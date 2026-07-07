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Screen News 07.07.2026

«Οδύσσεια» x Mundial 2026: Οι ποδοσφαιρικές φανέλες των ηθοποιών που έγιναν viral

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Matt Damon, Anne Hathaway και Mia Goth φορούν τη φανέλα του Mundial 2026, μεταφέροντας το ομηρικό έπος στο γήπεδο με μια κίνηση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Οδύσσεια» του Christopher Nolan κυκλοφόρησε ποδοσφαιρικές φανέλες με ονόματα ηρώων.
  • Το trailer της ταινίας έχει προκαλέσει έντονο διαδικτυακό διχασμό, με πολλά dislikes στο YouTube.
  • Το κοινό είναι χωρισμένο μεταξύ υποστηρικτών του Nolan και επικριτών των επιλογών του cast.
  • Η Universal εξετάζει πιθανές οργανωμένες καμπάνιες κατά της ταινίας και επενδύει σε προωθήσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Mundial 2026 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά τα φώτα της δημοσιότητας δεν στρέφονται μόνο στα γήπεδα. Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, η πιο πολυσυζητημένη κινηματογραφική παραγωγή της χρονιάς, «εισέβαλε» στο ποδοσφαιρικό κλίμα με έναν τρόπο που κανείς δεν περίμενε: οι πρωταγωνιστές της ταινίας απέκτησαν τις δικές τους συλλεκτικές ποδοσφαιρικές φανέλες, φέροντας τα ονόματα των ομηρικών ηρώων που υποδύονται.

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https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Αυτή η πρωτότυπη κίνηση της Universal έρχεται να «κουμπώσει» πάνω σε μια περίοδο έντονου διαδικτυακού διχασμού. Παρόλο που η ταινία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, το trailer της έχει προκαλέσει «καταιγίδα» στα social media, με το επίσημο βίντεο στο YouTube να έχει συγκεντρώσει πάνω από 350.000 dislikes. Το κοινό είναι διχασμένο: από τη μία πλευρά, οι φανατικοί του ομηρικού έπους κατακρίνουν τις επιλογές του cast, με τον Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα, την Anne Hathaway ως Πηνελόπη και τη Mia Goth ως Μελανθώ, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγιση απομακρύνεται από το πνεύμα του πρωτοτύπου. Από την άλλη, οι υποστηρικτές του Nolan υπερασπίζονται την καλλιτεχνική ελευθερία του σκηνοθέτη, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια τολμηρή, σύγχρονη ερμηνεία.

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Η Universal, αντιμέτωπη με αυτό το πρωτοφανές κύμα αρνητικών σχολίων, κάνει λόγο για πιθανές οργανωμένες καμπάνιες «rating bombing» και παρεμβολές από bots, επιχειρώντας να διαχειριστεί την κρίση. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή επενδύει σε high-tech προωθήσεις, όπως η AI αφήγηση της «Οδύσσειας» με τη χαρακτηριστική φωνή του Michael Caine, προσπαθώντας να διατηρήσει το ενδιαφέρον για την πρεμιέρα.

https://www.instagram.com/theodysseymovie/
https://www.instagram.com/theodysseymovie/
https://www.instagram.com/theodysseymovie/
https://www.instagram.com/theodysseymovie/
https://www.instagram.com/theodysseymovie/
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Η διαμάχη έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια των social media, μεταφερόμενη στα γραφεία των αναλυτών του Hollywood, οι οποίοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για μια αυθόρμητη αντίδραση απέναντι σε ένα φιλόδοξο blockbuster ή για ένα οργανωμένο πλήγμα στη φήμη της ταινίας.

https://www.instagram.com/theodysseymovie/
https://www.instagram.com/theodysseymovie/
https://www.instagram.com/theodysseymovie/
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Καθώς το Mundial 2026 κορυφώνεται, οι φανέλες της «Οδύσσειας» γίνονται το απόλυτο viral σύμβολο αυτού του κινηματογραφικού διχασμού. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα καταφέρει η ταινία του Christopher Nolan να μετατρέψει τον διαδικτυακό θόρυβο σε εισιτήρια κατά το opening weekend, ή θα μείνει στην ιστορία ως το πιο πολυσυζητημένο «controversy» πριν ακόμα προβληθεί στις αίθουσες;


 

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Christopher Nolan MUNDIAL Οδύσσεια
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