάρουν μια πρώτη γεύση μέσα από τα τρέιλερ που έχουν κυκλοφορήσει, τα οποία αποκαλύπτουν μια αισθητική που συνδυάζει την αρχαία μυθολογία με την χαρακτηριστική, καθηλωτική σκηνοθετική ματιά του Nolan. Μετά την επιτυχία της προηγούμενης ταινίας του, οι προσδοκίες για το «The Odyssey» βρίσκονται στο ζενίθ, καθώς ο Nolan υπόσχεται να δημιουργήσει «πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ ξανά» στον κινηματογράφο.

