Fashion 19.05.2026

Η Χριστίνα Μπόμπα για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ των Καννών – Η εκθαμβωτική εμφάνιση

Η Χριστίνα Μπόμπα μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, επιλέγοντας μια εντυπωσιακή δημιουργία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Χριστίνα Μπόμπα περπάτησε για πρώτη φορά στο εμβληματικό κόκκινο χαλί του κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών, σε μία εμφάνιση που συζητήθηκε. Η social media star βρέθηκε στο 79ο κινηματογραφικό φεστιβάλ στις 18 Μαΐου 2026, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εκθαμβωτική της παρουσία.

Η παρθενική της εμφάνιση στη φημισμένη διοργάνωση αποτέλεσε ένα από τα highlights της βραδιάς, καθώς η Χριστίνα Μπόμπα μαγνήτισε τόσο τους φωτογραφικούς φακούς όσο και τα βλέμματα όλων των παρευρισκομένων.

Η επιλογή της Σίλιας Κριθαριώτη

Για αυτή την ξεχωριστή στιγμή, η Χριστίνα Μπόμπα επέλεξε μία εντυπωσιακή δημιουργία της καταξιωμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας, Σίλιας Κριθαριώτη. Το φόρεμα αναδείκνυε την κομψότητα και τη λάμψη της, κάνοντάς την να ξεχωρίσει στο διεθνές event. Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική παρουσία της στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας.

Η ανάρτηση στο Instagram

Αμέσως μετά την εμφάνισή της, η Χριστίνα Μπόμπα μοιράστηκε τη χαρά της με τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους. Δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ, γεμάτο με στιγμιότυπα από την red carpet εμφάνιση. Οι φωτογραφίες έδειχναν κάθε λεπτομέρεια του look της, προσφέροντας στους followers της μία ολοκληρωμένη εικόνα από το λαμπερό της ντεμπούτο στις Κάννες.

Φεστιβάλ Καννών 2026 Χριστίνα Μπόμπα
