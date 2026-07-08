«Toy Story 5»: Η Pixar σαρώνει ξανά το box office – Ποιοι προσπάθησαν να εκθρονίσουν την επιτυχία της

Η ταινία της Pixar συνεχίζει να κυριαρχεί στις αίθουσες, ενώ νέες κυκλοφορίες προσπαθούν να κερδίσουν το κοινό σε μια δυνατή κινηματογραφική εβδομάδα

Με μια ματιά Το «Toy Story 5» παραμένει στην κορυφή του box office στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία για τρίτο Σαββατοκύριακο.

Η ταινία έχει συγκεντρώσει 37,9 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας σε τρεις εβδομάδες προβολής.

Το «Minions & Monsters» έκανε δυναμικό ντεμπούτο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Νέες κυκλοφορίες όπως το «The Invite» και το «Supergirl» εισήλθαν στο Top 10. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Toy Story 5» αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη δύναμη ενός αγαπημένου κινηματογραφικού brand, καθώς συνεχίζει να μαγνητίζει το κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Για τρίτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, η νέα παραγωγή της Pixar και της Disney παρέμεινε στην κορυφή του box office, αφήνοντας πίσω της μεγάλες κυκλοφορίες και επιβεβαιώνοντας πως οι γνώριμοι χαρακτήρες του franchise εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή θέση στις καρδιές των θεατών.

Με εισπράξεις 5,7 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας μέσα στο τελευταίο Σαββατοκύριακο, η ταινία έφτασε συνολικά τα 37,9 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας σε μόλις τρεις εβδομάδες προβολής. Η επιτυχία αυτή δείχνει πως η περιπέτεια των αγαπημένων ηρώων της Pixar παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της περιόδου.

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Το «Toy Story 5» κρατά την πρωτιά, αλλά οι νέες κυκλοφορίες πλησιάζουν

Παρότι το «Toy Story 5» συνεχίζει να προηγείται, η 2η θέση ανήκε σε μια νέα μεγάλη παραγωγή της Universal. Το «Minions & Monsters» έκανε το ντεμπούτο του σε περισσότερες από 300 αίθουσες και κατάφερε να συγκεντρώσει 5,8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σημειώνοντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα. Η επιτυχία των ταινιών κινουμένων σχεδίων και οικογενειακού χαρακτήρα φαίνεται πως παραμένει ισχυρή, καθώς το κοινό εξακολουθεί να επιλέγει παραγωγές που συνδυάζουν χιούμορ, περιπέτεια και χαρακτήρες που έχουν ήδη δημιουργήσει πιστό κοινό.

Οι νέες αφίξεις που μπήκαν δυνατά στο Top 10

Στην τρίτη θέση εμφανίστηκε η κωμική – δραματική ταινία «The Invite» της Black Bear, η οποία κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 300 τοποθεσίες και συγκέντρωσε 1,06 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο πρώτο της Σαββατοκύριακο. Λίγο πιο πίσω βρέθηκε το «Supergirl» της Warner Bros., το οποίο υποχώρησε στην 4η θέση στη δεύτερη εβδομάδα προβολής του. Η ταινία πρόσθεσε ακόμη 1,05 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ανεβάζοντας το συνολικό της ποσό μέσα σε 10 ημέρες στα 6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Την 5η θέση κατέλαβε το θρίλερ τρόμου και ρομαντισμού «Obsession» της Universal, το οποίο στην όγδοη εβδομάδα προβολής του σημείωσε εισπράξεις 661.785 δολαρίων ΗΠΑ και έφτασε συνολικά τα 23,4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Ο Steven Spielberg και οι υπόλοιπες ταινίες που παραμένουν δυνατές

Στην 6η θέση βρέθηκε το επιστημονικής φαντασίας θρίλερ «Disclosure Day» του Steven Spielberg. Η ταινία συγκέντρωσε 653.153 δολάρια ΗΠΑ στο τέταρτο Σαββατοκύριακο προβολής της, φτάνοντας το συνολικό ποσό των 15,8 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Η Paramount παρέμεινε στο Top 10 με το «Jackass: Best and Last», το οποίο βρέθηκε στην 7η θέση στη δεύτερη εβδομάδα του, προσθέτοντας 561.975 δολάρια ΗΠΑ και φτάνοντας συνολικά τα 2,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Στην 8η θέση ακολούθησε η ταινία τρόμου «Backrooms» της A24, η οποία στην έκτη εβδομάδα της πρόσθεσε 268.570 δολάρια ΗΠΑ και έφτασε συνολικά τα 16,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

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Η δεκάδα ολοκληρώνεται με «Alpha» και «Scary Movie»

Η Yash Raj Films κατάφερε να βρεθεί στην 9η θέση με την κατασκοπευτική ταινία «Alpha», η οποία ξεκίνησε την πορεία της στις αίθουσες με εισπράξεις 214.729 δολαρίων ΗΠΑ. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσε η νέα παρωδία του γνωστού franchise «Scary Movie» της Paramount. Στην πέμπτη εβδομάδα προβολής της, η ταινία πρόσθεσε ακόμη 160.930 δολάρια ΗΠΑ, ανεβάζοντας το συνολικό της ποσό στα 12,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Οι επόμενες μεγάλες κινηματογραφικές αφίξεις που περιμένει το κοινό

Το ενδιαφέρον στις κινηματογραφικές αίθουσες συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες, με νέες παραγωγές να κάνουν την εμφάνισή τους στο box office. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, η CinemaLive ξεκινά την παρουσία της με την όπερα «Aida On Sydney Harbour – Opera Australia 2015». Παράλληλα, την Παρασκευή η Disney αναμένεται να τραβήξει ξανά τα βλέμματα με τη live-action μεταφορά της «Moana», η οποία θα κυκλοφορήσει σε περισσότερες αίθουσες.

Η μάχη για την κορυφή του box office φαίνεται πως παραμένει ανοιχτή, όμως μέχρι στιγμής το «Toy Story 5» αποδεικνύει ότι η νοσταλγία, οι αγαπημένοι χαρακτήρες και οι δυνατές ιστορίες εξακολουθούν να αποτελούν το πιο ισχυρό εισιτήριο για το κινηματογραφικό κοινό.

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