Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 26.05.2026

«Ήμουν σχεδόν τυφλή για 10 χρόνια» – Η Anne Hathaway σοκάρει με την εξομολόγησή της

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Anne Hathaway μίλησε ανοιχτά για την περίοδο που ήταν νομικά τυφλή από το αριστερό της μάτι εξαιτίας καταρράκτη
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν στιγμές που ακόμη και οι πιο λαμπερές προσωπικότητες του Hollywood αφήνουν για λίγο στην άκρη τη λάμψη, τα κόκκινα χαλιά και τις κινηματογραφικές επιτυχίες για να μιλήσουν με απόλυτη ειλικρίνεια για όσα βίωσαν πίσω από τις κάμερες. Κάπως έτσι, η Anne Hathaway προκάλεσε έντονη συγκίνηση αλλά και τεράστια συζήτηση στα διεθνή media, όταν αποκάλυψε ότι για σχεδόν δέκα χρόνια ήταν νομικά τυφλή από το αριστερό της μάτι εξαιτίας καταρράκτη που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.

Η Anne Hathaway ποζάρει στο κόκκινο χαλί με το εντυπωσιακό «cloud dress» σε εκδήλωση για την ταινία Mother Mary.
Πηγή: AP

Η βραβευμένη ηθοποιός περιέγραψε με λεπτομέρειες το σοβαρό πρόβλημα όρασης που αντιμετώπισε από την ηλικία των 30 μέχρι και τα 40 της χρόνια, εξηγώντας πως η κατάσταση είχε επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αντιλαμβάνεται πλέον πλήρως το εύρος της απώλειας όρασης. Όπως δήλωσε η ίδια, δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο είχε επηρεαστεί συνολικά ο οργανισμός της μέχρι τη στιγμή που κατάφερε ξανά να βλέπει κανονικά.

Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος

«Είχα καταρράκτη στο πλατό και η όρασή μου είχε επηρεαστεί τόσο πολύ που ήμουν νομικά τυφλή από το αριστερό μου μάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας παράλληλα ότι η συνεχής προσπάθεια του σώματός της να προσαρμοστεί σε αυτή τη συνθήκη επηρέαζε ακόμη και το νευρικό της σύστημα. Επίσης, όπως χαρακτηριστικά είπε: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο πολύ επηρέαζε το νευρικό μου σύστημα», εξηγώντας ότι μετά την επέμβαση ένιωσε πιο ήρεμη και ισορροπημένη. Η ίδια πρόσθεσε ότι πλέον μπορεί να «δει ξανά ολόκληρο το φάσμα των χρωμάτων», κάτι που είχε χάσει λόγω του θέματος υγείας της.

anne_hathaway1
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εξομολόγηση της Anne Hathaway άνοιξε αμέσως μία μεγάλη συζήτηση γύρω από τα προβλήματα όρασης που συχνά εξελίσσονται αθόρυβα, χωρίς ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται άμεσα το μέγεθος της επιβάρυνσης που δέχεται το σώμα του. Η ίδια περιέγραψε πως μόλις αποκαταστάθηκε η όρασή της και μπόρεσε ξανά να δει «ολόκληρο το φάσμα», κατάλαβε πόση ένταση κουβαλούσε καθημερινά ο οργανισμός της χωρίς να το αντιλαμβάνεται.

Η Anne Hathaway σε φωτογραφία από το Instagram της για την επιστροφή της στο The Devil Wears Prada 2.
https://www.instagram.com/annehathaway/

Αυτό που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή την ιστορία της είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων η Anne Hathaway συνέχιζε κανονικά την καριέρα της, συμμετέχοντας σε απαιτητικές κινηματογραφικές παραγωγές, δημόσιες εμφανίσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις υψηλής πίεσης.

Πίσω όμως από τη λαμπερή εικόνα, όπως αποδείχθηκε, υπήρχε μία καθημερινότητα γεμάτη δυσκολίες που δεν ήταν ορατές ούτε στους γύρω της αλλά ούτε και στην ίδια σε όλη τους την έκταση. Οι δηλώσεις της έγιναν αμέσως viral στα social media, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τη δύναμη και την αντοχή της.

Ο Robert Pattinson και η Zendaya, πρωταγωνιστές στη νέα ταινία του Christopher Nolan.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολλοί στάθηκαν ιδιαίτερα στο κομμάτι όπου περιγράφει ότι το σώμα της είχε μπει σε μία διαρκή κατάσταση πίεσης και προσαρμογής, κάτι που τελικά επηρέαζε όχι μόνο την όρασή της αλλά και τη συνολική λειτουργία του νευρικού της συστήματος.

Anne Hathaway: Ανακηρύχθηκε η πιο όμορφη γυναίκα – Και αποκαλύπτει τα μυστικά της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Anne Hathaway ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Frida Kahlo: Beyond the Icon»: Παρατείνεται η έκθεση-εμπειρία στον «Ελληνικό Κόσμο»

«Frida Kahlo: Beyond the Icon»: Παρατείνεται η έκθεση-εμπειρία στον «Ελληνικό Κόσμο»

26.05.2026
Επόμενο
Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

26.05.2026

Δες επίσης

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
Celeb News

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»

27.05.2026
Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»
Celeb News

Πέτρος Συρίγος: Το σοβαρό τροχαίο που τον κράτησε εκτός «Super Κατερίνα»

27.05.2026
«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια
Celeb News

«Ήμασταν παρέα, αλλά η μουσική μάς ένωσε» – Η αποκάλυψη του Μιθριδάτη για τα Ημισκούμπρια

27.05.2026
Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο
Celeb News

Στην τελική ευθεία η Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Το τρυφερό story από το μαιευτήριο

27.05.2026
«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI
Celeb News

«Τρελάθηκα»: Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα fake εικόνας AI

27.05.2026
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Πιο ευτυχισμένος από ποτέ» με την κόρη του και την Κατερίνα Καινούργιου

27.05.2026
«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες
Celeb News

«Η Λάουρα είναι ο άνθρωπός μου» – Η τρυφερή δήλωση του Χρήστου Σαντικάι για τη Λάουρα Νάργες

27.05.2026
Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν
Celeb News

Το επενδυτικό πλάνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο – Πώς να χτίσεις περιουσία από το μηδέν

27.05.2026
Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram
Celeb News

Η Ευγενία Σαμαρά βούτηξε στον Ατλαντικό και «έριξε» το instagram

27.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή