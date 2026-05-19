Fashion 19.05.2026

Κάννες 2026: Η ήσυχη πολυτέλεια του λευκού φορέματος κατακτά το κόκκινο χαλί

Dior, Armani, Louis Vuitton και Celine «έντυσαν» στα λευκά το κόκκινο χαλί των Καννών για το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο λαμπερό κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Καννών, παρατηρούνται πάντα δύο βασικές κατευθύνσεις: εκείνη των διασημοτήτων που παραμένουν πιστές στην κλασική μαύρη τουαλέτα, σύμβολο της απόλυτης κομψότητας, και εκείνη των πιο τολμηρών προσωπικοτήτων που επιλέγουν φωτεινότερες αποχρώσεις. Ωστόσο, το 2026, ανάμεσα στην κυριαρχία των dusty pink φορεμάτων και τις εντυπωσιακές σιλουέτες με ντραπέ, ένα κομμάτι ξεχώρισε ιδιαίτερα: η λευκή τουαλέτα.

Κληρονομιά του μινιμαλισμού της δεκαετίας του 1990, η λευκή τουαλέτα επιβλήθηκε στην Κρουαζέτα ως ένα διαχρονικό «must-have», ικανό να διασχίσει τις εποχές χωρίς να χάσει ποτέ την αίγλη του. Η αψεγάδιαστη λευκή απόχρωση ανέδειξε την απλότητα και την κομψότητα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Η λευκή τουαλέτα, αστέρι του κόκκινου χαλιού

Επικεφαλής αυτής της τάσης, η σατέν τουαλέτα ξεχώρισε με την εμφάνισή της ως ένα ανανεωμένο slip dress, ιδανικό για το κόκκινο χαλί. Μια ρευστή και εκλεπτυσμένη σιλουέτα αναδείχθηκε τόσο από την Camille Cottin, η οποία φόρεσε μια δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Dior, ένα λευκό σατέν μπούστο με ντραπέ, τονισμένο από ένα μαύρο, χειροποίητο, πλισέ φιόγκο, όσο και από την Ludivine Sagnier, που επέλεξε την λιτή κομψότητα ενός φορέματος Giorgio Armani.

Πολλές ακόμα διασημότητες επέλεξαν τη λευκή τουαλέτα, φωτίζοντας το κόκκινο χαλί των Καννών. Μεταξύ αυτών ήταν η Emma Mackey με δημιουργία Louis Vuitton, η Hannah Einbinder με Celine, και η Ikram Abdi Omar με Stella McCartney. Επίσης, η Ruth Negga εμφανίστηκε με Celine και κοσμήματα Chopard, η Romee Strijd με Caroline’s Couture και κοσμήματα Parure Atelier, η Aja Naomi King με Miu Miu και κοσμήματα Messika, η Sara Sampaio με Waad Aloqaili και κοσμήματα Messika, η Joan Collins με Stephane Rolland και η Monia Chokri με Prada. Όπως είχαμε γράψει, το Φεστιβάλ Καννών το 2026 αναδείχθηκε σε μία πραγματική πασαρέλα υψηλής ραπτικής.

Η επιλογή της λευκής τουαλέτας από τόσες προσωπικότητες υπογραμμίζει την αβίαστη γοητεία της και την ικανότητά της να προσφέρει μια εμφάνιση που είναι ταυτόχρονα διαχρονική και σύγχρονη, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα πιο ισχυρά fashion statements στο διεθνές στερέωμα.

