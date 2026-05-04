Celeb World 04.05.2026

Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος

Η Emily Blunt και η Anne Hathaway θυμούνται το set και τις στιγμές που τους αποκάλυψαν το πραγματικό μέγεθος της Meryl Streep
Πόπη Βασιλείου

Μια συζήτηση που έγινε το 2023 στο πλαίσιο του Variety’s Actors on Actors επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς η Anne Hathaway και η Emily Blunt μοιράζονται στιγμές από τα γυρίσματα του «The Devil Wears Prada», αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη μοναδική παρουσία της Meryl Streep και τον τρόπο που η ίδια μπορούσε να μετατρέπει ακόμη και μια απλή σκηνή σε μάθημα υποκριτικής.

Καθώς οι δύο ηθοποιοί θυμούνται την εμπειρία τους, η Anne Hathaway περιγράφει χαρακτηριστικά ότι «Εγώ θυμάμαι ότι ερχόμουν αφού είχα δει τη Meryl να βρίσκει 18 διαφορετικές ατάκες επί τόπου, και εσύ με τον Stanley κάνατε το ίδιο, και εγώ ήμουν σαν ένα παιδί στο νηπιαγωγείο που έλεγε “πώς είναι όλοι τόσο καλοί;”», αποτυπώνοντας το μέγεθος της εντύπωσης που της είχε προκαλέσει το σετ.

Πώς η Meryl Streep είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο The Devil Wears Prada

Η ίδια συνεχίζει αποκαλύπτοντας μια χαρακτηριστική στιγμή, λέγοντας ότι «Σε πλησίασα και σε ρώτησα “Πώς το κάνεις αυτό;” και εσύ μου απάντησες “Το είχα εξασκήσει από το προηγούμενο βράδυ”», δείχνοντας τη διαφορά προσέγγισης ανάμεσα στον αυθορμητισμό και την προετοιμασία.

Η Emily Blunt, από την πλευρά της, περιγράφεται μέσα από αυτή τη συζήτηση ως μέρος ενός καστ που λειτουργούσε σε υψηλό δημιουργικό επίπεδο, με την εμπειρία των γυρισμάτων να αποτυπώνει τη χημεία αλλά και την απαιτητική ενέργεια που χαρακτήριζε κάθε σκηνή.

Η αναφορά στη Meryl Streep δεν αφορά απλώς έναν ακόμη ρόλο, αλλά έναν τρόπο εργασίας που βασίζεται στην απόλυτη προετοιμασία, στην ελευθερία του αυτοσχεδιασμού και στην ικανότητα να παραμένει πάντα ένα βήμα μπροστά, ακόμη και μέσα σε μια τόσο εμβληματική ταινία όπως το The Devil Wears Prada.

Η επαναφορά αυτών των στιγμών αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον τώρα που ετοιμάζεται το The Devil Wears Prada 2, δημιουργώντας ξανά συζήτηση γύρω από το πώς χτίζονται οι ερμηνείες που τελικά μένουν στην ιστορία του κινηματογράφου.

Anne Hathaway Emily Blunt Meryl Streep The Devil Wears Prada 2
