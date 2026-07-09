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Beauty 09.07.2026

Δημήτρης Γιαννέτος: Υποψήφιος για βραβείο Emmy για τη δουλειά του στη σειρά «All’s Fair»

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Ο Έλληνας hair stylist διεκδικεί βραβείο Emmy για την εντυπωσιακή δουλειά του στη σειρά «All's Fair», υπογράφοντας το hair look της Kim Kardashian
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Δημήτρης Γιαννέτος είναι υποψήφιος για βραβείο Emmy για τη δουλειά του στη σειρά «All's Fair».
  • Η υποψηφιότητα αφορά την επιμέλεια των μαλλιών της Kim Kardashian στο επεισόδιο «Oh, Jesus!».
  • Ο Γιαννέτος είναι μέρος μιας δημιουργικής ομάδας που διεκδικεί το βραβείο Outstanding Contemporary Hairstyling.
  • Η υποψηφιότητα αναδεικνύει την ελληνική δημιουργικότητα στη διεθνή βιομηχανία θεάματος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια σημαντική ελληνική διάκριση ήρθε να προστεθεί στη λίστα με τις υποψηφιότητες των 78ων βραβείων Emmy, καθώς ο διεθνώς αναγνωρισμένος hair stylist Δημήτρης Γιαννέτος κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους του είδους παγκοσμίως. Η αναγνώριση αποτελεί επιστέγασμα της εξαιρετικής δουλειάς του στη σειρά «All’s Fair» του Hulu, την πολυσυζητημένη παραγωγή του Ryan Murphy που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κριτικής.

https://www.instagram.com/dimitrishair/
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Ο Δημήτρης Γιαννέτος, που έχει καθιερωθεί ως ο άνθρωπος πίσω από τα πιο εντυπωσιακά looks του Hollywood, διεκδικεί το βραβείο Outstanding Contemporary Hairstyling για το επεισόδιο «Oh, Jesus!». Η υποψηφιότητα αφορά την επιμέλεια των μαλλιών της Kim Kardashian, με τον Έλληνα καλλιτέχνη να συμβάλλει καθοριστικά στο οπτικό ύφος της σειράς και να επιβεβαιώνει τη δυναμική του παρουσία στο απαιτητικό περιβάλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας θεάματος.

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Ο Δημήτρης Γιαννέτος δεν διεκδικεί τη διάκριση μόνος του, αλλά ως μέρος μιας δημιουργικής ομάδας υψηλού επιπέδου. Μαζί με τους Valerie Jackson, Michelle Ceglia, Linda Flowers και Sharif Poston, αποτελούν το «hair department» που κατάφερε να κερδίσει την ψήφο των μελών της Ακαδημίας, αποδεικνύοντας ότι η λεπτομέρεια στην εικόνα αποτελεί δομικό στοιχείο της επιτυχίας μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής.

https://www.instagram.com/dimitrishair/
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Η συγκινητική ανάρτηση και η αποθέωση από το Hollywood

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση, ο ίδιος μοιράστηκε τη χαρά του με το κοινό του στο Instagram, ευχαριστώντας θερμά τους συνεργάτες του και την Kim Kardashian. Στην ανάρτησή του, έδειξε το πάθος και την εργασιακή ηθική της διάσημης τηλεπερσόνας, δηλώνοντας ευγνώμων για την εμπιστοσύνη της σε αυτό το απαιτητικό project. Η αντίδραση του Hollywood ήταν άμεση, με προσωπικότητες όπως η Demi Moore, η Lauren Sánchez και η κορυφαία makeup artist Carolina Gonzalez να στέλνουν δημόσια τα συγχαρητήριά τους, επισφραγίζοντας την αναγνώριση που χαίρει ο Έλληνας καλλιτέχνης ανάμεσα στους κορυφαίους του χώρου.

https://www.instagram.com/dimitrishair/
https://www.instagram.com/dimitrishair/
https://www.instagram.com/dimitrishair/
https://www.instagram.com/dimitrishair/

Γιατί η υποψηφιότητα αυτή ξεχωρίζει

Η παρουσία του Δημήτρη Γιαννέτου στα Emmy 2026 δεν είναι απλώς μία ακόμη επαγγελματική επιτυχία. Αποτελεί την απόδειξη πως η ελληνική δημιουργικότητα, με συνέπεια και υψηλή αισθητική, μπορεί να πρωταγωνιστεί στις μεγαλύτερες διοργανώσεις του πλανήτη. Σε έναν χώρο όπου η εικόνα αποτελεί «νόμισμα» επιτυχίας, ο Γιαννέτος έχει καταφέρει να χαράξει μια αυτόνομη πορεία, αναδεικνύοντας το styling σε μια τέχνη που υπερβαίνει τα όρια της απλής περιποίησης και γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι του αφηγήματος μιας σειράς.

Κεντρική Εικόνα: @dimitrishair

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EMMY 2026 Kim Kardashian Δημήτρης Γιαννέτος
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