Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 26.05.2026

Η επιστροφή-έκπληξη της Hilary Duff στα AMAs μετά από 20 χρόνια

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ηθοποιός επανήλθε δυναμικά σε μία από τις πιο σημαντικές μουσικές βραδιές
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν στιγμές στα American Music Awards που ξεχωρίζουν όχι μόνο για τα βραβεία ή τις εμφανίσεις, αλλά για τις επιστροφές που δεν περιμένεις. Η εμφάνιση της Hilary Duff στα AMAs 52 στο Las Vegas ήταν ακριβώς μία από αυτές τις στιγμές. Μετά από περισσότερες από 2 δεκαετίες απουσίας από τη συγκεκριμένη σκηνή, η δημοφιλής τραγουδίστρια και ηθοποιός επέστρεψε στο μπλε χαλί και κατάφερε αμέσως να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Η 52η τελετή απονομής των American Music Awards πραγματοποιήθηκε στη MGM Grand Garden Arena και συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής και της pop κουλτούρας. Μέσα σε αυτή τη λαμπερή βραδιά, η Hilary Duff εμφανίστηκε με μια αισθητική που συνδύαζε διαχρονική κομψότητα και σύγχρονη fashion δυναμική, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία της εξακολουθεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η εμφάνισή της στο μπλε χαλί έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, κυρίως λόγω της μεταλλικής ασημένιας δημιουργίας του οίκου Rabanne που επέλεξε. Το φόρεμα, με βαθύ V ντεκολτέ, ανέδειξε τη σιλουέτα της με έναν τρόπο που παρέπεμπε σε πιο ώριμη και στιβαρή εικόνα, χωρίς να χάνει τη φινέτσα και τη φυσική της λάμψη. Το look ολοκληρώθηκε με ασημένιες γόβες και απόλυτα μίνιμαλ αξεσουάρ, επιλογές που ενίσχυσαν τη συνολική ισορροπία της εμφάνισης και άφησαν το φόρεμα να πρωταγωνιστήσει. Η Hilary Duff κινήθηκε πάνω στο μπλε χαλί με αυτοπεποίθηση, δημιουργώντας μια παρουσία που συνδύαζε απλότητα και υψηλή αισθητική.

Η επιστροφή της στα American Music Awards δεν είχε μόνο χαρακτήρα εμφάνισης, αλλά και συμβολικής επανασύνδεσης με μία από τις πιο εμβληματικές μουσικές σκηνές της pop βιομηχανίας. Για πολλούς θεατές, η στιγμή αυτή λειτούργησε σαν μια υπενθύμιση της πορείας της στον χώρο, από τα πρώτα της βήματα μέχρι τη σημερινή πιο ώριμη καλλιτεχνική της φάση.

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Η εξομολόγηση για τη «δύσκολη» περιοδεία με τον Γιώργο Νταλάρα

21 χρόνια από το ντεμπούτο της Rihanna – Το «Pon De Replay» που άνοιξε τον δρόμο για την κορυφή

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

