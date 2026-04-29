Beauty 29.04.2026

Revenge Eyeliner: Το eye trend από τη σειρά Euphoria που επαναπροσδιορίζει το bold μακιγιάζ

Το Revenge Eyeliner, από τη σειρά Euphoria, είναι η νέα τάση στο μακιγιάζ με έντονες, κοφτερές γραμμές που αποπνέουν αυτοπεποίθηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Κάποιες τάσεις ομορφιάς δεν περιορίζονται στο να «στολίζουν» το πρόσωπο, λειτουργούν σαν δήλωση στάσης. Το Revenge Eyeliner ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για ένα έντονο, απόλυτα σχηματισμένο eyeliner που δίνει έμφαση στο βλέμμα και αποπνέει αυτοπεποίθηση, ένταση και μια σχεδόν κινηματογραφική διάθεση.

Η ιδέα του όρου αποδίδεται στη makeup artist Donni Davy, γνωστή από τη δουλειά της στη σειρά Euphoria, όπου το μακιγιάζ λειτουργεί σαν προέκταση της ψυχολογίας των χαρακτήρων. Σε αυτό το πλαίσιο, το συγκεκριμένο eye look, με το χαρακτηριστικό διπλό wing στο πάνω και κάτω βλέφαρο, σχεδιάστηκε ώστε να είναι κοφτερό, ακριβές και απόλυτα εντυπωσιακό. Δεν είναι απλώς ένα eyeliner· είναι ένα βλέμμα που δεν περνά απαρατήρητο.

Η αισθητική της «εκδίκησης» στο μακιγιάζ

Το Revenge Eyeliner δεν βασίζεται στην υπερβολή, αλλά στην ακρίβεια. Οι γραμμές είναι καθαρές, το σχήμα συμμετρικό και η ένταση χτίζεται μέσα από τη λεπτομέρεια. Το αποτέλεσμα δημιουργεί ένα βλέμμα που δείχνει αποφασιστικό, σαν να έχει απόλυτο έλεγχο της εικόνας του. Γι’ αυτό και συνδέεται με μια πιο σύγχρονη εκδοχή της «εκδίκησης», όχι ως δράση, αλλά ως επανεκκίνηση της αυτοπεποίθησης.

Από την pop κουλτούρα στη σύγχρονη ομορφιά

Η αισθητική του έχει τις ρίζες της σε παλιότερες κινηματογραφικές και pop culture αναφορές, όπου το έντονο eyeliner χρησιμοποιούνταν για να σηματοδοτήσει μεταμόρφωση και δύναμη. Από εμβληματικές εμφανίσεις στο Grease, μέχρι δραματικούς ρόλους στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, το βλέμμα πάντα λειτουργούσε ως εργαλείο αφήγησης. Σήμερα, η τάση επιστρέφει πιο δομημένη και minimal, με έμφαση στη γεωμετρία και στο καθαρό αποτέλεσμα.

Πώς αποτυπώνεται σήμερα

Στη σύγχρονη εκδοχή του, δεν χρειάζεται βαρύ μακιγιάζ για να σταθεί. Ένα καθαρό βλέφαρο, έντονο wing και προσεγμένο περίγραμμα στο κάτω μάτι αρκούν για να δημιουργήσουν το αποτέλεσμα. Συνδυάζεται εύκολα με nude επιδερμίδα ή glossy χείλη, αφήνοντας όλη τη δύναμη στο βλέμμα. Το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι δείχνει ταυτόχρονα απλό και επιβλητικό, χωρίς να χάνει την έντασή του.

Λεκές από καφέ στο πουκαμισο ενώ είσαι έξω; Το hack που θα τον εξαφανίσει με τη μια

Λεκές από καφέ στο πουκαμισο ενώ είσαι έξω; Το hack που θα τον εξαφανίσει με τη μια

2ο CINEphil_101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου | Το Πρόγραμμα Ανακοινώθηκε!

2ο CINEphil_101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου | Το Πρόγραμμα Ανακοινώθηκε!

Χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος: Μήπως το σώμα σου στέλνει SOS;
Χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος: Μήπως το σώμα σου στέλνει SOS;

Τα 5 ζώδια που θα «αριστεύσουν» στις Πανελλήνιες

Πώς να φτιάξεις Smashed Tacos στο σπίτι μέσα σε 5 λεπτά – Η πιο εύκολη συνταγή

Λεκές από καφέ στο πουκαμισο ενώ είσαι έξω; Το hack που θα τον εξαφανίσει με τη μια

Τα statement αξεσουάρ που αλλάζουν το παιχνίδι του styling την άνοιξη 2026

Βαριέσαι να πας γυμναστήριο; 6 ασκήσεις για να πετύχεις τη γράμμωση που θες στο σπίτι

Θες coffee corner στο σπίτι σου; Δες πώς να το φτιάξεις οικονομικά και με στυλ

Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα

Smart gadgets για το μπαλκόνι σου – Από αυτόματο πότισμα μέχρι αλλαγή μουσικής με ένα άγγιγμα

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό