Kylie Jenner: Το απόλυτο summer look που θα λατρέψεις φέτος το καλοκαίρι

Με μια ματιά Η Kylie Jenner παρουσιάζει το απόλυτο καλοκαιρινό beauty look από Turks and Caicos.

Το look περιλαμβάνει λευκό halter φόρεμα, εντυπωσιακά κοσμήματα και sleek αλογοουρά.

Η αλογοουρά, αυστηρά τραβηγμένη πίσω χωρίς χωρίστρα, αναδεικνύει το πρόσωπο και το μακιγιάζ.

Το χτένισμα είναι πρακτικό για παραθαλάσσιους προορισμούς, δαμάζοντας υγρασία και αέρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν υπάρχει κάποια που ξέρει να καθορίζει τα trends στις διακοπές, αυτή είναι αναμφίβολα η Kylie Jenner. Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, έχουμε γίνει μάρτυρες των συχνών αποδράσεών της στην Καραϊβική, όπου επιλέγει να ξεφεύγει από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας στο Los Angeles. Αυτή τη φορά, από τα ηλιόλουστα Turks and Caicos, η star μας χαρίζει το απόλυτο beauty look του καλοκαιριού, συνδυάζοντας την απόλυτη κομψότητα με την πρακτικότητα που όλες αναζητάμε στις βραδινές μας εξόδους δίπλα στη θάλασσα.

Στην πρόσφατη ανάρτησή της, η Kylie επέλεξε ένα άκρως εντυπωσιακό σύνολο με λευκό, εφαρμοστό halter φόρεμα, συνδυασμένο με επιβλητικά κοσμήματα. Ωστόσο, η πραγματική πρωταγωνίστρια της εμφάνισής της ήταν η εντυπωσιακή αλογοουρά της. Πρόκειται για ένα χτένισμα που αναδεικνύει το πρόσωπο και τις έντονες γωνίες, καθώς είναι αυστηρά τραβηγμένο προς τα πίσω χωρίς χωρίστρα, αφήνοντας το λαμπερό highlighter και τα glossy χείλη της να ξεχωρίσουν.

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Γιατί αυτό το χτένισμα είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός σύμμαχος

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι μόνο θέμα στυλ, αλλά και απόλυτης λειτουργικότητας. Η sleek αλογοουρά που καταλήγει σε πλεξούδα αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να δαμάσεις την υγρασία και τον αέρα των παραθαλάσσιων προορισμών, διατηρώντας τα μαλλιά σου περιποιημένα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Είναι το ιδανικό χτένισμα για όσες επιθυμούν ένα look που αποπνέει φρεσκάδα, καθαρότητα και μια δόση «αβίαστης» πολυτέλειας.

Πώς να υιοθετήσεις το στυλ

Για να πετύχεις το look, η προετοιμασία των μαλλιών είναι το κλειδί. Χρησιμοποιώντας ένα smoothing προϊόν για λείανση και λάμψη, τράβηξε τα μαλλιά σου σε μια σφιχτή ψηλή αλογοουρά, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν «πετάγματα» στα πλαϊνά. Στη συνέχεια, πλέξε την αλογοουρά σε μια κλασική, καθαρή πλεξούδα, φροντίζοντας να καλύψεις το λαστιχάκι με μια μικρή τούφα από τα ίδια σου τα μαλλιά. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια αναβαθμίζει άμεσα το χτένισμα, προσφέροντάς σου το πιο γοητευτικό και πρακτικό στυλ για όλες τις καλοκαιρινές σου στιγμές.