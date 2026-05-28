Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 28.05.2026

Pistachio scent: Το άρωμα των It-Girls που ορίζει το καλοκαίρι του 2026

Η πιο εξελιγμένη αρωματική τάση της σεζόν που υπόσχεται να απογειώσει τη summer signature μυρωδιά σου με τις πιο φρέσκιες νότες
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φιστίκι έχει ανακηρυχθεί επίσημα ως ο πρωταγωνιστής των αρωμάτων για το καλοκαίρι του 2026, εκτοπίζοντας άλλες τάσεις, όπως το μάτσα και το αχλάδι που κυριάρχησαν πέρυσι. Η επιβεβαίωση της κυριαρχίας του έρχεται από τα μεγαλύτερα brands της παγκόσμιας αρωματοποιίας που λανσάρουν συνεχώς νέα, ξηροκαρπάτα ελιξίρια, ενώ ο σχεδιαστικός οίκος Loewe «σφράγισε» την τάση κυκλοφορώντας το πολυτελές Pistachio Candle. Τα δεδομένα της αγοράς είναι αδιάψευστα, καθώς σύμφωνα με το Spate Fragrance Report για το 2026, οι αναζητήσεις για αρώματα με νότες φιστικιού σημείωσαν εκρηκτική άνοδο της τάξης του 852,5%, αποδεικνύοντας ότι η εμμονή του διαδικτύου με τα εκλεπτυσμένα gourmand αρώματα παραμένει πιο ζωντανή από ποτέ.

Unsplash

Η γοητεία του συγκεκριμένου αρώματος έγκειται στην πολυπλοκότητα και την κομψότητά του. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά gourmand αρώματα που βασίζονται σε υπερβολικά γλυκές νότες ζάχαρης, το φιστίκι προσφέρει μια ισορροπημένη εμπειρία: είναι ξηροκαρπάτο, κρεμώδες και διακριτικά γλυκό. Αυτή η μοναδική του φύση το καθιστά εξαιρετικά ευέλικτο, καθώς συνδυάζεται ιδανικά με νότες όπως η βανίλια και η σαντιγί για δημιουργίες που αποπνέουν decadent αίσθηση, ενώ η προσθήκη σανδαλόξυλου του προσδίδει μια πιο ζεστή και οικεία διάσταση.

Η ευελιξία του φιστικιού όμως δεν σταματά στις γλυκές νότες, καθώς εντυπωσιάζει εξίσου και σε συνδυασμούς με πιο «πράσινα» στοιχεία. Συνδυασμένο με μυρωδιές όπως το φρεσκοκομμένο γρασίδι, τα θρυμματισμένα φύλλα ή το καπνιστό πατσουλί, το φιστίκι αποκτά μια γήινη και ιδιαίτερη ταυτότητα που μαγνητίζει. Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός του «cool girl» χαρακτήρα με την αυθεντική αρωματική «πρασινάδα» είναι που το έχει κάνει να ξεχωρίζει ως η πιο trendy επιλογή για την τρέχουσα σεζόν.

Unsplash

Αν αναζητάς κι εσύ το άρωμα που θα ορίσει το φετινό σου καλοκαίρι, η επιλογή ενός αρώματος με βάση το φιστίκι είναι η απόλυτη κίνηση για να ανανεώσεις το beauty vanity σου. Είτε προτιμάς μια πιο κρεμώδη εκδοχή που θυμίζει γλυκό, είτε μια πιο γήινη και φρέσκια νότα για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, η τάση αυτή προσφέρει επιλογές για κάθε γούστο. Το φιστίκι δεν είναι πλέον απλώς ένα υλικό στη ζαχαροπλαστική, αλλά το πιο εκλεπτυσμένο αξεσουάρ που μπορείς να φορέσεις πάνω σου τους επόμενους μήνες.

Zara Pistachio Butter Eau de Toilette

pistachio

Kayali Yum Pistachio Gelato – 33 Eau De Parfum Intense

kayali

Marc Jacobs Daisy Wild

marc_jacobs

Issey Miyake A drop d‘Issey EDP Essentielle

issey_miyake

The Boroughs: Το νέο «Stranger Things» του Netflix που θα σε κρατήσει ξάγρυπνο

28.05.2026
6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από το viral Backrooms μέχρι τον Mads Mikkelsen

28.05.2026

Ξυπνάς κουρασμένος; 5 έξυπνα tips για πιο ήρεμο και βαθύ ύπνο
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κ. Καραμανλής: Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για εθνικά δικαιώματα, οικονομική αστάθεια και διεθνή αναρχία

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

