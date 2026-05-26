Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 26.05.2026

Στις Κάννες, η Daisy Edgar Jones φοράει το φόρεμα Mango που όλες θα θέλουν αυτό το καλοκαίρι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Daisy Edgar Jones φόρεσε Mango στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, δίνοντας έμπνευση για το απόλυτο καλοκαιρινό look
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάθε χρόνο, παράλληλα με το εμβληματικό κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών, ένα άλλο, απρόσμενο σόου μόδας εκτυλίσσεται λίγα χιλιόμετρα μακριά: το αεροδρόμιο της Νίκαιας. Εκεί, οι διασημότητες, με βαλίτσες και γυαλιά ηλίου, αποκαλύπτουν πιο αυθόρμητες εμφανίσεις που συχνά καθορίζουν τις τάσεις του καλοκαιριού. Αυτές τις ημέρες, η Daisy Edgar Jones τράβηξε όλα τα βλέμματα με την επιλογή της, προσφέροντας έμπνευση για την επερχόμενη σεζόν.

Stephen Crawshaw/Backgrid
Stephen Crawshaw/Backgrid

Τις προηγούμενες ημέρες, η Adèle Exarchopoulos είχε ήδη κερδίσει τον τίτλο για το πιο «cool» look αεροδρομίου, συνδυάζοντας παντελόνι capri, mules με τακούνι και ένα T-shirt με την εικόνα της Léa Seydoux. Την επόμενη μέρα, η Cate Blanchett επέλεξε την κομψότητα με μία μπεζ ολόσωμη φόρμα. Ωστόσο, η Daisy Edgar Jones ήταν αυτή που έκανε την πιο πολυσυζητημένη εμφάνιση. Όπως είχαμε αναφέρει, το Φεστιβάλ Καννών αποτελεί μια πραγματική πασαρέλα υψηλής ραπτικής, και οι αφίξεις στο αεροδρόμιο συμπληρώνουν αυτή την εικόνα.

Balenciaga x Manolo Blahnik: Η high-fashion συλλογή που θα γινόταν το νέο φετίχ της Carrie Bradshaw

Οι λεπτομέρειες του look

Η Βρετανίδα ηθοποιός, αφού είχε εντυπωσιάσει στο Met Gala 2026 με ένα custom-made δαντελένιο φόρεμα McQueen, παρέμεινε πιστή στο κομψό, αλλά ταυτόχρονα εύκολο να αναπαραχθεί, στυλ της. Κατά την άφιξή της στη Νίκαια, εμφανίστηκε με ένα εκρού μίντι φόρεμα της Mango, από την συλλογή «Selection» του ισπανικού label, η οποία είναι αφιερωμένη σε ειδικές περιστάσεις.

Stephen Crawshaw/Backgrid
Stephen Crawshaw/Backgrid

Το φόρεμα ήταν ένα ρέον, ελαφρώς αέρινο μίντι με σούρες. Για να ενισχύσει τον χαλαρό του χαρακτήρα, η Daisy Edgar Jones το συνδύασε με την τσάντα «Solitaire» της Miu Miu (ένα γυαλιστερό δερμάτινο μοντέλο εμπνευσμένο από τα αρχεία του οίκου), ένα ζευγάρι μπαλαρίνες και μια ζακέτα ριγμένη ατημέλητα στους ώμους. Ένα look BCBG που θύμιζε το χαρακτηριστικό στυλ των Hamptons και επιβεβαιώνει την εικόνα της «κοπέλας της διπλανής πόρτας» για την ηθοποιό. Πρόκειται για μια εμφάνιση που μπορούμε να εμπνευστούμε με την επιστροφή του καλού καιρού, είτε για το γραφείο είτε για χαλαρές βόλτες στην πόλη.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Daisy Edgar-Jones Φεστιβάλ Καννών
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan πριν την πρεμιέρα

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την «Οδύσσεια» του Christopher Nolan πριν την πρεμιέρα

26.05.2026
Επόμενο
Mad VMA 2023: Η συγκλονιστική ερμηνεία του Sidarta στη νοηματική γλώσσα που «άγγιξε» το κοινό

Mad VMA 2023: Η συγκλονιστική ερμηνεία του Sidarta στη νοηματική γλώσσα που «άγγιξε» το κοινό

26.05.2026

Δες επίσης

Πεινάς πριν τον ύπνο; Οι 5 καλύτερες επιλογές για τον μεταβολισμό σου
Beauty

Πεινάς πριν τον ύπνο; Οι 5 καλύτερες επιλογές για τον μεταβολισμό σου

27.05.2026
Έχεις καλέσει φίλους στο σπίτι και σκέφτεσαι καλοκαιρινή διακόσμηση; 5 tips για να τους εντυπωσιάσεις
Life

Έχεις καλέσει φίλους στο σπίτι και σκέφτεσαι καλοκαιρινή διακόσμηση; 5 tips για να τους εντυπωσιάσεις

27.05.2026
Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;
Life

Ποιο ελληνικό νησί μπήκε στους 15 κορυφαίους γαστρονομικους προορισμούς;

27.05.2026
Ποια είναι τελικά η σωστή ώρα της ημέρας για να τρως γιαούρτι;
Life

Ποια είναι τελικά η σωστή ώρα της ημέρας για να τρως γιαούρτι;

27.05.2026
Popsicle Nails: Το πιο «ζουμερό» trend στα νύχια για αυτό το καλοκαίρι
Beauty

Popsicle Nails: Το πιο «ζουμερό» trend στα νύχια για αυτό το καλοκαίρι

27.05.2026
Τα Pinterest-inspired outfits που κάνουν τα basics να δείχνουν πιο ακριβά
Fashion

Τα Pinterest-inspired outfits που κάνουν τα basics να δείχνουν πιο ακριβά

27.05.2026
Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού
Life

Ποια είναι τα πιο κοινωνικά ζώδια; Αυτά τα 4 κάνουν φίλους παντού

27.05.2026
Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι
Beauty

Το καλοκαιρινό μανικιούρ της Hailey Bieber που μπορείς να αντιγράψεις εύκολα στο σπίτι

27.05.2026
Η Bella Hadid ορίζει τις flip-flops ως την απόλυτη τάση του καλοκαιριού
Fashion

Η Bella Hadid ορίζει τις flip-flops ως την απόλυτη τάση του καλοκαιριού

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή