«Ήμουν σχεδόν τυφλή για 10 χρόνια» – Η Anne Hathaway σοκάρει με την εξομολόγησή της

Υπάρχουν στιγμές που ακόμη και οι πιο λαμπερές προσωπικότητες του Hollywood αφήνουν για λίγο στην άκρη τη λάμψη, τα κόκκινα χαλιά και τις κινηματογραφικές επιτυχίες για να μιλήσουν με απόλυτη ειλικρίνεια για όσα βίωσαν πίσω από τις κάμερες. Κάπως έτσι, η Anne Hathaway προκάλεσε έντονη συγκίνηση αλλά και τεράστια συζήτηση στα διεθνή media, όταν αποκάλυψε ότι για σχεδόν δέκα χρόνια ήταν νομικά τυφλή από το αριστερό της μάτι εξαιτίας καταρράκτη που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Η βραβευμένη ηθοποιός περιέγραψε με λεπτομέρειες το σοβαρό πρόβλημα όρασης που αντιμετώπισε από την ηλικία των 30 μέχρι και τα 40 της χρόνια, εξηγώντας πως η κατάσταση είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αντιλαμβάνεται πλέον πλήρως το εύρος της απώλειας όρασης. Όπως δήλωσε η ίδια, δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο είχε επηρεαστεί συνολικά ο οργανισμός της μέχρι τη στιγμή που κατάφερε ξανά να βλέπει κανονικά.

«Είχα καταρράκτη στο πλατό και η όρασή μου είχε επηρεαστεί τόσο πολύ που ήμουν νομικά τυφλή από το αριστερό μου μάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας παράλληλα ότι η συνεχής προσπάθεια του σώματός της να προσαρμοστεί σε αυτή τη συνθήκη επηρέαζε ακόμη και το νευρικό της σύστημα. Επίσης, όπως χαρακτηριστικά είπε: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο πολύ επηρέαζε το νευρικό μου σύστημα», εξηγώντας ότι μετά την επέμβαση ένιωσε πιο ήρεμη και ισορροπημένη. Η ίδια πρόσθεσε ότι πλέον μπορεί να «δει ξανά ολόκληρο το φάσμα των χρωμάτων», κάτι που είχε χάσει λόγω του θέματος υγείας της.

Η εξομολόγηση της Anne Hathaway άνοιξε αμέσως μία μεγάλη συζήτηση γύρω από τα προβλήματα όρασης που συχνά εξελίσσονται αθόρυβα, χωρίς ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται άμεσα το μέγεθος της επιβάρυνσης που δέχεται το σώμα του. Η ίδια περιέγραψε πως μόλις αποκαταστάθηκε η όρασή της και μπόρεσε ξανά να δει «ολόκληρο το φάσμα», κατάλαβε πόση ένταση κουβαλούσε καθημερινά ο οργανισμός της χωρίς να το αντιλαμβάνεται.

Αυτό που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή την ιστορία της είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων η Anne Hathaway συνέχιζε κανονικά την καριέρα της, συμμετέχοντας σε απαιτητικές κινηματογραφικές παραγωγές, δημόσιες εμφανίσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις υψηλής πίεσης.

Πίσω όμως από τη λαμπερή εικόνα, όπως αποδείχθηκε, υπήρχε μία καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες που δεν ήταν ορατές ούτε στους γύρω της αλλά ούτε και στην ίδια σε όλη τους την έκταση. Οι δηλώσεις της έγιναν αμέσως viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη δύναμη και την αντοχή της.

Πολλοί στάθηκαν ιδιαίτερα στο κομμάτι όπου περιγράφει ότι το σώμα της είχε μπει σε μία διαρκή κατάσταση πίεσης και προσαρμογής, κάτι που τελικά επηρέαζε όχι μόνο την όρασή της αλλά και τη συνολική λειτουργία του νευρικού της συστήματος.

