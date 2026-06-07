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Beauty 07.06.2026

Jennifer Lopez: Το «lilac eye look» που θα αντιγράψεις σε κάθε σου βραδινή εμφάνιση

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Η Jennifer Lopez εντυπωσιάζει σε event στη Νέα Υόρκη με λιλά σκιές, 00s βλεφαρίδες και ένα κομψό knotted braid
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Lopez βρίσκεται σε ένα ασταμάτητο «tour» εμφανίσεων για την προώθηση της νέας της ταινίας «Office Romance» και, όπως ήταν αναμενόμενο, κάθε της εμφάνιση γίνεται viral. Στην πρόσφατη πρεμιέρα της στη Νέα Υόρκη, η star επέλεξε να συνδυάσει μια εντυπωσιακή couture δημιουργία του οίκου Miss Sohee με ένα beauty look που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο διαχρονικό glam και τις σύγχρονες τάσεις.

Η Jennifer Lopez με εντυπωσιακή εμφάνιση αναζωπυρώνει τις φήμες για νέο ειδύλλιο.
https://www.instagram.com/jlo/?hl=el

Αν και η JLo παραμένει πιστή στις «signature» επιλογές της, όπως το ηλιοκαμένο μπρονζέ δέρμα και το iconic nude κραγιόν, αυτή τη φορά πρόσθεσε μια δόση ρομαντισμού. Η έκπληξη ήρθε από τα μάτια της, όπου η επιλογή μιας λιλά σκιάς δημιούργησε μια αναπάντεχα σοφιστικέ αντίθεση, αποδεικνύοντας ότι το παστέλ μωβ είναι η απόλυτη επιλογή για τις βραδινές εξόδους του καλοκαιριού. Το look ολοκληρώθηκε με «spider lashes», μια τάση που ανασύρεται από τα 00s και δίνει μια έντονη, dramatic ένταση στο βλέμμα.

Το hot trend στα νύχια που υιοθέτησε η Jennifer Lopez για το καλοκαίρι

Το χτένισμα που θα γίνει η εμμονή σου

Πέρα από το μακιγιάζ, η λεπτομέρεια που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν το χτένισμά της. Η hair stylist Justine Margan δημιούργησε μια χαμηλή πλεξούδα με όγκο, η οποία προσφέρει μια αίσθηση «effortless chic». Το στυλ ολοκληρώνεται με μια αυστηρή χωρίστρα στη μέση και δύο ελεύθερες τούφες που πλαισιώνουν το πρόσωπο, «μαλακώνοντας» το αποτέλεσμα.

Είναι ένα χτένισμα που συνδυάζει την άνεση με την υψηλή αισθητική και αποτελεί την ιδανική λύση για τις ημέρες που θέλεις να δείχνεις προσεγμένη χωρίς να φαίνεται ότι προσπάθησες υπερβολικά. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, είτε για ένα δείπνο με φίλες, το «JLo braid» είναι το look που αξίζει να προσθέσεις στο ρεπερτόριό σου για αυτό το καλοκαίρι.

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beauty beauty trends Jennifer Lopez
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