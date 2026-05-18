Fashion 18.05.2026

Paris Hilton: Η απόλυτη ξανθιά των ’00s άλλαξε το χρώμα των μαλλιών της για χάρη του οίκου Gucci

Η Paris Hilton επέστρεψε στην πασαρέλα μετά από 3 χρόνια για χάρη του οίκου Gucci και του Demna, υιοθετώντας την πιο unexpected αλλαγή
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει μια γυναίκα που έχει ταυτίσει το όνομά της με το απόλυτο ξανθό της pop κουλτούρας, αυτή είναι αναμφίβολα η Paris Hilton. Η «βασίλισσα των IT-girls» όμως αποφάσισε να ανατρέψει τα πάντα στην πρώτη της εμφάνιση σε πασαρέλα μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, αφήνοντας πίσω της το χαρακτηριστικό πλατινέ της look για χάρη μιας πολύ πιο σκούρας απόχρωσης.

Η Hilton περπάτησε στο πολυζητημένο show GucciCore στη Νέα Υόρκη, όπου ο creative director Demna Gvasalia παρουσίασε τη συλλογή Gucci Cruise 2027. Αντί για τα διάσημα ξανθά μαλλιά της, η Paris Hilton έκανε το ντεμπούτο της με μια σκούρα καστανή, σχεδόν μαύρη απόχρωση, έχοντας τα μαλλιά της μακριά, ολόισια και χτενισμένα με φρέσκες, πλάγιες αφέλειες που άλλαζαν εντελώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.

Το Runway Look και η Αντίθεση με την «Barbie»

Για το ντεμπούτο της με το νέο look, η Paris Hilton φόρεσε ένα highlighter yellow (φωσφοριζέ κίτρινο) μακρυμάνικο φόρεμα με pussy bow γιακά και πλισέ μίντι φούστα, το οποίο αποτύπωνε μια νέα εκδοχή του εμβληματικού horsebit print του οίκου. Το σύνολο απογειώθηκε με τη χαρακτηριστική πράσινη και κόκκινη ζώνη Gucci που τόνιζε τη μέση της, ψηλές μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο, μια φωτεινή κόκκινη τσάντα-κουτί και μια χνουδωτή γούνα ριγμένη στον έναν ώμο.

Αυτή η εμφάνιση αποτελεί μια τεράστια στυλιστική στροφή για την ίδια. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Paris είχε εμφανιστεί σε ένα Barbie pop-up event, δείχνοντας σαν αληθινή κούκλα μέσα σε ένα ροζ σύνολο δύο τεμαχίων και με τα κλασικά, κατάξανθα μαλλιά της. Η επιστροφή της στα runways είναι η πρώτη μετά τον Οκτώβριο του 2023, όταν είχε περπατήσει για το show του οίκου Mugler στο Παρίσι.

Gucci Paris Hilton
