Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Beauty 26.05.2026

Η Emma Stone μόλις λάνσαρε το χρώμα που θα ζητάμε όλες στο κομμωτήριο αυτό το καλοκαίρι

Η Emma Stone εγκαταλείπει τις χάλκινες αποχρώσεις και επιστρέφει σε ένα chic lob haircut, εντυπωσιάζοντας στο Louis Vuitton Cruise 2027 show
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Emma Stone, γνωστή για την ικανότητά της να μεταμορφώνεται όχι μόνο υποκριτικά αλλά και αισθητικά, έκανε μια εμφάνιση που συζητιέται ήδη ως μία από τις πιο stylish μεταμορφώσεις της χρονιάς. Στο πρόσφατο Louis Vuitton Cruise 2027 Show στη Νέα Υόρκη, η βραβευμένη ηθοποιός άφησε πίσω της τις έντονες χάλκινες αποχρώσεις που είχαμε συνηθίσει και παρουσίασε ένα ανανεωμένο, πολυδιάστατο look που αποπνέει καλοκαιρινή φρεσκάδα. Η ηθοποιός, η οποία είχε περάσει από τη διαδικασία του ξυρίσματος των μαλλιών της για τις ανάγκες της ταινίας Bugonia το 2024, φαίνεται να έχει αφήσει οριστικά πίσω της τη φάση της επανόρθωσης, καθώς τα μαλλιά της έχουν μακρύνει πλέον σε ένα κομψό lob που ακουμπά απαλά στην κλείδα, υιοθετώντας μια πιο glamorous και chic αισθητική.

Για τη συγκεκριμένη αλλαγή, η Emma Stone εμπιστεύτηκε τη διάσημη hair colorist των celebrities, Tracey Cunningham, η οποία εφάρμοσε την τεχνική του foiled cashmere για να εξουδετερώσει σταδιακά τους θερμούς, κόκκινους τόνους του παρελθόντος και να κλειδώσει μια ισορροπημένη καραμελένια απόχρωση ανάμεσα στο καστανό και το ξανθό. Η διαδικασία περιλάμβανε προσεκτικά lowlights με ειδικά toners και βαφές, εξασφαλίζοντας ότι η μετάβαση από το προηγούμενο, έντονο χρώμα θα ήταν απόλυτα φυσική και κολακευτική για την επιδερμίδα της. Το look ολοκληρώνεται με την τάση των money piece highlights, δηλαδή τις φωτεινές ανταύγειες που πλαισιώνουν το πρόσωπο, προσφέροντας άμεση λάμψη και δημιουργώντας ένα πιο τρισδιάστατο αποτέλεσμα που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της.

Γιατί αυτό το look είναι το «must» της σεζόν

Αν σκέφτεσαι μια ανανέωση, η Emma Stone δίνει την τέλεια λύση για να μεταβείς από το χειμερινό χρώμα στο καλοκαιρινό, χωρίς ακραίες αλλαγές. Οι «bronde» αποχρώσεις προσφέρουν ένα πολυδιάστατο αποτέλεσμα, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για όσες δεν θέλουν να δεσμευτούν σε ένα πολύ ανοιχτό ξανθό, αλλά αναζητούν την απαραίτητη λάμψη. Παράλληλα, οι face-framing ανταύγειες προσθέτουν τις απαραίτητες Y2K επιρροές, χαρίζοντας μια νοσταλγική πινελιά από τη δεκαετία του ’00, η οποία παραμένει κυρίαρχη τάση και το 2026.

Την ίδια στιγμή, το κούρεμα σε ύψος κλείδας (lob) εξασφαλίζει την απόλυτη ευελιξία, καθώς πρόκειται για το πιο κολακευτικό μήκος για όλα τα σχήματα προσώπου, ενώ είναι αρκετά μακρύ για να δένεται σε αλογοουρά και αρκετά κοντό για να δείχνει μοντέρνο και ανάλαφρο. Η Emma Stone απέδειξε για άλλη μια φορά πως το κλειδί για ένα επιτυχημένο beauty look είναι η ισορροπία μεταξύ φυσικότητας και προσεγμένης λεπτομέρειας, ενώ είτε πρόκειται για τις εμφανίσεις της στην πρώτη σειρά των shows του Louis Vuitton δίπλα σε αστέρες όπως η Zendaya και η Cate Blanchett, είτε για το κόκκινο χαλί, η νέα της εικόνα σηματοδοτεί την επιστροφή της σε ένα στυλ που συνδυάζει τη νοσταλγία με τον σύγχρονο αέρα.

Μια εμφάνιση που έκλεψε τα φώτα στη Νέα Υόρκη

Η παρουσία της Emma Stone στο Frick Collection, όπου πραγματοποιήθηκε το event του οίκου Louis Vuitton, απέδειξε ότι το νέο της hair look συνδυάζει ιδανικά τη νοσταλγία με μια σύγχρονη και κομψή αισθητική. Η ηθοποιός κάθισε στην πρώτη σειρά του fashion show δίπλα σε μεγάλες προσωπικότητες της μόδας και του κινηματογράφου, επιλέγοντας ένα minimal total black πλεκτό σύνολο που άφηνε τα μαλλιά της να πρωταγωνιστήσουν στην εμφάνιση. Παρά την απλότητα του υπόλοιπου look της, η νέα της εικόνα σηματοδοτεί την επιστροφή της σε ένα στυλ που συνδυάζει τη φινέτσα με τον δυναμισμό. Η Emma Stone απέδειξε για άλλη μια φορά πως το κλειδί για ένα επιτυχημένο beauty look είναι η ισορροπία μεταξύ φυσικότητας και προσεγμένης λεπτομέρειας, επιβεβαιώνοντας πως ακόμα και μια διακριτική ανανέωση μπορεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα ενός προσώπου.

beauty Emma Stone
