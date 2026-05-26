Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 26.05.2026

21 χρόνια από το ντεμπούτο της Rihanna – Το «Pon De Replay» που άνοιξε τον δρόμο για την κορυφή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το ντεμπούτο single της Rihanna συμπληρώνει 21 χρόνια ζωής και θυμίζει τη στιγμή που μία άγνωστη τότε έφηβη από τα Barbados ξεκινούσε το ταξίδι της προς την κορυφή
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν τραγούδια που απλώς γίνονται επιτυχίες και υπάρχουν κι εκείνα που μοιάζουν να ανοίγουν μια ολόκληρη εποχή. Το «Pon De Replay» της Rihanna ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. 21 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου single της απόλυτης superstar από τα Barbados, το κομμάτι συνεχίζει να θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά debuts στην ιστορία της σύγχρονης pop μουσικής. Και όχι άδικα.

rihanna_met_gala

Όταν το «Pon De Replay» κυκλοφόρησε το 2005, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν τι θα ακολουθούσε. Η Rihanna ήταν τότε μία νεαρή τραγουδίστρια που προσπαθούσε να βρει τη θέση της στη μουσική βιομηχανία. Μέσα όμως σε λίγες εβδομάδες, το τραγούδι βρισκόταν παντού. Στα ραδιόφωνα, στα clubs, στις τηλεοπτικές μουσικές εκπομπές, στις playlists μιας γενιάς που διψούσε για κάτι φρέσκο, εξωτικό και γεμάτο ρυθμό.

«110 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως»: Η Rihanna στην κορυφή του Spotify

Το «Pon De Replay» δεν ήταν απλώς ένα ακόμη dance-pop single των 00s. Ήταν ένα κομμάτι που έφερε mainstream επιρροές από dancehall και Caribbean ήχους σε μία εποχή που η παγκόσμια pop μουσική άρχιζε να αλλάζει πρόσωπο. Η Rihanna, με τη χαρακτηριστική φωνή, την αβίαστη σκηνική παρουσία και το cool attitude της, κατάφερε από το πρώτο κιόλας τραγούδι να ξεχωρίσει από το πλήθος. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα pop φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών.

Ακούγοντας σήμερα το «Pon De Replay», δύσκολα πιστεύεις ότι πρόκειται για το πρώτο single μίας καλλιτέχνιδας που τότε δεν είχε ακόμη χτίσει το παγκόσμιο brand που γνωρίζεις σήμερα. Γιατί μέσα σε αυτό το τραγούδι υπήρχαν ήδη όλα όσα θα χαρακτήριζαν αργότερα τη Rihanna: αυτοπεποίθηση, ρυθμός, attitude, pop αισθητική και μία φυσική ικανότητα να μετατρέπει κάθε κομμάτι σε πολιτιστικό γεγονός.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι το τραγούδι άντεξε στον χρόνο. 21 χρόνια μετά, εξακολουθεί να παίζει σε parties, throwback playlists και social media videos, αποδεικνύοντας ότι κάποια hits δεν συνδέονται μόνο με μία εποχή αλλά γίνονται διαχρονικά. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός debut single.

Η Rihanna ποζάρει με κόκκινο σουτιέν με λουλούδια για τη νέα καμπάνια Savage X Fenty, προκαλώντας συζητήσεις.
https://www.instagram.com/badgalriri/

Η Rihanna βέβαια δεν έμεινε ποτέ στάσιμη. Από το «Umbrella» μέχρι το «Diamonds», από τις τεράστιες περιοδείες μέχρι τη μετατροπή της σε fashion και beauty mogul, εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία pop star. Έγινε ένα παγκόσμιο brand, μία γυναίκα που επηρέασε τη μουσική, τη μόδα, την ομορφιά και συνολικά την pop κουλτούρα όσο λίγοι καλλιτέχνες της γενιάς της.

Rihanna: Ποζάρει για πρώτη φορά με την κόρη της Rocki στο πιο viral εξώφυλλο της χρονιάς

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

RIHANNA μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η επιστροφή-έκπληξη της Hilary Duff στα AMAs μετά από 20 χρόνια

Η επιστροφή-έκπληξη της Hilary Duff στα AMAs μετά από 20 χρόνια

26.05.2026
Επόμενο
Η Emma Stone μόλις λάνσαρε το χρώμα που θα ζητάμε όλες στο κομμωτήριο αυτό το καλοκαίρι

Η Emma Stone μόλις λάνσαρε το χρώμα που θα ζητάμε όλες στο κομμωτήριο αυτό το καλοκαίρι

26.05.2026

Δες επίσης

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο
Μουσικά Νέα

«Memory Lane»: Οι Tokio Hotel επιστρέφουν με τον πιο νοσταλγικό τρόπο

27.05.2026
«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα
Mad Events

«Μόνο Με Σένα»: Η live στιγμή του Γιώργου Σαμπάνη στα MAD VMA 2023 που έκανε τη σκηνή να γεμίσει συναίσθημα

27.05.2026
Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία
Μουσικά Νέα

Ο José James επιστρέφει στην Αθήνα για μοναδική jazz συναυλία

27.05.2026
Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback
Μουσικά Νέα

Nelly Furtado – DVBBS: Το «Torture of the Heart» φέρνει το πιο αναμενόμενο μουσικό comeback

27.05.2026
Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο
Μουσικά Νέα

Mariah Carey: Όταν η φαντασία της γίνεται ήχος – Ένα viral μουσικό στιγμιότυπο

27.05.2026
Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026
Mad Events

Οι καλλιτέχνες που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι θα εμφανιστούν στα MAD VMA 2026

27.05.2026
«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem
Μουσικά Νέα

«Better times»: Η νέα συνεργασία Robin Schulz feat. BARBZ είναι το απόλυτο dance anthem

27.05.2026
«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών
Μουσικά Νέα

«Welcome to L World»: Η Lila έρχεται με την πιο εκρηκτική καλοκαιρινή συναυλία στην Τεχνόπολη Αθηνών

27.05.2026
Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits
Videoclips

Drake: Νέο παγκόσμιο επίτευγμα – Ο καλλιτέχνης που ξεπέρασε τον Michael Jackson στα No.1 hits

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή