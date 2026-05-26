Στις Κάννες, η Daisy Edgar Jones φοράει το φόρεμα Mango που όλες θα θέλουν αυτό το καλοκαίρι

Κάθε χρόνο, παράλληλα με το εμβληματικό κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών, ένα άλλο, απρόσμενο σόου μόδας εκτυλίσσεται λίγα χιλιόμετρα μακριά: το αεροδρόμιο της Νίκαιας. Εκεί, οι διασημότητες, με βαλίτσες και γυαλιά ηλίου, αποκαλύπτουν πιο αυθόρμητες εμφανίσεις που συχνά καθορίζουν τις τάσεις του καλοκαιριού. Αυτές τις ημέρες, η Daisy Edgar Jones τράβηξε όλα τα βλέμματα με την επιλογή της, προσφέροντας έμπνευση για την επερχόμενη σεζόν.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Adèle Exarchopoulos είχε ήδη κερδίσει τον τίτλο για το πιο «cool» look αεροδρομίου, συνδυάζοντας παντελόνι capri, mules με τακούνι και ένα T-shirt με την εικόνα της Léa Seydoux. Την επόμενη μέρα, η Cate Blanchett επέλεξε την κομψότητα με μία μπεζ ολόσωμη φόρμα. Ωστόσο, η Daisy Edgar Jones ήταν αυτή που έκανε την πιο πολυσυζητημένη εμφάνιση. Όπως είχαμε αναφέρει, το Φεστιβάλ Καννών αποτελεί μια πραγματική πασαρέλα υψηλής ραπτικής, και οι αφίξεις στο αεροδρόμιο συμπληρώνουν αυτή την εικόνα.

Balenciaga x Manolo Blahnik: Η high-fashion συλλογή που θα γινόταν το νέο φετίχ της Carrie Bradshaw

Οι λεπτομέρειες του look

Η Βρετανίδα ηθοποιός, αφού είχε εντυπωσιάσει στο Met Gala 2026 με ένα custom-made δαντελένιο φόρεμα McQueen, παρέμεινε πιστή στο κομψό, αλλά ταυτόχρονα εύκολο να αναπαραχθεί, στυλ της. Κατά την άφιξή της στη Νίκαια, εμφανίστηκε με ένα εκρού μίντι φόρεμα της Mango, από την συλλογή «Selection» του ισπανικού label, η οποία είναι αφιερωμένη σε ειδικές περιστάσεις.

Το φόρεμα ήταν ένα ρέον, ελαφρώς αέρινο μίντι με σούρες. Για να ενισχύσει τον χαλαρό του χαρακτήρα, η Daisy Edgar Jones το συνδύασε με την τσάντα «Solitaire» της Miu Miu (ένα γυαλιστερό δερμάτινο μοντέλο εμπνευσμένο από τα αρχεία του οίκου), ένα ζευγάρι μπαλαρίνες και μια ζακέτα ριγμένη ατημέλητα στους ώμους. Ένα look BCBG που θύμιζε το χαρακτηριστικό στυλ των Hamptons και επιβεβαιώνει την εικόνα της «κοπέλας της διπλανής πόρτας» για την ηθοποιό. Πρόκειται για μια εμφάνιση που μπορούμε να εμπνευστούμε με την επιστροφή του καλού καιρού, είτε για το γραφείο είτε για χαλαρές βόλτες στην πόλη.