21 χρόνια από το ντεμπούτο της Rihanna – Το «Pon De Replay» που άνοιξε τον δρόμο για την κορυφή

Το ντεμπούτο single της Rihanna συμπληρώνει 21 χρόνια ζωής και θυμίζει τη στιγμή που μία άγνωστη τότε έφηβη από τα Barbados ξεκινούσε το ταξίδι της προς την κορυφή

Υπάρχουν τραγούδια που απλώς γίνονται επιτυχίες και υπάρχουν κι εκείνα που μοιάζουν να ανοίγουν μια ολόκληρη εποχή. Το «Pon De Replay» της Rihanna ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. 21 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου single της απόλυτης superstar από τα Barbados, το κομμάτι συνεχίζει να θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά debuts στην ιστορία της σύγχρονης pop μουσικής. Και όχι άδικα.

Όταν το «Pon De Replay» κυκλοφόρησε το 2005, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν τι θα ακολουθούσε. Η Rihanna ήταν τότε μία νεαρή τραγουδίστρια που προσπαθούσε να βρει τη θέση της στη μουσική βιομηχανία. Μέσα όμως σε λίγες εβδομάδες, το τραγούδι βρισκόταν παντού. Στα ραδιόφωνα, στα clubs, στις τηλεοπτικές μουσικές εκπομπές, στις playlists μιας γενιάς που διψούσε για κάτι φρέσκο, εξωτικό και γεμάτο ρυθμό.

Το «Pon De Replay» δεν ήταν απλώς ένα ακόμη dance-pop single των 00s. Ήταν ένα κομμάτι που έφερε mainstream επιρροές από dancehall και Caribbean ήχους σε μία εποχή που η παγκόσμια pop μουσική άρχιζε να αλλάζει πρόσωπο. Η Rihanna, με τη χαρακτηριστική φωνή, την αβίαστη σκηνική παρουσία και το cool attitude της, κατάφερε από το πρώτο κιόλας τραγούδι να ξεχωρίσει από το πλήθος. Και κάπως έτσι γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα pop φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών.

Ακούγοντας σήμερα το «Pon De Replay», δύσκολα πιστεύεις ότι πρόκειται για το πρώτο single μίας καλλιτέχνιδας που τότε δεν είχε ακόμη χτίσει το παγκόσμιο brand που γνωρίζεις σήμερα. Γιατί μέσα σε αυτό το τραγούδι υπήρχαν ήδη όλα όσα θα χαρακτήριζαν αργότερα τη Rihanna: αυτοπεποίθηση, ρυθμός, attitude, pop αισθητική και μία φυσική ικανότητα να μετατρέπει κάθε κομμάτι σε πολιτιστικό γεγονός.

Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι το τραγούδι άντεξε στον χρόνο. 21 χρόνια μετά, εξακολουθεί να παίζει σε parties, throwback playlists και social media videos, αποδεικνύοντας ότι κάποια hits δεν συνδέονται μόνο με μία εποχή αλλά γίνονται διαχρονικά. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ενός debut single.

Η Rihanna βέβαια δεν έμεινε ποτέ στάσιμη. Από το «Umbrella» μέχρι το «Diamonds», από τις τεράστιες περιοδείες μέχρι τη μετατροπή της σε fashion και beauty mogul, εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία pop star. Έγινε ένα παγκόσμιο brand, μία γυναίκα που επηρέασε τη μουσική, τη μόδα, την ομορφιά και συνολικά την pop κουλτούρα όσο λίγοι καλλιτέχνες της γενιάς της.

