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Cinema 08.07.2026

Στα παρασκήνια του «Fast Forever» – Ο Vin Diesel δίνει μια γεύση από το μεγάλο φινάλε

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Ο Vin Diesel άνοιξε ένα μικρό «παράθυρο» στα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας του κινηματογραφικού σύμπαντος «Fast & Furious»
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Vin Diesel μοιράστηκε στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας «Fast Forever».
  • Ο ηθοποιός ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την υποστήριξη και την υπομονή τους όλα αυτά τα χρόνια.
  • Τόνισε ότι η ομάδα εργάζεται σκληρά για να δημιουργήσει ένα εκπληκτικό φινάλε για τη σειρά.
  • Ο Vin Diesel συμμετέχει επίσης στη νέα ταινία «Rock 'Em Sock 'Em Robots».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το πολυαναμενόμενο φινάλε του κινηματογραφικού σύμπαντος «Fast & Furious» έχει ήδη ξεκινήσει και κάθε νέα πληροφορία γύρω από την τελευταία ταινία του franchise συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Vin Diesel, που εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες έχει ταυτιστεί με τον εμβληματικό χαρακτήρα του Dominic Toretto, έδωσε στους θαυμαστές μια ξεχωριστή γεύση από όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες του «Fast Forever», της 11ης και τελευταίας ταινίας της σειράς.

Ο ηθοποιός Michael Caine σε επίσημη εμφάνιση, πρωταγωνιστής της ταινίας The Last Witch Hunter.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πλατό, συνοδεύοντάς τα με ένα συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης προς το κοινό που στηρίζει το franchise όλα αυτά τα χρόνια.

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Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Vin Diesel εμφανίζεται από τα γυρίσματα της ταινίας, αποκαλύπτοντας ότι ολόκληρη η ομάδα εργάζεται ασταμάτητα για να δημιουργήσει ένα φινάλε αντάξιο της ιστορίας του «Fast & Furious». «Είμαι στο πλατό. Όλοι δουλεύουν σκληρά», ανέφερε αρχικά, πριν θελήσει να απευθυνθεί προσωπικά στους εκατομμύρια θαυμαστές της σειράς.

«Ήθελα απλώς να αφιερώσω ένα λεπτό για να σας ευχαριστήσω. Είστε το καλύτερο κοινό στον κόσμο, οι καλύτεροι θαυμαστές στον κόσμο. Δείξατε υπομονή με τη βιομηχανία, με τα στούντιο και με μένα. Τα τελευταία τριάμισι χρόνια, δουλεύουμε σκληρά για να δημιουργήσουμε το πιο εκπληκτικό φινάλε», είπε χαρακτηριστικά. Ο Vin Diesel δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως η διαχρονική αγάπη του κοινού αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη για όλους όσοι εργάζονται πίσω από την παραγωγή. Όπως ανέφερε, η υποστήριξη των θαυμαστών σημαίνει τα πάντα για τον ίδιο, ενώ αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναμονής για την ολοκλήρωση του «Fast Forever» συμμετείχε και σε άλλα σημαντικά κινηματογραφικά πρότζεκτ.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η νέα ταινία «Rock ‘Em Sock ‘Em Robots», που ετοιμάζεται από τη Mattel Studios, στην οποία ο Vin Diesel δεν θα πρωταγωνιστήσει μόνο, αλλά θα συμμετάσχει και στη συγγραφή του σεναρίου. Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, υποσχέθηκε στους φίλους της σειράς ότι στόχος του είναι να τους κάνει όλους περήφανους με το αποτέλεσμα.

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Vin Diesel ΤΑΙΝΙΑ
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