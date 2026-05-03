Beauty 03.05.2026

Γιατί το αγαπημένο σου άρωμα δεν μυρίζει για πάντα ίδιο

arwma
Τα αρώματα δεν «χαλάνε» όπως νομίζεις, αλλά ο χρόνος μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μυρίζουν, ειδικά αν δεν αποθηκεύονται σωστά
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα αρώματα είναι από τα πιο προσωπικά beauty items και συχνά αποκτούν συναισθηματική αξία, γι’ αυτό και δεν είναι λίγοι όσοι κρατούν το ίδιο μπουκάλι για χρόνια στο μπουντουάρ τους. Όμως, ένα βασικό ερώτημα παραμένει: έχουν τελικά ημερομηνία λήξης ή απλώς αλλάζουν με τον χρόνο;

anixi_arwmata
Unsplash

Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη από έναν απλό κανόνα «λήξης». Τα αρώματα δεν χαλάνε όπως τα καλλυντικά προϊόντα με ενεργά συστατικά, όμως δεν μένουν ποτέ απόλυτα ίδια με την πάροδο των ετών.

Revenge Eyeliner: Το eye trend από τη σειρά Euphoria που επαναπροσδιορίζει το bold μακιγιάζ

Τι συμβαίνει στο άρωμα με τον χρόνο

Μόλις ένα άρωμα ανοιχτεί, αρχίζει μια αργή διαδικασία αλλοίωσης που συνδέεται κυρίως με την οξείδωση. Η επαφή με τον αέρα επηρεάζει τη σύνθεση των συστατικών του και σταδιακά μπορεί να αλλάξει τον χαρακτήρα του.

Αυτό σημαίνει ότι η αρχική ισορροπία των αρωματικών νοτών μπορεί να μεταβληθεί, με αποτέλεσμα το άρωμα να μην θυμίζει ακριβώς εκείνο που γνώρισες όταν το αγόρασες.

Νεαρή γυναίκα με ξανθά μαλλιά δίπλα σε ένα μπουκάλι αρώματος, ιδανικό για το καλοκαίρι 2026.

Πόσο «ζωής» έχει ένα άρωμα

Δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση για όλα τα αρώματα. Οι πιο ανάλαφρες και φρέσκες συνθέσεις, ειδικά με νότες εσπεριδοειδών, συνήθως επηρεάζονται πιο γρήγορα από τον χρόνο. Αντίθετα, πιο έντονες και «βαριές» μυρωδιές με ξυλώδη ή ανατολίτικο χαρακτήρα τείνουν να διαρκούν περισσότερο.

Παράλληλα, ρόλο παίζει και η ποιότητα των συστατικών, αλλά και η περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

arwma
www.pexels.com

Πώς καταλαβαίνεις ότι έχει αλλάξει

Η πιο εμφανής ένδειξη είναι η μυρωδιά. Ένα άρωμα που έχει αλλοιωθεί μπορεί να δείχνει πιο βαρύ, επίπεδο ή να έχει χάσει τη φρεσκάδα του. Συχνά αλλάζει και η ένταση του, κάνοντάς το να φαίνεται πιο «αδύναμο» στο δέρμα.

Επιπλέον, μια αλλαγή στο χρώμα του υγρού ή μια διαφορετική αίσθηση κατά την εφαρμογή είναι σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις.

www.pexels.com
www.pexels.com

Πώς να το διατηρήσεις σωστά

Η διάρκεια ζωής ενός αρώματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς το αποθηκεύεις. Η θερμότητα, η υγρασία και το φως είναι οι βασικοί εχθροί του, καθώς επιταχύνουν τη φθορά του.

Το μπάνιο δεν είναι ιδανικός χώρος, λόγω των μεταβολών θερμοκρασίας και υγρασίας. Καλύτερη επιλογή είναι ένα δροσερό, σκοτεινό σημείο, όπως ένα συρτάρι ή ένα ντουλάπι.

Αν θέλεις να το προστατεύσεις ακόμη περισσότερο, κράτα το μέσα στο κουτί του και φρόντισε να κλείνεις πάντα καλά το καπάκι. Έτσι περιορίζεις την επαφή με τον αέρα και βοηθάς το άρωμα να διατηρήσει τον χαρακτήρα του για μεγαλύτερο διάστημα.

Το edgy μανικιούρ της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη που φέρνει νέα τάση στα νύχια

Αόρατο γαλλικό μανικιούρ: Tο nail trend που δεν φαίνεται αλλά κάνει χαμό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends άρωμα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει» – Η Alicia Keys μιλά για τις γυναίκες στη μουσική παραγωγή

«Ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει» – Η Alicia Keys μιλά για τις γυναίκες στη μουσική παραγωγή

03.05.2026
Επόμενο
Από το My World 2.0 μέχρι το Swag – Τα albums του Justin Bieber που σάρωσαν στα charts και το αγαπημένο της Hailey!

Από το My World 2.0 μέχρι το Swag – Τα albums του Justin Bieber που σάρωσαν στα charts και το αγαπημένο της Hailey!

03.05.2026

Δες επίσης

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις
Food

Αυτό είναι το κόλπο για να τρως σοκολάτα και να μην παχαίνεις

03.05.2026
Η άνοιξη θέλει ταξίδι: 4 προορισμοί που γεμίζουν εικόνες και εμπειρίες
Life

Η άνοιξη θέλει ταξίδι: 4 προορισμοί που γεμίζουν εικόνες και εμπειρίες

03.05.2026
Υγιεινά protein brownies που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τη ζάχαρη
Life

Υγιεινά protein brownies που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τη ζάχαρη

03.05.2026
Αυτά είναι τα 5 ζώδια που θα ήθελες να έχεις συναδέλφους
Life

Αυτά είναι τα 5 ζώδια που θα ήθελες να έχεις συναδέλφους

03.05.2026
Hailey Bieber: Το ‘90s φόρεμα της Kelly Klein που έγινε το talk of the town
Fashion

Hailey Bieber: Το ‘90s φόρεμα της Kelly Klein που έγινε το talk of the town

03.05.2026
Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας
Life

Πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο: 4 μυστικά μακροζωίας

02.05.2026
4 συνήθειες που κρατούν το σπίτι σου καθαρό ακόμα κι όταν λείπεις όλη μέρα
Life

4 συνήθειες που κρατούν το σπίτι σου καθαρό ακόμα κι όταν λείπεις όλη μέρα

02.05.2026
Πριν και μετά την προπόνηση: Οι λεπτομέρειες που κάνουν το σώμα σου να αλλάζει επίπεδο
Fitness

Πριν και μετά την προπόνηση: Οι λεπτομέρειες που κάνουν το σώμα σου να αλλάζει επίπεδο

02.05.2026
Όταν το αεράκι μπαίνει από το μπαλκόνι, αυτή είναι η μουσική που θέλεις να ακούς
Life

Όταν το αεράκι μπαίνει από το μπαλκόνι, αυτή είναι η μουσική που θέλεις να ακούς

02.05.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Αντεπίθεση με παροχές που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ετοιμάζει ο Μητσοτάκης

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Πρωτομαγιά με χειμωνιάτικο σκηνικό: Πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις άνεμοι

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Μεσογειακή διατροφή που μειώνει την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου