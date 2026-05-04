Τα πιο chic χρώματα για κοντά νύχια που θα αντιγράψεις αμέσως

Οι κορυφαίες τάσεις στα χρώματα νυχιών για την άνοιξη που αναδεικνύουν τα κοντά νύχια με φρέσκο και fashionable τρόπο

Τα τελευταία χρόνια τα κοντά νύχια έχουν πάψει να θεωρούνται απλώς μια πρακτική επιλογή και έχουν μετατραπεί σε απόλυτο fashion statement. Minimal, καθαρά και πιο εύκολα στη συντήρηση, προσφέρουν έναν σύγχρονο καμβά για χρώματα και σχέδια που δείχνουν πιο chic από ποτέ.

Την άνοιξη, η παλέτα γίνεται πιο φωτεινή, πιο παιχνιδιάρικη και απόλυτα ανανεωμένη. Από έντονα κόκκινα μέχρι παστέλ και creamy neutrals, τα κοντά νύχια αναδεικνύουν κάθε απόχρωση με έναν πιο φρέσκο και μοντέρνο τρόπο, επιβεβαιώνοντας πως η απλότητα μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακή με το πιο statement μανικιούρ.

Poppy Red

Το poppy red είναι ένα από τα πιο δυναμικά χρώματα της σεζόν, ένα ζεστό κόκκινο με πορτοκαλί υποτόνους που αποπνέει αυτοπεποίθηση και ένταση. Δείχνει ιδιαίτερα κομψό σε κοντά νύχια, προσφέροντας ένα chic αλλά ταυτόχρονα τολμηρό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει χωρίς υπερβολές.

Cerulean

Το cerulean αποτελεί μία από τις πιο fashion-forward αποχρώσεις της άνοιξης, με έντονο μπλε χαρακτήρα και runway αισθητική. Είναι το χρώμα που δίνει άμεσα statement διάθεση στο μανικιούρ, χωρίς να χάνει τη φρεσκάδα και τη μοντέρνα του ταυτότητα.

Λιλά

Το λιλά επιστρέφει δυναμικά κάθε άνοιξη, με μια ρομαντική αλλά ταυτόχρονα fun διάθεση. Είναι παιχνιδιάρικο, φωτεινό και πιο σύγχρονο από ποτέ, προσθέτοντας μια girly αλλά κομψή πινελιά στα κοντά νύχια.

Pale Pink

Το pale pink παραμένει το απόλυτο classic, μια διαχρονική επιλογή που εκπέμπει καθαρότητα και understated κομψότητα. Είναι το ιδανικό χρώμα για ένα polished, φυσικό αποτέλεσμα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση.

Vanilla Crème

Το vanilla crème είναι η πιο σύγχρονη εκδοχή του λευκού, πιο απαλή, creamy και λιγότερο αυστηρή. Προσφέρει ένα luxurious, «expensive-looking» αποτέλεσμα, ειδικά σε κοντά, καλά σχηματισμένα νύχια με glossy φινίρισμα.

