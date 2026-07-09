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Cinema 09.07.2026

Η Britney Spears επιστρέφει… αλλά όχι όπως φαντάζεσαι- Το «The Woman in Me» γίνεται ταινία

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Το βιογραφικό βιβλίο της Britney Spears «The Woman in Me» μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με δυνατή δημιουργική ομάδα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Universal Pictures αναπτύσσει κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων της Britney Spears, «The Woman in Me».
  • Η Liz Meriwether ανέλαβε τη συγγραφή του σεναρίου για το biopic της pop star.
  • Σκηνοθέτης του φιλμ είναι ο Jon M. Chu και παραγωγός ο Marc Platt.
  • Το βιβλίο «The Woman in Me» γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η κινηματογραφική μεταφορά της ζωής της Britney Spears προχωρά με γρήγορους ρυθμούς και μόλις απέκτησε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα πίσω από τις κάμερες. Η Universal Pictures συνεχίζει την ανάπτυξη της πολυαναμενόμενης ταινίας που βασίζεται στα απομνημονεύματα της pop star, με μια νέα προσθήκη που έχει ήδη ενθουσιάσει τους fans.

Η Britney Spears με αισθησιακό φόρεμα δίπλα στο λευκό πιάνο, αποδεικνύει τις ηχηρές κινήσεις της στη μουσική βιομηχανία.
www.instagram.com/britneyspears/

Το ενδιαφέρον γύρω από το biopic παραμένει τεράστιο από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι η ταινία θα βασιστεί στο best seller βιβλίο «The Woman in Me», το οποίο αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής και της καριέρας της Britney. Το βιβλίο έγινε παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο και πλέον ετοιμάζεται να περάσει στη μεγάλη οθόνη.

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Με ένα δυνατό δημιουργικό team, αλλά και ένα υλικό που ήδη έχει συγκινήσει εκατομμύρια αναγνώστες, όλα δείχνουν πως η ταινία φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα των επόμενων ετών.

Η Britney Spears χορεύει στην τραπεζαρία της σε βίντεο από το Instagram.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Britney Spears ποζάρει σε εξωτερικό χώρο με φόντο λίμνη.
Η Britney Spears σε μια εμβληματική φωτογράφιση από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Liz Meriwether, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «New girl» και συνδημιουργός του «Dying for sex», ανέλαβε να γράψει το σενάριο της βιογραφικής ταινίας της Britney Spears. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Jon M. Chu, γνωστός από το «Wicked», ενώ την παραγωγή υπογράφει ο βραβευμένος Marc Platt. Το φιλμ θα βασιστεί στα απομνημονεύματα «The woman in me», που κυκλοφόρησαν τον Οκτώβριο του 2023 και έγιναν αμέσως τεράστια εμπορική επιτυχία.

Η Britney Spears ποζάρει στο κόκκινο χαλί των Billboard Music Awards 2016, επιδεικνύοντας τις ηχηρές κινήσεις της στη μουσική βιομηχανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, το βιβλίο πούλησε περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ το audiobook, με αφήγηση από τη Michelle Williams και εισαγωγή της ίδιας της Britney Spears, έγινε το ταχύτερα πωληθέν audiobook στην ιστορία του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster.

Η Britney Spears με ξανθά μαλλιά, μαύρο γούνινο ένδυμα και χρυσό κολιέ.
Η Britney Spears ποζάρει σε κοντινό πλάνο με εντυπωσιακό κόσμημα.

Η Universal Pictures απέκτησε τα δικαιώματα του βιβλίου τον Αύγουστο του 2024. Τότε αποκαλύφθηκε πως ο Jon M. Chu και ο Marc Platt θα βρίσκονταν πίσω από την παραγωγή. Η ίδια η Britney Spears είχε επιβεβαιώσει την είδηση μέσα από τα social media, γράφοντας για το νέο εγχείρημα πως πρόκειται για ένα «μυστικό project», ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Marc Platt «πάντα έκανε τις αγαπημένες μου ταινίες», καλώντας τους θαυμαστές της να «μείνουν συντονισμένοι» για περισσότερες ανακοινώσεις.

Η Britney Spears στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2016.
Η Britney Spears πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή των MTV Video Music Awards.

Παρότι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για το καστ ή την ημερομηνία κυκλοφορίας, το project αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική. Με την ιστορία της Britney Spears να έχει ήδη συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από το βιβλίο της και μια δημιουργική ομάδα υψηλού επιπέδου να βρίσκεται πίσω από την ταινία, το συγκεκριμένο biopic αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες των επόμενων χρόνων.

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Britney Spears ΤΑΙΝΙΑ
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