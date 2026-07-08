Dwayne Johnson: Η περούκα του στο «Moana» έγινε viral – Η αντίδρασή του στα memes θα σε κάνει να γελάσεις

Με μια ματιά Η περούκα του Dwayne Johnson ως Maui στη live-action "Moana" έγινε viral.

Δοκιμάστηκαν δώδεκα περούκες για την ιδανική εμφάνιση του Maui.

Ο Johnson γέλασε με τα memes που δημιουργήθηκαν για την εμφάνισή του.

Ο Lin-Manuel Miranda υπενθύμισε τη μακριά κόμη του Johnson στο "The Scorpion King". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγοι ηθοποιοί μπορούν να μετατρέψουν μια περούκα σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης. Ο Dwayne Johnson το κατάφερε για ακόμη μία φορά, αυτή τη φορά χάρη στη live-action εκδοχή της «Moana», όπου υποδύεται τον αγαπημένο ημίθεο Maui. Η πρώτη εμφάνισή του με τα χαρακτηριστικά μακριά μαλλιά του ήρωα έγινε αμέσως viral, πυροδοτώντας αμέτρητα memes και χιουμοριστικά σχόλια στα social media.

Ο ίδιος, ωστόσο, όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε από τον διαδικτυακό «χαμό», αλλά παραδέχτηκε ότι γέλασε όσο κανείς, αποκαλύπτοντας παράλληλα όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες μέχρι να βρεθεί η ιδανική εμφάνιση για τον χαρακτήρα.

12 περούκες μέχρι να γεννηθεί ο Maui

Στην πρεμιέρα της live-action «Moana», που πραγματοποιήθηκε στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες, ο Dwayne Johnson αποκάλυψε ότι η μεταμόρφωσή του δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Όπως ανέφερε, η δημιουργική ομάδα δοκίμασε συνολικά δώδεκα διαφορετικές περούκες μέχρι να καταλήξει σε εκείνη που ταίριαζε απόλυτα στον Maui. «Τα μαλλιά του Maui είναι μία από τις δυνάμεις του, οπότε έπρεπε να βρούμε τις σωστές περούκες», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ακόμη και η πιο μικρή λεπτομέρεια έπρεπε να αποτυπώνει πιστά τον εμβληματικό χαρακτήρα της Disney.

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Η αντίδρασή του όταν το διαδίκτυο γέμισε memes

Οι πρώτες εικόνες του Dwayne Johnson με τη μακριά καστανή χαίτη δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Οι χρήστες των social media δημιούργησαν αμέτρητα memes, σχολιάζοντας με χιούμορ τη διαφορετική εμφάνιση του ηθοποιού, ο οποίος έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με το χαρακτηριστικό ξυρισμένο κεφάλι του. «Γέλασα τόσο πολύ όταν βγήκαμε για πρώτη φορά και ο κόσμος με είδε με περούκα. Το διαδίκτυο έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Ήταν πραγματικά πολύ αστείο», είπε. Με χιούμορ πρόσθεσε πως σε ορισμένες φωτογραφίες έμοιαζε σαν να φορούσε την περούκα «στις 2 τα ξημερώματα ένα Σαββατόβραδο» έπειτα από «πολλή τεκίλα», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Dwayne Johnson says he lacked cultural representation in the media growing up: “‘Indiana Jones’ inspired me. When I was 8 years old watching Harrison Ford, I was like, ‘I want to be that guy,’ but that guy didn’t look like me.”https://t.co/qqwbSokU1T pic.twitter.com/AMqdcXHxEj — Variety (@Variety) July 8, 2026

Η χιουμοριστική παρέμβαση του Lin-Manuel Miranda

Στη συζήτηση για την περίφημη πλέον περούκα συμμετείχε με τον δικό του τρόπο και ο Lin-Manuel Miranda, ο οποίος έχει συνδεθεί δημιουργικά με τη «Moana». Ο πολυβραβευμένος δημιουργός υπενθύμισε με χιούμορ ότι αρκετοί φαίνεται να έχουν ξεχάσει πως ο Dwayne Johnson είχε εμφανιστεί με εντυπωσιακή μακριά κόμη στην ταινία «The Scorpion King». «Όλοι εσείς που εκπλήσσεστε με τα μαλλιά του, μάλλον έχετε διαγράψει το “The Scorpion King” από τη μνήμη σας. Χαίρομαι που απέκτησε ξανά τη χαίτη του», σχολίασε αστειευόμενος.

Lin Manuel Miranda praises Dwayne Johnson’s wig in #Moana: “A lot of you forget that Dwayne Johnson’s debut was in ‘The Scorpion King,’ where he had a gorgeous mane of hair. And all of you freaking out, this is ‘Scorpion King’ erasure. I’m so glad that he has his hair back.” pic.twitter.com/VkR9BwvEMt — Variety (@Variety) July 8, 2026

Η μεταμόρφωση που έγινε θέμα συζήτησης πριν από την πρεμιέρα

Η εμφάνιση του Dwayne Johnson ως Maui κατάφερε να γίνει viral πολύ πριν οι θεατές δουν τη live-action «Moana» στις κινηματογραφικές αίθουσες. Από τα αμέτρητα memes μέχρι τις αποκαλύψεις για τις δώδεκα διαφορετικές περούκες και τις χιουμοριστικές ατάκες του ίδιου του ηθοποιού, η μεταμόρφωσή του μονοπώλησε το ενδιαφέρον των θαυμαστών.

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