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Screen News 08.07.2026

Robert Pattinson: Το απρόσμενο «Twilight twist» στον ρόλο του για την «Οδύσσεια»

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Ο διάσημος ηθοποιός κάνει την πιο απρόσμενη σύγκριση για τον ρόλο του στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Robert Pattinson παρομοιάζει τον ρόλο του Αντίνοου στην «Οδύσσεια» με τον Jacob Black του «Twilight».
  • Ο Pattinson πιστεύει ότι το κοινό θα συμπαθήσει τον χαρακτήρα του Αντίνοου, παρόλο που διεκδικεί την Πηνελόπη.
  • Η νέα «Οδύσσεια» του Christopher Nolan διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με πρωταγωνιστές τους Matt Damon, Anne Hathaway και Tom Holland.
  • Ο Pattinson, από Edward Cullen σε Αντίνοο, συνεχίζει να παίζει σε ρόλους ερωτικών τριγώνων.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

O Robert Pattinson φαίνεται πως δεν μπορεί να ξεφύγει από την κληρονομιά του «Twilight», ακόμα και όταν πρωταγωνιστεί σε μια επική παραγωγή του Christopher Nolan. Ο ηθοποιός, που υποδύεται τον Antinous στη νέα πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια», έκανε μια απρόσμενη σύγκριση που έκανε τους fans να χαμογελάσουν, παρομοιάζοντας τον ρόλο του με εκείνον του Jacob Black!

Ο ηθοποιός Robert Pattinson, ο οποίος συμμετέχει στη νέα ταινία Marty Supreme του Josh Safdie.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε δηλώσεις του στο MTV UK, ο Pattinson περιέγραψε τον χαρακτήρα του Antinous, ενός εκ των μνηστήρων που διεκδικούν την Penelope, με έναν ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο. «Συνεχώς τον συγκρίνω με τον Jacob από το Twilight», παραδέχτηκε ο σταρ, προσθέτοντας πως πιστεύει ότι το κοινό τελικά θα συμπαθήσει τον χαρακτήρα του.

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Ο ίδιος περιέγραψε με δόση ειρωνείας την προσπάθεια του Antinous να πείσει την Penelope να προχωρήσει τη ζωή της: «Είναι σαν να της λέω: “Δεν πειράζει, ο Οδυσσέας είναι νεκρός, ξεπέρασέ το!”», δίνοντας μια πιο σύγχρονη και «παιχνιδιάρικη» διάσταση στη σχέση των χαρακτήρων μέσα στο ομηρικό έπος.

Ένα καστ που προκαλεί ίλιγγο

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan αναμένεται να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα των τελευταίων ετών. Με τον Matt Damon στον ρόλο του Odysseus, την Anne Hathaway ως Penelope και τον Tom Holland να υποδύεται τον Telemachus, η ταινία διαθέτει ένα cast που δύσκολα συναντά κανείς. Στο πλευρό τους θα δούμε ονόματα όπως η Zendaya, η Charlize Theron, η Lupita Nyong’o και η Mia Goth, συνθέτοντας ένα μωσαϊκό αστέρων που όλοι ανυπομονούν να δουν επί της οθόνης.

Από τον Edward Cullen στον Αντίνοο

Είναι ειρωνικό, αλλά και ενδιαφέρον, το πώς ο Pattinson, που κάποτε υπήρξε ο απόλυτος «αντίζηλος» του Taylor Lautner στο εμβληματικό ερωτικό τρίγωνο του Twilight, βρίσκεται τώρα στη θέση να υιοθετεί τη νοοτροπία του χαρακτήρα που κάποτε «απειλούσε» τον Edward Cullen. Όπως φαίνεται, για τον Robert Pattinson, η ιστορία των ερωτικών τριγώνων είναι ένας ρόλος που του ταιριάζει γάντι, ανεξάρτητα από την εποχή ή την ιστορική περίοδο στην οποία διαδραματίζεται η ταινία!

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Robert Pattinson twilight Οδύσσεια
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