Beauty 04.05.2026

Τα πιο chic χρώματα για κοντά νύχια που θα αντιγράψεις αμέσως

jade_nixia
Οι κορυφαίες τάσεις στα χρώματα νυχιών για την άνοιξη που αναδεικνύουν τα κοντά νύχια με φρέσκο και fashionable τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα τελευταία χρόνια τα κοντά νύχια έχουν πάψει να θεωρούνται απλώς μια πρακτική επιλογή και έχουν μετατραπεί σε απόλυτο fashion statement. Minimal, καθαρά και πιο εύκολα στη συντήρηση, προσφέρουν έναν σύγχρονο καμβά για χρώματα και σχέδια που δείχνουν πιο chic από ποτέ.

Τα soft chrome nails με τη γήινη απόχρωση αποτελούν το απόλυτο μανικιούρ της άνοιξης για κομψές εμφανίσεις.
https://www.instagram.com/matejanova/?hl=en

Την άνοιξη, η παλέτα γίνεται πιο φωτεινή, πιο παιχνιδιάρικη και απόλυτα ανανεωμένη. Από έντονα κόκκινα μέχρι παστέλ και creamy neutrals, τα κοντά νύχια αναδεικνύουν κάθε απόχρωση με έναν πιο φρέσκο και μοντέρνο τρόπο, επιβεβαιώνοντας πως η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή με το πιο statement μανικιούρ.

Γιατί το δέρμα σου δεν δείχνει όπως θες; 5 λόγοι που δε βλέπεις στο TikTok

Poppy Red

Το poppy red είναι ένα από τα πιο δυναμικά χρώματα της σεζόν, ένα ζεστό κόκκινο με πορτοκαλί υποτόνους που αποπνέει αυτοπεποίθηση και ένταση. Δείχνει ιδιαίτερα κομψό σε κοντά νύχια, προσφέροντας ένα chic αλλά ταυτόχρονα τολμηρό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές.

Κόκκινα νύχια
https://www.instagram.com/matejanova/

Cerulean

Το cerulean αποτελεί μία από τις πιο fashion-forward αποχρώσεις της άνοιξης, με έντονο μπλε χαρακτήρα και runway αισθητική. Είναι το χρώμα που δίνει άμεσα statement διάθεση στο μανικιούρ, χωρίς να χάνει τη φρεσκάδα και τη μοντέρνα του ταυτότητα.

nixia_mple
https://www.instagram.com/hollyfalconenails

Λιλά

Το λιλά επιστρέφει δυναμικά κάθε άνοιξη, με μια ρομαντική αλλά ταυτόχρονα fun διάθεση. Είναι παιχνιδιάρικο, φωτεινό και πιο σύγχρονο από ποτέ, προσθέτοντας μια girly αλλά κομψή πινελιά στα κοντά νύχια.

Γυναικείο χέρι με κοντά νύχια βαμμένα σε παστέλ λιλά απόχρωση, νέα τάση στο μανικιούρ.
https://www.instagram.com/paintedbyjools/?hl=el

Pale Pink

Το pale pink παραμένει το απόλυτο classic, μια διαχρονική επιλογή που εκπέμπει καθαρότητα και understated κομψότητα. Είναι το ιδανικό χρώμα για ένα polished, φυσικό αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

roz_nixia
https://www.instagram.com/kaitlyn_mclintock/

Vanilla Crème

Το vanilla crème είναι η πιο σύγχρονη εκδοχή του λευκού, πιο απαλή, creamy και λιγότερο αυστηρή. Προσφέρει ένα luxurious, «expensive-looking» αποτέλεσμα, ειδικά σε κοντά, καλά σχηματισμένα νύχια με glossy φινίρισμα.

vanila_creme
https://www.instagram.com/betina_goldstein/

Γιατί το αγαπημένο σου άρωμα δεν μυρίζει για πάντα ίδιο

Έρχεται καλοκαίρι: Αυτά είναι τα βήματα για να έχεις τα πιο απαλά πόδια

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends νύχια
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος

Anne Hathaway – Emily Blunt: Μιλούν για την Meryl Streep: Η ατάκα που αποκάλυψε γιατί είναι θρύλος

04.05.2026
Επόμενο
Από την Jackie Kennedy στον Tom Ford – Το Lasata γράφει νέα σελίδα στην ιστορία των Hamptons

Από την Jackie Kennedy στον Tom Ford – Το Lasata γράφει νέα σελίδα στην ιστορία των Hamptons

04.05.2026

Δες επίσης

Κατακράτηση υγρών ή αύξηση λίπους; Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος να τα ξεχωρίσεις
Fitness

Κατακράτηση υγρών ή αύξηση λίπους; Αυτός είναι ο εύκολος τρόπος να τα ξεχωρίσεις

04.05.2026
Πρωτεϊνικές κρέπες χωρίς ζάχαρη γίνεται; Αυτή τη συνταγή θα την κάνεις κάθε μέρα
Life

Πρωτεϊνικές κρέπες χωρίς ζάχαρη γίνεται; Αυτή τη συνταγή θα την κάνεις κάθε μέρα

04.05.2026
Μπαλκόνι βγαλμένο από ταινία; Με αυτές τις 4 κινήσεις γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό spot
Life

Μπαλκόνι βγαλμένο από ταινία; Με αυτές τις 4 κινήσεις γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό spot

04.05.2026
Οι παιώνιες σου μαραίνονται σε δύο μέρες; 7 μυστικά που αλλάζουν τα πάντα
Life

Οι παιώνιες σου μαραίνονται σε δύο μέρες; 7 μυστικά που αλλάζουν τα πάντα

04.05.2026
Μήπως είσαι αγχώδης και δεν το ξέρεις; Τα 5 σημάδια που σε προδίδουν και πώς να τα διορθώσεις
Life

Μήπως είσαι αγχώδης και δεν το ξέρεις; Τα 5 σημάδια που σε προδίδουν και πώς να τα διορθώσεις

04.05.2026
Πατάτες φούρνου όπως δεν τις έχεις ξαναφάει – Τραγανές, λεμονάτες και απίστευτα μελωμένες
Food

Πατάτες φούρνου όπως δεν τις έχεις ξαναφάει – Τραγανές, λεμονάτες και απίστευτα μελωμένες

04.05.2026
Met Gala: Flashback στα πιο iconic looks όλων των εποχών
Fashion

Met Gala: Flashback στα πιο iconic looks όλων των εποχών

04.05.2026
«Πέρα από τη λάμψη»: Οι 10 απαράβατοι κανόνες του Met Gala
Fashion

«Πέρα από τη λάμψη»: Οι 10 απαράβατοι κανόνες του Met Gala

04.05.2026
Η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ρένα Μόρφη παρέδωσαν μαθήματα στιλ στη σκηνή του YFSF
Fashion

Η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Ρένα Μόρφη παρέδωσαν μαθήματα στιλ στη σκηνή του YFSF

04.05.2026
4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

4 φυσικοί χυμοί που διώχνουν την κούραση και «ξυπνάνε» το σώμα χωρίς καφέ

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι με το βραστό αυγό

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Ποια φυτά δεν πρέπει ποτέ να βάλεις στην κρεβατοκάμαρά σου

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Εκατομμύρια, και ηχηρά διαζύγια: Μια εβδομάδα στα Media που τα είχε όλα

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

ΥΠΠΟ – ΕΚΚΟΜΕΔ : Νέα εποχή για την οπτικοακουστική δημιουργία – 750 εκατ. ευρώ και 5ετές Σχέδιο Δράσης ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Παραδοχή Ντάισελμπλουμ – Βίζερ: «Κάναμε σοβαρά λάθη με τα Μνημόνια στην Ελλάδα»

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Η κοινωνία στα κάγκελα, η κυβέρνηση στην εξουσία

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου