Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 08.07.2026

Dwayne Johnson: Η περούκα του στο «Moana» έγινε viral – Η αντίδρασή του στα memes θα σε κάνει να γελάσεις

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Dwayne Johnson αποκαλύπτει την αντίδρασή του στα memes της περούκας του Maui στη live-action «Moana»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η περούκα του Dwayne Johnson ως Maui στη live-action "Moana" έγινε viral.
  • Δοκιμάστηκαν δώδεκα περούκες για την ιδανική εμφάνιση του Maui.
  • Ο Johnson γέλασε με τα memes που δημιουργήθηκαν για την εμφάνισή του.
  • Ο Lin-Manuel Miranda υπενθύμισε τη μακριά κόμη του Johnson στο "The Scorpion King".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγοι ηθοποιοί μπορούν να μετατρέψουν μια περούκα σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης. Ο Dwayne Johnson το κατάφερε για ακόμη μία φορά, αυτή τη φορά χάρη στη live-action εκδοχή της «Moana», όπου υποδύεται τον αγαπημένο ημίθεο Maui. Η πρώτη εμφάνισή του με τα χαρακτηριστικά μακριά μαλλιά του ήρωα έγινε αμέσως viral, πυροδοτώντας αμέτρητα memes και χιουμοριστικά σχόλια στα social media.

Ο Dwayne Johnson ως Maui στην ταινία Moana
Ο Dwayne Johnson υποδύεται τον Maui στη νέα live-action εκδοχή της ταινίας Moana.

Ο ίδιος, ωστόσο, όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε από τον διαδικτυακό «χαμό», αλλά παραδέχτηκε ότι γέλασε όσο κανείς, αποκαλύπτοντας παράλληλα όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες μέχρι να βρεθεί η ιδανική εμφάνιση για τον χαρακτήρα.

12 περούκες μέχρι να γεννηθεί ο Maui

Στην πρεμιέρα της live-action «Moana», που πραγματοποιήθηκε στο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες, ο Dwayne Johnson αποκάλυψε ότι η μεταμόρφωσή του δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Όπως ανέφερε, η δημιουργική ομάδα δοκίμασε συνολικά δώδεκα διαφορετικές περούκες μέχρι να καταλήξει σε εκείνη που ταίριαζε απόλυτα στον Maui. «Τα μαλλιά του Maui είναι μία από τις δυνάμεις του, οπότε έπρεπε να βρούμε τις σωστές περούκες», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι ακόμη και η πιο μικρή λεπτομέρεια έπρεπε να αποτυπώνει πιστά τον εμβληματικό χαρακτήρα της Disney.

«Toy Story 5»: Η Pixar σαρώνει ξανά το box office – Ποιοι προσπάθησαν να εκθρονίσουν την επιτυχία της

Η αντίδρασή του όταν το διαδίκτυο γέμισε memes

Οι πρώτες εικόνες του Dwayne Johnson με τη μακριά καστανή χαίτη δεν άργησαν να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Οι χρήστες των social media δημιούργησαν αμέτρητα memes, σχολιάζοντας με χιούμορ τη διαφορετική εμφάνιση του ηθοποιού, ο οποίος έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με το χαρακτηριστικό ξυρισμένο κεφάλι του. «Γέλασα τόσο πολύ όταν βγήκαμε για πρώτη φορά και ο κόσμος με είδε με περούκα. Το διαδίκτυο έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Ήταν πραγματικά πολύ αστείο», είπε. Με χιούμορ πρόσθεσε πως σε ορισμένες φωτογραφίες έμοιαζε σαν να φορούσε την περούκα «στις 2 τα ξημερώματα ένα Σαββατόβραδο» έπειτα από «πολλή τεκίλα», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Η χιουμοριστική παρέμβαση του Lin-Manuel Miranda

Στη συζήτηση για την περίφημη πλέον περούκα συμμετείχε με τον δικό του τρόπο και ο Lin-Manuel Miranda, ο οποίος έχει συνδεθεί δημιουργικά με τη «Moana». Ο πολυβραβευμένος δημιουργός υπενθύμισε με χιούμορ ότι αρκετοί φαίνεται να έχουν ξεχάσει πως ο Dwayne Johnson είχε εμφανιστεί με εντυπωσιακή μακριά κόμη στην ταινία «The Scorpion King». «Όλοι εσείς που εκπλήσσεστε με τα μαλλιά του, μάλλον έχετε διαγράψει το “The Scorpion King” από τη μνήμη σας. Χαίρομαι που απέκτησε ξανά τη χαίτη του», σχολίασε αστειευόμενος.

Η μεταμόρφωση που έγινε θέμα συζήτησης πριν από την πρεμιέρα

Η εμφάνιση του Dwayne Johnson ως Maui κατάφερε να γίνει viral πολύ πριν οι θεατές δουν τη live-action «Moana» στις κινηματογραφικές αίθουσες. Από τα αμέτρητα memes μέχρι τις αποκαλύψεις για τις δώδεκα διαφορετικές περούκες και τις χιουμοριστικές ατάκες του ίδιου του ηθοποιού, η μεταμόρφωσή του μονοπώλησε το ενδιαφέρον των θαυμαστών.

«Οδύσσεια» x Mundial 2026: Οι ποδοσφαιρικές φανέλες των ηθοποιών που έγιναν viral

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Dwayne Johnson Moana
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θες δυνατό upper body; Ο Σάκης Ρουβάς μόλις σου έδωσε το workout που χρειάζεσαι με μόλις 2 ασκήσεις

Θες δυνατό upper body; Ο Σάκης Ρουβάς μόλις σου έδωσε το workout που χρειάζεσαι με μόλις 2 ασκήσεις

08.07.2026
Επόμενο
Alexa Demie: Το minimal look που αποδεικνύει ότι το LBD είναι ο βασιλιάς της βραδινής εξόδου

Alexa Demie: Το minimal look που αποδεικνύει ότι το LBD είναι ο βασιλιάς της βραδινής εξόδου

08.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Στα παρασκήνια του «Fast Forever» – Ο Vin Diesel δίνει μια γεύση από το μεγάλο φινάλε
Cinema

Στα παρασκήνια του «Fast Forever» – Ο Vin Diesel δίνει μια γεύση από το μεγάλο φινάλε

08.07.2026
«Guilty Creatures»: Η Julia Garner μπλέκεται σε ένα έγκλημα 18 ετών στο νέο thriller του Apple TV+
Cinema

«Guilty Creatures»: Η Julia Garner μπλέκεται σε ένα έγκλημα 18 ετών στο νέο thriller του Apple TV+

08.07.2026
«Toy Story 5»: Η Pixar σαρώνει ξανά το box office – Ποιοι προσπάθησαν να εκθρονίσουν την επιτυχία της
Cinema

«Toy Story 5»: Η Pixar σαρώνει ξανά το box office – Ποιοι προσπάθησαν να εκθρονίσουν την επιτυχία της

08.07.2026
«Οδύσσεια» x Mundial 2026: Οι ποδοσφαιρικές φανέλες των ηθοποιών που έγιναν viral
Cinema

«Οδύσσεια» x Mundial 2026: Οι ποδοσφαιρικές φανέλες των ηθοποιών που έγιναν viral

07.07.2026
Τι θα ήθελε να ρωτήσει η Lupita Nyong’o τον Όμηρο; Η απάντηση που κανείς δεν περίμενε
Cinema

Τι θα ήθελε να ρωτήσει η Lupita Nyong’o τον Όμηρο; Η απάντηση που κανείς δεν περίμενε

07.07.2026
Ο George Clooney κατακτά τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία – Τιμάται μια καριέρα που άφησε εποχή
Cinema

Ο George Clooney κατακτά τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία – Τιμάται μια καριέρα που άφησε εποχή

07.07.2026
Leonardo DiCaprio – Christian Bale: Ετοιμάζονται για το «Heat 2» – Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα 
Cinema

Leonardo DiCaprio – Christian Bale: Ετοιμάζονται για το «Heat 2» – Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα 

07.07.2026
«Αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα της ταινίας»: Η συγκινητική εξομολόγηση του Dwayne Johnson για το «Moana»
Cinema

«Αυτό είναι το πιο δυνατό μήνυμα της ταινίας»: Η συγκινητική εξομολόγηση του Dwayne Johnson για το «Moana»

06.07.2026
«The Lord of the Rings»: Πότε επιστρέφει με νέο release – Το σύμπαν του Tolkien επεκτείνεται ξανά
Cinema

«The Lord of the Rings»: Πότε επιστρέφει με νέο release – Το σύμπαν του Tolkien επεκτείνεται ξανά

06.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας